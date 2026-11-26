Fernando López Miras, este jueves, en el mercado semanal del Barrio de la Fama en Murcia. PP

Miras pide el voto para Feijóo en el mercado: "Las familias harán la compra sin preocuparse por llegar a fin de mes con el PP"

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LO ESENCIAL Las claves Fernando López Miras pide el voto para Alberto Núñez Feijóo durante una visita electoral al mercado de La Fama en Murcia. El presidente murciano responde a la cuenta atrás de Pedro Sánchez asegurando que quedan tres días para el cambio que necesita España. López Miras critica la pérdida de poder adquisitivo tras ocho años de subidas de impuestos y el incremento en los precios de la cesta de la compra. El líder autonómico del PP defiende aplicar un IVA cero para la carne, el pescado y las conservas para aliviar la economía familiar.

Fernando López Miras ha respondido con su cuenta atrás electoral frente a la que hizo Pedro Sánchez durante su mitin en el Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia.

"Tres días para la ilusión. Tres días para la esperanza. Tres días para el cambio que necesita España", tal y como ha subrayado el presidente regional y líder de los populares murcianos, este jueves, durante su visita al mercado de La Fama.

De esta forma ha respondido el popular López Miras a la cuenta atrás que realizó el candidato socialista el pasado domingo. "Una semana de remontada, un día para votar, cuatro años para gobernar", según arengó Sánchez.

El barón autonómico del PP está involucrado con la candidatura de Alberto Núñez Feijóo desde la precampaña y aprovecha la recta final de la campaña para pedir el voto hasta en uno de los mercados semanales más concurridos de la capital del Segura, acompañado por la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, y Miriam Guardiola, candidata al Congreso.

"Las familias volverán a poder hacer la compra sin preocuparse por llegar a fin de mes con el Partido Popular", según ha subrayado López Miras en el mercado de La Fama, al que cada semana acuden cientos de familias para comprar productos frescos como frutas y verduras.

Tres días para la ilusión. Tres días para la esperanza. Tres días para el cambio que necesita España. Para que @NunezFeijoo sea presidente del Gobierno y los españoles vivan mejor, el #29N hay que votar al @ppopular. https://t.co/hxluxjd8Ui — Fernando López Miras (@LopezMirasF) November 26, 2026

El presidente murciano ha denunciado horas antes del debate electoral de este jueves que las familias han perdido poder adquisitivo tras “ocho años de subidas de impuestos” y "de incremento del precio de la cesta de la compra", en particular, en productos básicos como los huevos, la leche o las legumbres.

López Miras ha subrayado que el candidato popular Núñez Feijóo tiene la receta para "aliviar la economía de las familias españolas", con medidas que "les permitan llegar a fin de mes" como eliminar el IVA de alimentos básicos.

"IVA cero para la carne, IVA cero para el pescado, IVA cero para las conservas", según ha señalado el jefe Ejecutivo autonómico y líder de los populares murcianos.

Como en cada acto de campaña, López Miras ha vuelto a reivindicar el voto para "la experiencia" en la gestión de Alberto Núñez Feijóo frente a Pedro Sánchez. También ha defendido la necesidad de contar con un cambio de Gobierno en la próxima legislatura "capaz de tomar decisiones para mejorar la calidad de vida de los españoles".