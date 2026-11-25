El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Europa Press / Eduardo Parra.

El nuevo registro horario y el Estatuto del Becario: así quedan tras la convocatoria de elecciones el 29-N

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LO ESENCIAL Las claves La disolución de las Cortes por el adelanto electoral al 29 de noviembre provocará que caduquen unas 200 iniciativas legislativas en trámite. Reformas clave en materia laboral, como el nuevo registro diario de jornada y el Estatuto del Becario, quedan bloqueadas tras no haber sido aprobadas a tiempo. Tampoco saldrán adelante los Presupuestos Generales del Estado ni la reforma del sistema de financiación autonómica, obligando a prorrogar las cuentas de 2023. Otras leyes afectadas incluyen el Estatuto Marco del Personal Sanitario, la protección de menores en redes sociales y la reforma de la Ley Mordaza.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre. Y, entre otras consecuencias, acarrea que una serie de reformas queden en el tintero, o en el baúl de los recuerdos.

“La disolución de las Cortes Generales conlleva que caduquen todas las iniciativas que están en trámite, excepto decretos o decretos-leyes y los asuntos relacionados con las facultades del Congreso en estados de emergencia constitucional previstos en el artículo 116 de la Constitución”, afirma la abogada Estela Martín en la red social LinkedIn.

En total, hablamos de unas 200 iniciativas legislativas que se verán ‘aparcadas’ tras la disolución de las Cortes. Por ejemplo, el nuevo registro horario, el Estatuto del Becario, o el Estatuto Marco del Personal Sanitario.

Reformas bloqueadas

De esos dos centenares de medidas que van a quedarse en el ‘limbo’, la más destacada es la no aprobación (otro año más, y van cuatro) de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Dicho de otra forma, que el nuevo Gobierno tendrá que utilizar los presupuestos de 2023.

Mismo camino que seguirá la reforma del sistema de financiación autonómica, que ni siquiera llegó al Consejo de Ministros pese a haber recibido el beneplácito del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Así como el proyecto de ley orgánica de Integridad Pública.

Si ponemos el foco en el Ministerio de Economía, varias son las normas que no verán la luz. Por ejemplo, la ley del crédito al consumo, la contratación online de productos financieros o aquella otra que trataba de unificar los servicios de reclamaciones del Banco de España, CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) y la DGS (Dirección General de Seguros) bajo una autoridad independiente.

Mientras que el Ministerio de Trabajo deja atrás el Estatuto del Becario, la reforma de la prevención de riesgos laborales y la ampliación del permiso por fallecimiento a 10 días.

Tampoco se culminará la reforma que pretendía proteger a los menores de los entornos digitales (hasta los 16 años no podrían acceder a las redes sociales), ni la ley de docentes y ratios.

También decae el Estatuto Marco del Personal Sanitario, que fue aprobado por el Consejo de Ministros pero al que le quedaba la tramitación parlamentaria.

“Una de las medidas estrella en laboral pendientes era el famoso Real Decreto con cambios en el registro diario de jornada. Más de un año anunciando su supuesta ‘publicación inminente’, pero sin que esto se haya producido hasta la fecha”, recuerda Estela Martín.

¿Más reformas bloqueadas? La Ley Mordaza, la ley que pretendía regular los denominados como grupos de interés o lobbies, la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, la Ley de Información Clasificada, la Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos... Así hasta 200 que, de momento, ‘dormirán el sueño de los justos’.