El Gobierno frena la entrega de los informes de seguridad del ya desmantelado campamento del Puerto de Ceuta

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LO ESENCIAL Las claves La Abogacía del Estado ha presentado un recurso de reposición para evitar que los informes de seguridad policiales y militares del campamento del puerto de Ceuta se incorporen a la causa judicial. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) exige conocer las evaluaciones de riesgo, recordando que Interior reconoció un aumento del riesgo de seguridad y activó el nivel 2 de protección marítima. A pesar del desmantelamiento de las carpas en noviembre y la vuelta al nivel ordinario de protección, el sindicato critica la falta de explicaciones y continuará con las acciones judiciales.

La polémica que rodea a los campamentos de inmigrantes habilitados en el terreno del puerto de Ceuta a mediados de septiembre sigue abierta pese a que ya fueron desmantelados hace semanas.

Según han recogido El Pueblo de Ceuta y El Faro de Ceuta, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado que la Abogacía del Estado ha presentado un recurso de reposición para impedir que se incorporen al procedimiento judicial los informes policiales y militares que permitirían conocer qué evaluaciones de seguridad se realizaron antes de autorizar estos espacios.

Así, el Gobierno no solo no ha incorporado esa documentación a pesar de ser solicitada por la Audiencia Nacional, sino que pone trabas a su incorporación a la investigación en curso.

La organización sindical había solicitado el pasado 10 de noviembre que se completara el expediente administrativo con la documentación elaborada por la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Secretaría de Estado de Seguridad, la Comandancia General de Ceuta y la Autoridad Portuaria.

También reclamó las posibles modificaciones introducidas en el Plan de Protección del Puerto como consecuencia de la instalación de los campamentos.

Tras el requerimiento acordado el 12 de noviembre, la Abogacía del Estado ha presentado un recurso de reposición para dejar sin efecto la entrega de dicha documentación.

Ha alegado, entre otras cuestiones, que los informes policiales y militares solicitados no fueron requeridos durante el procedimiento administrativo previo a la resolución que ahora está impugnada.

Para el sindicato es muy importante conocer el contenido de esos documentos, razón por la que la organización sindical ha cuestionado esta oposición.

"No estamos hablando de riesgos hipotéticos denunciados únicamente por el sindicato. Fue el propio Ministerio del Interior quien reconoció el incremento de los riesgos de seguridad", ha señalado el SUP.

Desde el SUP han considerado muy preocupante esta circunstancia, teniendo en cuenta que fue el propio Ministerio del Interior quien, mediante un oficio fechado el 8 de septiembre, reconoció que la instalación del campamento incrementaba los riesgos asociados a la protección de infraestructuras críticas y sensibles y a la seguridad de las operaciones portuarias, lo que motivó la activación del nivel 2 de protección marítima”, explican en un comunicado.

Aquella circunstancia motivó la activación del nivel 2 de protección marítima, que implicaba un refuerzo de las medidas de vigilancia y control en las instalaciones portuarias.

“No estamos hablando de riesgos hipotéticos denunciados únicamente por el sindicato. Fue el propio Ministerio del Interior quien reconoció el incremento de los riesgos de seguridad”, sostiene el SUP, que quiere conocer qué informes y evaluaciones respaldaron la decisión de instalar los campamentos en ese emplazamiento.

Una polémica que continúa

La batalla judicial comenzó en septiembre, cuando el sindicato acudió a la Audiencia Nacional para solicitar la suspensión de la instalación de las carpas del campamento del Puerto hasta que se acreditaran las condiciones de compatibilidad con la actividad portuaria y el cumplimiento de los requisitos de seguridad, emergencias y prevención de riesgos laborales.

La instalación estuvo pausada unos días, hasta que la Audiencia Nacional dio luz verde al campamento a principios de septiembre.

Durante los meses posteriores, el SUP también denunció la sobrecarga de trabajo de los agentes destinados en Ceuta, la insuficiencia de medios materiales y la retirada de refuerzos policiales en una ciudad sometida a una extraordinaria presión.

Los dispositivos policiales desplegados los días 8 y 9 de noviembre culminaron con el desmantelamiento de los campamentos del puerto.

Tras esto, una semana después, el 17 de noviembre, Interior acordó restablecer el nivel ordinario (N1) de protección marítima, una vez desaparecidas las circunstancias que habían motivado su incremento, es decir, la instalación del campamento.

Sin embargo, para el SUP, el cierre de las instalaciones no resuelve las dudas sobre las condiciones en las que se permitió su funcionamiento.

El sindicato insiste en que quiere conocer las advertencias formuladas por los organismos competentes, los riesgos identificados y las medidas previstas para proteger tanto a los policías nacionales como a las infraestructuras estratégicas del puerto.

La organización asegura que respeta las restricciones legales que puedan afectar a documentos protegidos por razones de seguridad y defensa, pero considera que estas limitaciones deben ser compatibles con el control judicial de las decisiones administrativas.

“Que las carpas hayan desaparecido no significa que deban desaparecer también las explicaciones”, advierte el sindicato, que ha anunciado su intención de continuar con las acciones judiciales necesarias para defender las condiciones de seguridad de los agentes destinados en Ceuta.