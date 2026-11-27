La líder de Frente Amplio, Ada Colau, en el acto de cierre de campaña. Europa Press

Frente Amplio se reivindica como la "putAda de la izquierda" y Colau acusa a Sánchez de "copiar todas sus medidas"

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LO ESENCIAL Las claves El Frente Amplio ha cerrado su campaña apelando a las mujeres a movilizarse para frenar a la derecha y confiando en revalidar el gobierno de coalición. Ada Colau ha asegurado que Pedro Sánchez se dedica a copiar en sus mítines las propuestas y medidas que corresponden a su formación. Los candidatos del Frente Amplio han rechazado el concepto de voto útil al PSOE y han pedido apostar por políticas útiles este domingo.

El Frente Amplio cierra campaña confiando en una "remont-ada" como ocurrió en el 23-J y hace un llamamiento a las mujeres a "no quedarse calladitas y salir todas a votar" el domingo.

En La Nave de Villaverde se ha vivido una tarde de entusiasmo y alegría después de la resaca del debate electoral y donde las alrededor de 5.000 personas concentradas confían en revalidar una coalición progresista.

Ada Colau ha defendido las medidas de su coalición y ha marcado distancia con el PSOE donde ha dejado claro que "todas las medidas que ha reivindicado Pedro Sánchez en sus mítines eran del Frente Amplio".

La líder de la formación ha sacado pecho de su intervención en el debate a cuatro y ha reivindicado la importancia de las mujeres para "ganar a la derecha y la extrema derecha". Por eso, pide que "voten con ilusión".

"Sin Ada, no hay perro", ha sentenciado Toni Valero en su intervención. Por eso, los candidatos han querido tomar distancia con el mantra del voto útil y han apelado a "votar políticas útiles".

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