Su postura actual contrasta con años de severas críticas hacia Sánchez, a quien llegó a calificar de "bluf" y con quien discrepó por sus pactos con el independentismo y Podemos.

La implicación de Bono ha provocado el rechazo de antiguos compañeros de partido como Susana Díaz y un cruce de reproches con el expresidente Felipe González.

Fuentes del sector crítico del PSOE señalan que la sobreexposición del exministro responde al temor a ser investigado por la UCO debido a sus negocios personales.

José Bono ha irrumpido en la recta final de la campaña electoral con un férreo apoyo a Pedro Sánchez, tras mantener una conversación directa con el presidente del Gobierno.

José Bono se ha convertido, por sorpresa, en uno de los grandes protagonistas de la última semana de campaña.

El exministro y expresidente de Castilla-La Mancha ha sido el nuevo paladín de Pedro Sánchez ante la ausencia del imputado José Luis Rodríguez Zapatero en el proceso electoral del 29 de noviembre.

Mitines y entrevistas diarias con un discurso beligerante contra el Partido Popular, Vox, medios de comunicación y... hasta contra Felipe González.

Bono ha sido el as en la manga de Sánchez en su último intento de captar votos en el sector más moderado del PSOE y entre los socialistas clásicos.

Sin embargo, la presencia de Bono en campaña se ha convertido en un boomerang para el PSOE y ha causado una gran sorpresa en los que han tratado al exministro durante las últimas décadas.

Fuentes del sector crítico del PSOE afirman a EL ESPAÑOL que no reconocen a Bono. "Nadie entiende por qué ha manchado así su legado", asegura uno de estos socialistas.

"El partido de Bono siempre ha sido el propio Bono, pero nadie imaginaba que fuera a convertirse en el máximo defensor del Sánchez más izquierdista".

Un antiguo alto cargo del PSOE cree que la irrupción de Bono en campaña se debe a que "Sánchez tiene información".

"Bono sabe que sus negocios están en el punto de mira y se está poniendo la venda antes que la herida", declara a este periódico.

Este reconocido socialista asegura que "hubo una conversación de Bono con Sánchez. Bono sospecha que la UCO está investigando sus negocios desde hace meses y que puede ser el próximo Zapatero".

El propio Bono confirmó, en cierta medida, esta tesis en una entrevista a El País publicada este jueves.

"Llamé a Sánchez para desearle suerte y me preguntó si iba a ir al mitin de Albacete. Le dije que por supuesto. Y una vez allí, al escuchar el aplauso de bienvenida, me juré a mí mismo que nunca más estaría ausente en ninguna batalla en la que mi partido, mi gente, pudiera necesitar mi modesta ayuda", afirmó Bono.

Además, explicó que, hacía dos meses, un político cuya identidad no reveló le había dicho que la UCO podría abrir una investigación sobre él si mantenía su respaldo al presidente. "Ese día, redoblé mi compromiso de apoyo a Sánchez y al Gobierno", aseguró.

Tras las críticas por su nueva posición con respecto a Pedro Sánchez y su Gobierno, José Bono explicó esta semana, en Antena 3, que "todos cambiamos de criterio" y puso como ejemplo su propia familia: "Estoy con mis hijos aunque discrepe con ellos".

Susana Díaz, presente en el programa y buena amiga del exministro, puso en duda que el choque con González fuera útil para el partido y reconoció que "a este Pepe Bono no lo reconozco".

Bono se ha volcado en la recta final de la campaña. Ha asegurado que había "dejado la soberbia a un lado" y que apoyaba al PSOE y al presidente "con toda la fuerza de que soy capaz". Lo remató asegurando que "el presidente lo merece".

En Salamanca también hizo suyo el discurso de Ferraz contra los "pseudomedios". Contó que, dos meses antes, alguien le había aconsejado que criticara al presidente si quería librarse de los ataques.

"Lo que tienes que hacer es hablar mal de Pedro Sánchez", dijo que le habían recomendado. Bono se mostró convencido de que, si lo hiciera, dejarían de atacarle.

Su intervención más vehemente llegó al hablar de inmigración. Bono calificó de "cacería" el trato que, a su juicio, dispensaría a los migrantes un Gobierno de PP y Vox.

"Cazar a los que llegan y no han muerto en un cayuco. Cazarlos. ¿Qué lenguaje es ese?", preguntó. "Son inmigrantes pobres que vienen con hambre", afirmó.

