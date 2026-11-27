Composición con los cuatro candidatos en liza en el debate de este jueves EE

Una investigación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes analiza 4.316 fotogramas del último encuentro electoral del 29-N. Descubre cómo los candidatos cambiaron su registro, reaccionaron a sus adversarios y midieron sus palabras.

Las sonrisas de Sánchez, el ceño de Feijóo y la tensión de Abascal: lo que los gestos revelan del debate a cuatro

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LO ESENCIAL Las claves Un análisis con IA realizado por investigadores de la UEMC sobre el debate a cuatro examinó más de 4.300 fotogramas para evaluar la expresión facial, tono de voz y discurso de los candidatos. Pedro Sánchez incrementó notablemente sus sonrisas respecto al cara a cara anterior, sonriendo en el 28,4% de los instantes de escucha, mientras que Feijóo mantuvo el ceño fruncido el 90% del tiempo de sus intervenciones. Santiago Abascal mostró mayor variabilidad facial y aumentó la tensión en su voz conforme avanzaba la noche, mientras que Ada Colau intervino de forma predominante con las cejas elevadas y menor fruncimiento de ceño. Feijóo y Abascal evitaron nombrarse mutuamente, mencionándose solo una vez cada uno durante el debate, mientras que Sánchez fue el candidato que más aludió directamente a sus rivales.

Pedro Sánchez sonrió durante 17 segundos mientras Santiago Abascal hablaba de Giorgia Meloni y del control de fronteras. Alberto Núñez Feijóo arrugó la nariz y elevó el labio superior mientras Ada Colau intervenía sobre la corrupción. El líder de Vox fue ganando tensión en su voz conforme avanzaba la noche y la candidata de Sumar reservó su mayor intensidad gestual para el minuto de oro.

Son algunos de los detalles que dejó el último debate electoral antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y que, en medio del intercambio de reproches, las propuestas y las interrupciones, pudieron pasar desapercibidos para los espectadores.

Porque en política también se comunica cuando se permanece en silencio. Y, en ocasiones, resulta tan interesante observar al candidato que escucha como al que tiene la palabra.

María Hernández Herrarte y Camilo Reales, del grupo de investigación Cultura y Comunicación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid, han analizado el rostro, la voz y las palabras de los cuatro protagonistas del debate organizado por la Academia de Televisión y moderado por María Casado.

Para ello han utilizado una herramienta de inteligencia artificial que ha examinado 4.316 fotogramas, uno cada 1,67 segundos, además de registrar la intensidad de las voces y transcribir las intervenciones de los candidatos. Los momentos más significativos han sido posteriormente contrastados mediante el visionado de las imágenes.

El estudio permite, además, comparar el comportamiento de Sánchez y Feijóo con el que ambos exhibieron una semana antes, durante el cara a cara del 19 de noviembre.

De la seriedad a la sonrisa

El presidente del Gobierno protagonizó uno de los cambios más llamativos respecto al anterior encuentro televisivo con Feijóo. Si entonces apenas sonreía mientras escuchaba a su adversario, este jueves lo hizo en el 28,4% de los instantes analizados, frente al 1,2% del cara a cara.

También cambió su expresión mientras intervenía. La presencia de la sonrisa pasó del 1,3% al 14,7%, mientras que el ceño fruncido al escuchar descendió del 47,8% al 32,4%.

Gráfico 1. El gesto dominante de cada candidato, hablando y escuchando UEMC

Lo curioso es que Sánchez repartió sus sonrisas prácticamente por igual entre sus tres contrincantes. La más prolongada de toda la noche se produjo mientras Abascal defendía el control de fronteras y aludía a la primera ministra italiana.

La corrupción fue el asunto que despertó una mayor intensidad en su expresión facial, un 11% por encima de su media durante el debate. Su voz, sin embargo, se mantuvo generalmente contenida.

Una de las excepciones llegó en la recta final del bloque de inmigración, cuando elevó el tono para reprochar a Abascal: "Todavía no ha condenado la violencia de género".

