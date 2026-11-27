El PP denuncia en la JEC a RTVE por "omitir en sus informativos" el acoso a Jon Echeverría y a Intxaurrondo por "rebeldía"

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LO ESENCIAL Las claves El Partido Popular ha presentado una reclamación urgente ante la Junta Electoral Central denunciando la falta de neutralidad informativa en RTVE durante la campaña electoral. El PP reprocha la omisión en los Telediarios de los altercados en Andoain, donde su candidato por Gipuzkoa, Jon Echeverría, y la portavoz Ester Muñoz fueron increpados. El escrito denuncia también a un directivo de la corporación por acusar de "bulo" a Borja Sémper y a Silvia Intxaurrondo por manifestar "rebeldía" tras ser apercibida por la JEC. El partido pide explicaciones sobre la cobertura informativa y exige que la entrevista a Alberto Núñez Feijóo sea producida exclusivamente por personal propio de RTVE.

El Partido Popular ha presentado una reclamación ante la Junta Electoral Central (JEC) por la falta de neutralidad informativa de RTVE en plena campaña.

El escrito, al que ha accedido EL ESPAÑOL, lo firma el representante general del partido el miércoles 25 de noviembre. Pide que se resuelva con urgencia, porque la campaña está a punto de terminar y los comicios a Cortes Generales son este domingo, 29 de noviembre.

El primer reproche es la omisión en los Telediarios de los incidentes de Andoain (Gipuzkoa). El 24 de noviembre, durante un acto del PP en la Goikoplaza, un grupo de personas increpó y abucheó al cabeza de lista por Gipuzkoa, Jon Echeverría. También lo hicieron con la cabeza de lista por León y portavoz parlamentaria, Ester Muñoz. Gritaron "Kanpora" (fuera) y "Alde hemendik" (largo de aquí), y les llamaron "fascistas".

La Ertzaintza había montado un dispositivo de seguridad y, al terminar, sacó a los representantes populares del lugar.

Según el PP, Europa Press difundió los hechos a las 14:31 y también lo hizo EFE, que habló de la tercera ocasión en que la comitiva popular sufre algo así en Gipuzkoa. Aun así, recuerda el PP, ni el Telediario 1 (15:00) ni el Telediario 2 (21:00) de TVE lo contaron.

El partido dice que no quiere interferir en los criterios profesionales, pero sostiene que el acoso a candidatos es un hecho de evidente relevancia electoral, sea cual sea la formación afectada. Invoca el artículo 66.1 de la LOREG, sobre pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa.

Denuncia a un directivo

La segunda denuncia apunta a Roberto Lakidain, director de Desarrollo Corporativo y Servicio Público de RTVE. El 23 de noviembre publicó en X dos mensajes dirigidos a Borja Sémper, número 3 del PP por Madrid. Respondían a un mensaje de Sémper sobre la programación cultural de la radiotelevisión pública. En el primero, a las 16:14, hablaba del "bulo" frente a "la realidad de los datos" y citaba que el 15,2% de 50.607 horas analizadas eran contenidos educativos.

En el segundo, a las 20:26, invitaba a Sémper a retirar el tuit "por eso de no argumentar desde el bulo y la mentira".

El PP sostiene que Lakidain se valió de su cargo y de información de la corporación (datos de programación, contenidos de la cadena y la web corporativa) para tachar de falsas las palabras de un candidato. Recuerda que la JEC, en su Acuerdo 142/2026, dijo que un cargo público puede opinar libremente, pero no prevaliéndose de las actividades de su condición. Pide que ese criterio se aplique a los directivos de medios públicos.

Solicita asimismo que se exija a Lakidain retirar los mensajes y que RTVE evite que sus directivos opinen sobre candidatos durante lo que queda de campaña.

La entrevista a Feijóo

Mientras, el PP sigue negociando con RTVE una entrevista de campaña a Alberto Núñez Feijóo. Ya sólo podría hacerse este viernes, último día disponible antes del cierre de la campaña.

Los populares aceptan a cualquier periodista al frente, "incluso la propia Intxaurrondo o Jesús Cintora", según fuentes del equipo de Feijóo. Ponen una sola condición: "Que el espacio sea producido por los trabajadores de RTVE, no por una productora privada".

La "rebeldía" de Intxaurrondo

La tercera denuncia se centra en Silvia Intxaurrondo. El 23 de noviembre, el Acuerdo 426/2026 de la JEC requirió a RTVE que extremase el cumplimiento del pluralismo político, la igualdad y la neutralidad informativa.

También instó a la presentadora de 'La Hora de La 1' a observar esos principios "con el máximo rigor". Al día siguiente, a las 8:34, la cuenta oficial del programa difundió un fragmento en el que ella preguntaba si los principios democráticos quedan suspendidos en campaña y decía recibir el expediente "con orgullo y con honor".

Según el PP, en esa emisión la presentadora repitió ante la audiencia las tres preguntas que la JEC había examinado. Entre ellas, si debe tener cabida la extrema derecha en la televisión pública. Añadió que recurrirá "hasta agotar todas las instancias judiciales". El partido dice que no discute su derecho a recurrir. Lo que le molesta es que el programa público repitiera esas manifestaciones en antena y en su cuenta oficial, lo que amplió su alcance.

Lo que pide a la Junta

En resumen, el PP solicita cinco medidas: uno, que se requiera a RTVE un informe urgente sobre el tratamiento dado a Andoain y los criterios aplicados.

Dos, que a la vista del informe, se declare si procede que la omisión no se ajusta al artículo 66.1 de la LOREG. Tres, que se ordene a Lakidain retirar sus mensajes y a RTVE que sus directivos se abstengan de opinar sobre candidatos o formaciones.

Además, que se reitere el requerimiento del Acuerdo 426/2026 y se verifique su cumplimiento. Y que se dé traslado al partido de lo que se acuerde y del informe de RTVE.