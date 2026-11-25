Arcadi España, ministro de Hacienda, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Jesús Hellín / Europa Press

¿Qué pasará con la subida de sueldo de los funcionarios con las elecciones anticipadas por Pedro Sánchez?

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez convoca elecciones anticipadas para el 29 de noviembre de 2026, lo que implica una nueva prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. Tener las cuentas prorrogadas supone un 14% más de gasto para el Estado y un 20% más para la Seguridad Social, sumando unos 78.000 millones de euros. El pago de nóminas públicas, deuda y pensiones se mantiene inalterable, garantizándose la revalorización de las pensiones contributivas según el IPC. La subida salarial de los funcionarios sigue su curso tras el acuerdo firmado hasta 2028, habiéndose ratificado un incremento del 4,5% para 2027.

No será en 2027, como pretendía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino el 29 de noviembre de 2026 cuando los españoles tendrán una cita con las urnas.

Con el adelanto electoral, son varios aspectos los que se ponen sobre la mesa. Uno de ellos tiene que ver con los presupuestos generales del Estado (PGE). El otro, con la subida de sueldo de los funcionarios.

A continuación, te contamos cómo quedan ambos una vez se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la disolución de las Cortes y se ha hecho oficial el día de las elecciones.

Presupuestos

En el caso concreto de los PGE, estos (otro año más, y van cuatro) se van a prorrogar. Recordemos: Sánchez aprobó los presupuestos de 2017 y 2018. Estos últimos continuaron durante los dos años siguientes por las dos citas electorales a las que tuvieron que enfrentarse los ciudadanos.

Luego aprobó los de 2021 y los de 2023. Estos últimos continúan prorrogados desde enero de 2024.

Y eso tiene consecuencias. Según un estudio de Funcas, basado en las cifras de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el hecho de tener los presupuestos prorrogados supone un 14% de gasto más para el Estado, y un 20% más para la Seguridad Social. Traducido a euros: 78.000 millones.

Lo que permanece inalterable es el pago de la deuda pública, de las nóminas de los empleados públicos y de las pensiones. Hablando de estas últimas, las contributivas seguirán revalorizándose conforme al IPC.

Funcionarios

En el caso de los funcionarios, conviene recordar que el Gobierno y los sindicatos firmaron el conocido como Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía.

El mismo, que fue publicado en el BOE, contempla un incremento que abarca desde 2025 a 2028. Así, en 2025 la subida fue del 2,5%; en 2026, del 2%; en 2027, del 4,5%; y en 2028, del 2%.

Sin olvidar que, para 2026, hay un 0,5% adicional si el IPC interanual llega o supera el 1,5% (en septiembre, el IPC fue del 4,9%).

Además, el Gobierno aprobó el pasado 17 de noviembre en Consejo de Ministros la subida del SMI y del sueldo de los funcionarios. En este último caso, no hizo sino ratificar el 4,5% antes indicado.