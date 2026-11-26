La aparición de Gómez en la marcha coincide con su regreso a la primera línea política durante la campaña del PSOE, mientras espera la fecha de juicio oral ordenada por el juez Peinado.

Testimonios y exempleados afirman que la esposa del presidente del Gobierno se encargaba de la contabilidad y pagos en locales de alterne como la sauna Adán y Castellana 180.

El dirigente del PP Jaime de los Santos criticó la presencia de Gómez en la manifestación recordando su vinculación pasada con la contabilidad de los negocios de saunas de su padre.

Begoña Gómez y varios dirigentes del PSOE participaron en la marcha feminista del 25-N en Madrid, cuyo manifiesto exige abolir la prostitución y actuar contra el negocio de los proxenetas.

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, participó este miércoles junto al ministro Óscar López y otros dirigentes del PSOE en la manifestación del 25-N en Madrid. El manifiesto de la marcha reclama una ley contra "el negocio de los proxenetas".

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha reprochado a Begoña Gómez su presencia en la manifestación y ha recordado su papel activo en el negocio de saunas de su padre, Sabiniano Gómez: "Indecentes. Dicen que era la contable".

Durante la manifestación, el protagonismo de Gómez fue notorio. Lideró junto a Óscar López y Rebeca Torró (secretaria de Organización del PSOE), la marcha sujetando una pancarta con el lema: "La fuerza de las mujeres. Ni un paso atrás en nuestros derechos".

En un momento dado del recorrido, Gómez fue la figura central al coger el micrófono de una cadena de televisión y gritar cánticos feministas: "Se nota, se siente las mujeres están presentes; un bote, dos botes, machista el que no bote; esta es la fuerza de las mujeres".

La manifestación, convocada por el Foro de Madrid 25-N y el Movimiento Feminista de Madrid, cubrió el recorrido entre la esquina de la calle Alcalá con Gran Vía hasta la plaza de España.

También asistieron la vicepresidenta Sara Aagesen, la concejala Reyes Maroto y la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo.

El Partido Popular también estuvo presente, con una delegación en la que se encontraba el propio Jaime de los Santos.

La celebración de la jornada volvió a mostrar desunión, un año más, por las diferencias que el movimiento feminista tiene en su seno.

Las feministas de esta marcha, a diferencia de la de la Comisión 8M, secundada por Frente Amplio, abogan por modificar partes de la Ley Trans, la abolición de la prostitución, y exigen la prohibición del burka y el niqab.

"Abolición de la prostitución", "Derogar la ley trans" o "Impedir que velen a las niñas" son algunas de las reivindicaciones que rezaban los carteles de la plataforma Alianza Contra el Borrado de las Mujeres.

Cuarenta y siete mujeres vestidas de blanco procesionaron con máscaras emulando a las mujeres asesinadas este año por violencia machista.

Iban acompañadas por una batucada que coreaba proclamas al tiempo que marcaba el ritmo: "Ninguna mujer nace para puta", "El feminismo es abolicionista" o "Sin puteros, no hay prostitución".

La manifestación transcurrió con normalidad hasta que se cruzó, a la altura de la calle Montera, con una carpa informativa de Vox. En ese momento, las feministas empezaron a corear "Mi copa menstrual en la boca de Abascal". Fue un hecho aislado y no hubo incidentes.

"Miedo, ninguno"

Torró aprovechó su presencia para solicitar a las mujeres de todas las generaciones que voten el domingo "en defensa propia" y para reivindicar al PSOE como garante de sus derechos.

De los Santos lanzó su crítica tanto al Gobierno como a la presencia de Gómez en la movilización. "No tienen vergüenza. Ocho años sin traer al Congreso una Ley contra la trata con fines de explotación sexual", dijo a EL ESPAÑOL.

Jaime de los Santos acusó al PSOE de infundir miedo a las mujeres ante un próximo gobierno de Alberto Núñez Feijóo "después de haberlas desprotegido durante ocho años, después de haberse reído de ellas o de haberlas utilizado en sus manifestaciones".

"Miedo, ninguno, y que las mujeres sepan que en el Partido Popular van a tener siempre a políticos que van a defender sus derechos y que van a luchar de forma denodada contra la violencia machista. Una lacra que nos interpela a todos", añadió.

En paralelo, Ada Colau, candidata de Frente Amplio, e Irene Montero, de Podemos, lideraron la otra manifestación, la organizada por la Comisión 8M, que salió de Neptuno hacia la Puerta del Sol.

El manifiesto

En la convocatoria del Movimiento Feminista de Madrid se solicita una ley abolicionista que actúe contra quienes se enriquecen con la prostitución y contra la demanda, "sin castigar a las mujeres prostituidas".

El texto exige medidas específicas frente a la trata, la prostitución y la pornografía que emplea o muestra violencia contra las mujeres, y requiere que se tengan en cuenta las conexiones entre ellas.