En el terreno verbal, Sánchez fue el candidato que más recurrió al "hemos", una fórmula propia de quien defiende un balance de gestión. Y, aunque Feijóo es su principal rival electoral, fue el líder de Vox a quien más nombró.

El rostro más imperturbable

Frente a los cambios de registro de Sánchez, el presidente del PP mantuvo una expresión facial especialmente constante durante las casi dos horas de debate. Ninguno de los bloques temáticos se desvió más de un 2% de su intensidad gestual media.

El ceño fruncido dominó el 90% de los instantes en los que intervino y el 84% de aquellos en los que apareció escuchando. Apenas sonrió.

Gráfico 2. Intensidad del rostro al hablar, bloque a bloque, respecto a la media de cada candidato UEMC

Sin embargo, hubo tres momentos en los que la herramienta detectó en su rostro un gesto asociado al rechazo. Los tres tuvieron un denominador común: Ada Colau estaba en el uso de la palabra.

El más evidente se produjo en el minuto 77, cuando la candidata de Sumar hablaba de viviendas para cargos y familiares del PP y de "corrupción cero". Durante unos tres segundos, Feijóo arrugó la nariz y elevó el labio superior.

También fue el candidato más interpelativo. Pronunció la palabra "usted" 18,9 veces por cada diez minutos de intervención, ocho veces más que Sánchez. Asimismo, fue quien más utilizó las expresiones "yo" y "voy a".

Los investigadores advierten de que las diferencias en su expresión respecto al cara a cara de la semana anterior podrían estar condicionadas, en parte, por la iluminación del plató, que proyectaba sombras sobre la zona de las cejas.

La tensión del rostro a la voz

Santiago Abascal presentó el repertorio facial más variado de los cuatro candidatos. Mientras hablaba, alternó el ceño fruncido con la elevación de las cejas, las sonrisas y los gestos asociados al pesar.

Pero lo más significativo de su comportamiento fue la evolución de su voz. Mientras su expresión facial fue perdiendo intensidad conforme transcurría el debate, su tono fue ganando tensión.

Gráfico 3. Sonrisa al escuchar, según quién habla UEMC

Uno de sus picos de voz llegó al defender que el ingreso mínimo vital debía ser "solo para los españoles". Otro se produjo durante el cruce dialéctico con Sánchez a propósito del calificativo de "sinvergüenza", que Abascal terminó dedicando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Su discurso estuvo marcado por las referencias nacionales. Utilizó la expresión "los españoles" 15,4 veces por cada diez minutos de intervención, casi cuatro veces más que los otros tres candidatos juntos.

Colau

Ada Colau exhibió un registro gestual diferente al de sus adversarios. Fue la única candidata que intervino predominantemente con las cejas elevadas, en el 56% de los instantes analizados, mientras que apenas frunció el ceño, un 6%.

Su expresividad dibujó una curva muy marcada. Arrancó el debate con una intensidad facial un 32% superior a su media, moderó sus gestos durante los bloques centrales y volvió a intensificarlos en la recta final.

Su minuto de oro, en el que pidió un voto que fuera "como una casa", registró el mayor incremento de intensidad facial respecto a la media propia de cualquiera de los cuatro candidatos durante la noche.

También apeló a la sonrisa en algunos de los momentos de mayor confrontación. Cuando Abascal le preguntó "¿qué le debe usted a Hamás?", Colau respondió con una risa de unos cinco segundos.

En cuanto a su discurso, fue quien más habló de corrupción y de violencia de género o machista.

Solo se nombraron una vez

Más allá de los gestos y las voces, el análisis de las palabras deja otro dato especialmente revelador desde el punto de vista político.

Durante casi dos horas de debate, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal solo pronunciaron una vez cada uno el apellido del otro.

