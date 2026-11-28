Policía Nacional desplegada en la Puerta del Sol de Madrid ante el aviso de una mochila sospechosa en la plaza. Europa Press

Desalojan la Puerta del Sol por un falso aviso de bomba tras localizar una mochila sospechosa en la plaza

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional desalojó y acordonó la Puerta del Sol tras la localización de una mochila sospechosa a última hora de la mañana. La amenaza resultó ser falsa y pasadas las 12:00 horas se reabrió la plaza junto con la estación de Metro y Cercanías de Sol. El aviso fue recibido inicialmente por la Guardia Civil antes de ser derivado a la Policía Nacional, que inspeccionó la zona con guías caninos. Se trata del segundo desalojo en Sol en apenas dos semanas por una falsa alarma provocada por un equipaje sospechoso.

La Policía Nacional ha desalojado momentáneamente la Puerta del Sol ante un aviso por una mochila sospechosa en las inmediaciones de la céntrica plaza madrileña, en medio de la oleada de amenazas falsas registradas a lo largo de las últimas semanas en la región.

Los hechos se han producido esta mañana, poco antes del mediodía, cuando los agentes se han desplegado en el 'kilómetro cero' de las carreteras españolas para evacuar y acordonar la plaza ante la presencia de una mochila sospechosa.

Pasadas las 12.00 horas, los agentes han dado por concluida la amenaza falsa y han permitido el acceso de nuevo a la plaza y también a la estación de Metro y Cercanías de Sol, que han recuperado la normalidad tras el incidente.

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que el aviso llegó inicialmente a Guardia Civil, que derivó el asunto a la Policía Nacional.

Finalmente, tras inspeccionar la zona con guías, se ha confirmado que el aviso era una amenaza falsa.

Es la segunda vez en apenas dos semanas que la Policía Nacional desaloja y acordona parcialmente la Puerta del Sol ante una posible amenaza de bomba, que resultó ser una falsa alarma.

En la anterior ocasión, el 14 de noviembre, los agentes también respondieron a una maleta sospechosa, apoyados de unidades caninas especialistas en la detección de artefactos explosivos.

Tras analizar el equipaje se descartó la supuesta amenaza y la céntrica plaza madrileña recuperó la normalidad después de una hora acordonada.