Fragemento del manifesto del 25-N Movimiento Feminista de Madrid

El Consejo de Ministros aprobó en 2022 un anteproyecto de ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos, que abarcaba la explotación sexual y la laboral.

En mayo de 2024, el Congreso descartó tomar en consideración otra propuesta, una proposición del Grupo Socialista para modificar el Código Penal y prohibir todas las modalidades de proxenetismo.

La presencia de Begoña Gómez en un nuevo acto público bajo consignas contra la prostitución y a cuatro días de las elecciones llamó la atención, y se suma a las recientes apariciones de la esposa del presidente del Gobierno dentro de la campaña electoral.

Fotos de lemas abolicionistas en la marcha de este jueves Iranzu G. Vergara

La sauna Adán

El pasado de los negocios del padre de Begoña Gómez y su participación activa en ellos siempre ha sido un tabú dentro del PSOE pese a las pruebas y testimonios que lo acreditan.

Paco de Narváez, por entonces encargado de comunicación y publicidad de la publicación MENsual, relató en EL ESPAÑOL que Begoña Gómez le pagó por publicidad de las saunas de su familia en la revista para la que trabajaba entre 2003 y 2005.

Narváez ubicó las entregas en el despacho de la sauna Adán, en la calle de San Bernardo. Según su testimonio, Begoña le entregaba un sobre con el dinero y él firmaba haberlo recogido. Cuando ella no estaba, en ocasiones le pagaba un hermano de Sabiniano.

"Siempre me daba billetes en un sobre". También explicaba que a Begoña Gómez le llamaban "La Chica" en la sauna y que "era la que llevaba las cuentas"

Narváez narra una cena en la que Sabiniano Gómez les contó a él y a su jefe que "'La Chica' estaba con un chico, que era de la 'órbita socialista' y de 'la casa'".

En las páginas de MENsual aparecían anuncios de Adán, Cristal, Comendadoras y Alameda. Los números revisados por este diario confirman que la publicidad formó parte de las publicaciones de la revista.

En el local de alterne Castellana 180, empleados y mujeres que ejercían allí la prostitución explicaron a EL ESPAÑOL que Begoña Gómez iba con frecuencia a la oficina de la planta baja y se ocupaba de la contabilidad.

Una mujer que había ocupado el rol de encargada en el negocio aseguró haberla visto en el local hasta aproximadamente mediados de la década de 2010.

En julio de 2025, Telemadrid entrevistó a un antiguo empleado de seguridad de los establecimientos, al que presentó con el nombre supuesto de Toni.

Según su narración, Gómez acudía principalmente por las mañanas: "Preparaba las cajas, dejaba el dinero para bebida y luego repartía según los pases que había hecho cada chica".

Una de las encargadas de los locales indicó a este medio que la compañía percibía la mitad de lo que abonaban los clientes por tener relaciones sexuales.

El testimonio de Narváez se remonta al periodo de tiempo en el que Pedro Sánchez ingresó en el Ayuntamiento de Madrid en 2004. El programa con el que el PSOE había concurrido a los comicios municipales del año anterior recogía iniciativas contra la explotación sexual.

Sánchez defendió en julio, durante su balance del curso político, la carrera profesional de su esposa y sostuvo que, cuando se conocieron, ella llevaba más de una década trabajando.

El presidente dejó sin aclarar a qué empresa aludía al hablar de aquellos tiempos. También señaló que Begoña abandonó su puesto en 2018 para evitar conflictos de interés.

La marcha de Inmark, la única empresa en la que se le conoce que haya trabajado antes de la llegada de Sánchez al Gobierno, se tramitó como una excedencia y, semanas después, Gómez fue designada directora del IE Africa Center.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez durante el Comité Federal del PSOE, en el Centro de Arte Tomás y Valiente, a 17 de octubre de 2026, en Fuenlabrada, Madrid. Europa Press.

Presencia en campaña

Begoña Gómez ha vuelto a la primera línea pública en esta campaña electoral para el 29-N. Acompañó a Sánchez al comité federal del PSOE de Fuenlabrada el 17 de octubre, en su reaparición pública en este tipo de actos después de mucho tiempo.

El 12 de noviembre intervino por primera vez en un mitin del PSOE, en el arranque de campaña en Sevilla. Allí agradeció el respaldo de la militancia socialista y pidió defender la igualdad en las urnas.

Su agenda pública se ha extendido mientras continúa pendiente la fecha del juicio. El juez Juan Carlos Peinado abrió el 21 de septiembre juicio oral con jurado contra Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias y malversación.

El proceso analizará hechos posteriores, entre ellos la creación de la cátedra que Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y el destino del programa informático diseñado para ella.

La Fiscalía y la defensa solicitaron el archivo. Cristina Álvarez, asesora de Gómez en La Moncloa, asimismo irá a juicio por presunta malversación. Compete a la Audiencia Provincial de Madrid fijar la fecha de la audiencia.