Así Bono hizo suyo uno de los argumentos centrales de la campaña de Sánchez para el 29-N.

José Bono defiende a Pedro Sánchez durante la campaña del 29-N

El giro de Bono

El 7 de abril de 2006, José Bono comunicó su decisión de abandonar el Ministerio de Defensa para dedicarse a su familia. "El Estatuto de Cataluña no me echa de la política", afirmó entonces ante la prensa.

Para entonces, el ministro y José Luis Rodríguez Zapatero llevaban meses discrepando sobre el posicionamiento político del PSOE en la reforma del Estatuto catalán.

Bono se oponía a que la redacción definiera a Cataluña como nación y llegó a proponer, en una carta que años más tarde formó parte de sus memorias, que se adelantaran las elecciones antes de ceder soberanía.

En marzo de 2015 cambió su explicación sobre su salida del Ministerio. "Me fui del Gobierno porque dije que no sería ministro cuando se publicase el Estatuto catalán", dijo en Onda Cero.

Según dejó escrito en sus memorias, la nueva redacción del Estatuto era una "puerta abierta a la secesión" y no comunicó entonces los motivos reales de su renuncia por lealtad a Zapatero y al PSOE.

Otro de los recados de José Bono a Sánchez vino a partir de los resultados electorales del PSOE en las elecciones generales de junio de 2016.

"Sánchez fue candidato en la primera elección y perdimos 20 escaños, de 110 a 90. Se empeñó en ir a la segunda y consiguió cinco menos. Cuando ha perdido dos veces, ¡que no insista más!", dijo.

El 18 de mayo de 2017, cuando faltaban tres días para las primarias socialistas, José Bono se posicionó en favor de Susana Díaz y detalló en EL ESPAÑOL por qué había perdido la confianza en Pedro Sánchez.

Según él, el PSOE había "elegido como líder a un bluf" y el secretario general carecía de capacidad para unir al partido. "Tiene aguja, pero no tiene hilo", afirmó.

Bono se mostró desconfiado por el acercamiento socialista a Podemos, en parte por las críticas de aquel partido a Felipe González.

El expresidente regional y exministro de Defensa, José Bono, en una imagen de archivo. E. E. CLM

Cuando el expresidente del Gobierno y Pedro Sánchez sobre enfrentaron por si el partido debía permitir la investidura de Mariano Rajoy, Bono se alineó con el emblemático lider socialista. "Lo creo a él antes que a Sánchez".

"Tengo discrepancias con él como las tengo con mis hijos, pero no salgo a la calle ni a insultarle ni a decirle que es un mentiroso", llegó a decir.

En noviembre de 2019 comenzaron las contradicciones, Bono explicó que apoyaría el pacto de coalición de Gobierno con Podemos tras la votación de las bases del partido.

A su entender, era "el único gobierno posible". Además, apoyó que ERC se abstuviera para facilitar la investidura de Sánchez y pidió poner límites a la negociación con los grupos independentistas.

En marzo de 2024 volvió a mostrar sus dudas con la relación entre el PSOE y el independentismo catalán. Cuestionó la ley de amnistía pero aseguró que prefería discrepar de forma "silenciosa" para evitar que sus palabras pudieran "hacer daño al Gobierno".

En febrero de 2025, Bono reclamó apoyo para Sánchez "como antes hicimos con Zapatero y antes, con Felipe González". Era el primer síntoma de apoyo firme hacia Sánchez, a quien en otra ocasión había calificado de "bluf".

Hace unos días, Bono entró de lleno en la campaña del 29-N. En un acto electoral en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), el exministro pidió a Felipe González que replanteara su decisión de votar en blanco.

"Felipe, haz el favor, no hagas el tonto", le espetó. Bono respaldó su petición en que el PSOE le debía mucho, "pero tú más al Partido Socialista".

González había invocado la amnistía, la misma que el exministro tampoco veía con buenos ojos, entre los motivos de su negativa a apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez.

Al cabo de dos días, el expresidente se reafirmó en su decisión de votar en blanco y confirmó que no era un deseo sino una realidad que ya había ejercido votando por correo.

González se dirigió a Bono con ironía asegurando que actuaba "pro bono" y le instó a revisar su paso por Defensa. Días después, en Aranda de Duero (Burgos), el exministro contestó que prefería ser "pro Bono que pro PP".

Pedro Sánchez defendió al castellanomanchego y su apoyo público al Gobierno socialista: "Con el blanco no se frena a la ultraderecha. Se frena con el rojo".