Gráfico 4. Sánchez y Feijóo: cara a cara del 19-N y debate a cuatro del 26-N UEMC

El presidente del Gobierno, por el contrario, mencionó hasta en 30 ocasiones a Abascal y en 21 a Feijóo. El líder popular centró sus referencias en Sánchez, con 28 menciones, y en Colau, con 17.

Abascal dirigió sus referencias fundamentalmente al candidato socialista, al que nombró 22 veces, mientras que Colau repartió sus alusiones entre los tres contrincantes.

La escasez de menciones directas entre los candidatos que podrían convertirse en futuros socios de Gobierno fue una de las singularidades del encuentro.

Gráfico 5. Quién nombra a quién UEMC

Lo que muestra la cámara

El estudio también pone el foco en un protagonista menos evidente del debate: la realización televisiva.

Feijóo fue el candidato al que más tiempo pudieron observar los espectadores mientras escuchaba a sus adversarios, con ocho minutos de imágenes. Le siguieron Abascal, con 5,3 minutos; Colau, con 4,6, y Sánchez, con 4,1.

La mitad del tiempo en el que Feijóo apareció en pantalla escuchando correspondió a intervenciones de Colau.

Esta circunstancia condiciona necesariamente el análisis, puesto que los investigadores solo pueden estudiar aquello que las cámaras decidieron mostrar al espectador.

¿El rostro delata una mentira?

La investigación aborda, además, una de las grandes preguntas que suscita el estudio de la comunicación no verbal: si los gestos de un político permiten descubrir cuándo está faltando a la verdad.

Para comprobarlo, los investigadores seleccionaron doce afirmaciones, tres por candidato, contrastadas por diferentes plataformas de verificación, y analizaron el comportamiento facial y vocal de sus protagonistas en esos momentos.

El resultado no permitió establecer ningún patrón que diferenciara las afirmaciones ciertas de las engañosas.

Sí se observó una coincidencia llamativa: en once de los doce casos examinados, la intensidad facial del candidato se situó por debajo de su media, independientemente de la veracidad de sus palabras.

Los autores insisten en que la muestra es demasiado pequeña para extraer conclusiones generales y advierten de que la inteligencia artificial no puede interpretar por sí sola las emociones, detectar mentiras ni determinar quién ganó un debate electoral.

Gráfico 6. Algunas palabras de cada candidato, por cada diez minutos de palabra UEMC

Una sonrisa puede expresar complicidad, ironía o desdén. Un ceño fruncido puede responder a la concentración o a la tensión. El contexto es fundamental para interpretar cada gesto.

De hecho, la revisión humana de las imágenes permitió descartar tres sonrisas que la herramienta tecnológica había identificado erróneamente.

Lo que sí ofrece este análisis de la UEMC es una perspectiva diferente del último enfrentamiento electoral: la de cuatro candidatos con registros comunicativos muy distintos, que no solo se expresaron a través de sus discursos, sino también con la intensidad de sus voces, sus gestos y sus silencios.

Porque, en un debate electoral, comunicar no es únicamente hablar. También es escuchar.

Fuentes de las verificaciones

• Newtral: «Verificación en directo del debate a cuatro de los principales candidatos para el 29N» (26-11-2026). newtral.es/verificacion-directo-debate-a-cuatro-elecciones-29n/20261126/

• Maldita.es y Verificat (proyecto Comprobado): «Verificaciones del debate a cuatro para las elecciones del 29N» (26-11-2026). maldita.es/desinfo/20261126/verificaciones-del-debate-a-cuatro-para-las-elecciones-del-29n/

• Verificat: «Las verificaciones del debate electoral del 29N en RTVE». verificat.cat/es/las-verificaciones-del-debate-electoral-del-29n-en-rtve/

• VerificaRTVE: «Debate a cuatro: verificación en directo» (26-11-2026). rtve.es/noticias/20261126/debate-cuatro-verificacion-datos-elecciones-generales-2026/17330993.shtml (veredicto sobre Abascal recogido por Artículo 14, 27-11-2026)