Las organizaciones convocantes reclaman una Ley Orgánica Abolicionista de la Prostitución que persiga el proxenetismo y la demanda, además de la prohibición de la gestación subrogada.

El texto pide revisar la autodeterminación registral de la Ley Trans para evitar la pérdida de protección y la dilución de las estadísticas de discriminación por razón de sexo.

La marcha cuenta con el respaldo explícito del PSOE y la asistencia confirmada de Rebeca Torró, a pesar de que el manifiesto choca con posturas previas del partido sobre la libertad religiosa.

El manifiesto del Movimiento Feminista de Madrid para el 25-N exige la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos, argumentando que representan el sometimiento de las mujeres.

El manifiesto que ha publicado el Movimiento Feminista de Madrid y el Foro de Madrid este 25N exige "prohibir el burka y el niqab" y rechaza las políticas que "diluyen las categorías necesarias para medir la discriminación por razón de sexo".

La manifestación convocada por estos colectivos cuenta con el respaldo del Partido Socialista y resulta habitual que las ministras participen en esta marcha. Este año, al menos, contará con la presencia de la secretaria de Organización y portavoz del PSOE, Rebeca Torró.

El uso del burka y el niqab en los espacios públicos ha sido uno de los temas controvertidos en esta legislatura. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, defendió que "la Constitución habla de libertad religiosa como algo consagrado, y para algunos o algunas llevar el burka forma parte de esa expresión de libertad religiosa".

Unas declaraciones que venían a raíz de la proposición de ley que presentó Vox en el Congreso de los Diputados para directamente prohibir su uso en todos los espacios públicos.

"No nos parece bien el burka", puntualizó López quien defendía un "debate tranquilo, sereno y razonable" sobre la prohibición del uso o no de estas prendas. Sin embargo, rechazó la propuesta de Abascal que a su juicio no nacía de "un debate razonable, sino desde las premisas más xenófobas, racistas y estigmatizadoras".

Ahora, en el manifiesto que han publicado los movimientos feministas que respaldan los socialistas exigen prohibir estas prendas que "ocultan el rostro de las mujeres y simbolizan su sometimiento a las normas de modestia y control".

Así aseguran que "ninguna tradición ni precepto religioso puede prevalecer sobre sus derechos". Por eso, rechazan las imposiciones y el "reconocimiento de consejos islámicos como mediadores en conflictos familiares cuando sometan a las mujeres a acuerdos contrarios a la igualdad".

"Ninguna norma religiosa debe sustituir las garantías de la justicia ordinaria", sentencian en el texto.

Controversia con la Ley Trans

La Ley Trans ha generado rechazo y reticencias dentro del PSOE y de las llamadas feministas históricas sobre determinados aspectos que se incluyen en ella. Sin embargo, de forma oficial el partido defiende esta ley frente a las propuestas del Partido Popular que abogan por derogarla.

Ya durante el debate sobre esta ley voces reconocidas como la de Carmen Calvo fueron críticas con el texto de esta ley.

Ahora el manifiesto feminista rechaza "las políticas que diluyen las categorías necesarias para medir la discriminación por razón de sexo o debilitan la protección de las mujeres".

Por eso, exigen "revisar las disposiciones sobre autodeterminación registral del sexo porque comprometen las estadísticas, la intimidad, la seguridad o las políticas específicas para mujeres".

En este punto, las feministas que firman este manifiesto coinciden con el punto de vista del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ha anunciado su intención de derogar o modificar esta ley. Para el líder de los populares el rechazo está en que el cambio de sexo en el Registro Civil se realice "sin más trámite que nuestra propia voluntad".

Además, el manifiesto defiende que "para combatir la violencia hay que nombrarla, conocer a quien afecta y responder a sus causas".

Por otro lado, denuncian los vientres de alquiler y los negocios que explotan la capacidad de gestar. Por eso, exigen actuar "contra la intermediación comercial, dentro y fuera de España, y proteger la salud y los derechos de las mujeres".

Abolir la prostitución

El feminismo se encuentra dividido, entre otros puntos, por la defensa o no de abolir la prostitución.

En este punto, tanto el Movimiento Feminista de Madrid como el Foro de Madrid defienden en su texto que son partidarias de abolirla.

"Exigimos la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional contra el proxenetismo y la demanda, sin castigar a las mujeres prostituidas", señalan.

En este sentido reclaman "ingresos, vivienda, atención sanitaria, formación, empleo, reparación y, cuando corresponda, regularización y protección".

Para las feministas que amparan este texto, "mientras el cuerpo de las mujeres siga siendo mercancía, no podremos hablar de una sociedad libre de violencia machista".

Un texto que se publica este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde se exige "parar la barbarie". Y, es que, este año 45 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas.