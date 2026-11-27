"¿Esto es un dos contra uno?": el debate de la emboscada, la "luna rossa" y los órdagos entre Feijóo y Sánchez en 10 minutos

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez y Ada Colau coordinaron sus intervenciones en el debate a cuatro, acorralando a Alberto Núñez Feijóo en bloques como corrupción y economía. Feijóo desafió a Sánchez a dimitir, dejar su acta de diputado y renunciar al aforamiento si no logra presidir el Gobierno tras las elecciones. Santiago Abascal protagonizó los momentos más duros del debate al calificar a Sánchez como 'el gran buitre' y justificar su uso del bono social térmico. La propuesta de Vox de recortar 112.000 millones de euros de gasto público centró las críticas del bloque de izquierdas, que la comparó con las medidas de Milei.

Hay una máxima en baloncesto: en ataque, siempre hay que buscar un dos contra uno para poner a tu rival en la posición de una defensa difícil.

Este jueves, Pedro Sánchez recordó sus lecciones juveniles e hizo dupla con Ada Colau en el debate a cuatro para emboscar a Alberto Núñez Feijóo.

Desde la posición más difícil, en la que no recibió el apoyo de Santiago Abascal, el líder popular recordó a Sánchez la inflación, la corrupción de su Gobierno y le desafió a renunciar al aforamiento si pierde las elecciones, para que afronte cualquier investigación judicial.

Estas son las claves del debate a cuatro en diez minutos:

"O sea, es un dos contra uno"

La dinámica de la jornada quedó marcada desde el inicio. Colau, que debutaba en un debate nacional, hizo equipo con Sánchez y a duras penas tuvo reproches para el Gobierno.

En el bloque sobre corrupción, la alianza quedó expuesta de manera manifiesta. Feijóo trataba de explicarse cuando le interrumpían a dos voces. Dos golpes por momento para un solo candidato que trataba de defenderse como podía

"O sea, dos contra uno", dijo Feijóo, al que no permitían articular una frase completa.

Debate a 4: "¿Dos contra uno?", la "luna rossa" y los órdagos de Feijóo y Sánchez

Una vez más, se rehízo y trató de explicar sus posturas, cuando la dupla Sánchez-Colau contraatacó impidiéndole concluir su idea.

"¿Pero tanto necesita el señor Sánchez a la señora Colau?", se preguntó el líder popular al que no permitían concluir sus argumentos.

"¿Todavía no se lo sabe?"

En el bloque económico, Colau y Feijóo protagonizaron otro momento de confrontación, cuando la candidata del Frente Amplio le recriminó al aspirante popular haber votado en contra de la subida del salario mínimo interprofesional.

El actual líder de la oposición le recordó a la exalcaldesa de Barcelona que esa es una medida que aprueba el Consejo de Ministros y que no debe ser refrendada por el Parlamento.

"No se aprueba por ley, se aprueba por real decreto del Gobierno, ¿Todavía no se lo sabe?", le preguntó.

"Luna Rossa ha subido un 45%"

Para ejemplificar la inflación que se ha comido la capacidad adquisitiva de los españoles, el candidato popular recordó al actual presidente una de las frases por las que saltó a la arena del difunto Twitter en sus tiempos de concejal madrileño.

"Con mis colegas en el restaurante Luna Rossa, comiendo una pizza cojonuda", tuiteó Sánchez en 2010.

"Pongamos otro ejemplo, usted conoce la pizzería 'Luna Rossa', ¿verdad, señor Sánchez? ¿Sabe usted cuánto ha subido desde que usted gobierna? Un 45%", le espetó.

Con mis colegas en el restaurante luna rosa, comiendo una pizza cojonuda — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 23, 2010

Eso sí, previamente, le pidió a los ciudadanos que comprueben "la factura de la luz, el ticket del súper, el de la gasolinera y comprobarán" que todo ha subido un 43%.

"Esa es la política progresista. El diésel (ha subido) un 52 y la luz en los hogares un 13%", aseveró.

Entonces le dijo a los españoles que "su dinero se esfuma, porque llevamos 18 meses con una inflación por encima de la eurozona".

"El que pierda, dimite"

Otra de los momentos álgidos de la jornada llegó cuando Feijóo lanzó su mayor órdago a Sánchez de la jornada.

Le recordaba todos los casos de corrupción que le han rodeado en su tarea de gobierno y su entorno personal, cuando el candidato popular le lanzó: "Señor Sánchez, le subo la apuesta".

"Uno de los dos vamos a presidir el Gobierno de España. El que no asuma el Gobierno de España asume la responsabilidad de dimitir después de las elecciones, de dejar el acta de diputado y de renunciar al aforamiento", le propuso.

Sánchez respondió con una de sus sonoras carcajadas.

Ante su falta de respuesta, el aspirante a presidente le repreguntó: "¿Renuncia usted? Yo sí".

La pregunta quedó sin respuesta.

"Sánchez es el gran buitre"

El momento más bronco del debate lo protagonizó Santiago Abascal. El líder de Vox comenzó muy fuerte el debate apostando por criticar la migración cuando se hablaba de vivienda e insultar de forma frontal a Sánchez.

"El gran buitre que hay en España está justo a mi izquierda, es el presidente del Gobierno que ha impulsado la inmigración masiva que ha disparado los precios de la vivienda y que ha facilitado a todos los especuladores", aseguró.

No le respondió el socialista, lo hizo la frenteamplista al tildar de "vergüenza que en la política se pueda normalizar que se insulte de esa manera".

Tuvo incluso que intervenir la moderadora, María Casado para pedir "deportividad" en el debate.

Los 112.000 millones de Vox

El bloque económico estuvo notablemente marcado por la propuesta lanzada justo antes del debate por el responsable económico de Vox, José María Figaredo.

En una entrevista, propuso un recorte del gasto público de 112.000 millones de euros, una cifra que representa en torno al 6,6% del PIB.

En este apartado, el equipo Colau-Sánchez hizo dupla de nuevo para criticar un tijeretazo que, tal y como recordó la exalcaldesa, "significa once veces más de los recortes que hizo (Mariano) Rajoy con las consecuencias nefastas que tuvieron los servicios públicos".

"Esto es muy similar a lo que hizo su amigo Milei, su gran referente argentino Milei, que justo hoy también ha salido la noticia que Argentina entra en recesión técnica", comentó.

Y Sánchez apostilló: "Dice que es moderado, pero si eso es lo que se gastan los españoles del Estado en el pago de las pensiones anual o lo que se gasta todo el sistema sanitario público".

"¿Y qué cuál ha sido el resultado en Argentina de esa motosierra? La recesión económica que ha llevado Milei, que es el amigo de Abascal y por supuesto también el amigo del señor Feijóo", sostuvo.

"Las tijeras y la motosierra"

Como si fuera un bloqueo y continuación del baloncesto, esta vez Colau puso el "pick" y Sánchez hizo el "roll".

Tras la cifra exhibida horas antes por Figaredo, Sánchez convirtió también a Feijóo y Abascal en una dupla a la que bautizó como "el de las tijeras y el de la motosierra".

"El domingo tenemos que decidir si queremos una economía que continúe avanzando, como está haciendo la economía española, o queremos una economía que involucre de la mano de las tijeras y el de la motosierra", subrayó.

"¿Presidente de Madrid?"

En la liturgia del debate no faltaron las apelaciones de Sánchez a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, a quien criticó por "la compra de un aticazo de 200 m²".

"¿Pero usted quiere presentarse a candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid?", le preguntó Feijóo.

El líder socialista le respondió si no le parecía grave: "¿Por qué no exige su responsabilidad? ¿Por qué no le exige la dimisión a la señora Ayuso?".

"Los verificadores echan humo"

En el argumentario del actual inquilino de Moncloa no faltó su clásica apelación a los bulos y acusó a Feijóo y Abascal de difundirlos de manera constante.

"Los verificadores van a echar humo en esta noche", dijo a modo de réplica a los candidatos del PP y de Vox.

La palabra "bulo" apareció 43 veces a lo largo de la noche, siempre como dardo del dúo Sánchez-Colau y, con frecuencia, dirigido contra Abascal.

"Bulos, bulos y bulos va a ser la palabra que el presidente del Gobierno dice en este debate, pero yo tengo toda la confianza que los verificadores que están en sus salones, en sus casas al otro lado de las pantallas identifiquen y sepan que somos nosotros los que estamos diciendo la verdad", dijo Abascal sin desmentir a Sánchez o a Colau.

Bono térmico de Abascal

A la cita con el debate tampoco faltó el bono social térmico del que se benefició la familia de Abascal y que el líder de Vox ha justificado porque "es de justicia" para una familia numerosa.

Abascal criticó las ayudas aprobadas por el actual gobierno para el "bienestar de la casta política", en la que incluyó las que reciben sindicatos, patronales y ONG "a las que ustedes les dan órdenes, pero que no representan a los españoles".

La dupla de izquierdas le interrumpió al unísono para preguntarle si entre esas ayudas incluía el bono que ha recibido o a los "chiringuitos como el de Esperanza Aguirre", expresidenta de la Comunidad de Madrid "que le pagaba más de 80.000 euros".

"Auditoría del saqueo"

Todavía en el bloque de corrupción, Feijóo apuntó de nuevo a Sánchez y le advirtió que, si llega a la Moncloa, pondrá en marcha una "auditoría de arriba a abajo" que estudie "lo que ha gastado y el saqueo que ha producido al presupuesto de los españoles".

"Y tenga cuidado también con el señor Zapatero. Usted le defiende, le pide consejo, es quien le asesora. Le ha asesorado en el debate", afirmó.

"Bueno, a usted le ha asesorado en los debates Koldo Ábalos, Cerdán y ahora Zapatero", concluyó.

A continuación, la dupla de izquierdas se reconstituyó y volvió a la carga. Una dinámica que mostró la afinidad Sánchez-Colau.