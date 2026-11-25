Durante su agitada intervención, la intérprete llama a la movilización de la izquierda en las urnas para evitar un gobierno del PP y Vox que ponga en riesgo los derechos conquistados.

León sufre un lapsus al dirigirse a Pedro Sánchez al confundir su nombre con el del expresidente, a quien se ha referido como "el innombrable".

La actriz Loles León participa por sorpresa en un mitin del PSOE en Barcelona y aconseja a Felipe González "que se muera" antes de que ella cumpla 80 años y lo cuente todo.

La actriz Loles León se ha referido a Felipe González como "el innombrable" después de que el expresidente del Gobierno asegurase que si explicaba por qué no podía votar a su partido, al PSOE, en las elecciones generales del 29-N "perderían millones de votos más".

El propio González se ha convertido en una persona que genera controversia dentro de los socialistas. Resulta incómodo hasta tal punto que en el mitin del PSOE en Barcelona este martes, la actriz ha tenido un lapsus en el que iba a llamar Felipe a Pedro Sánchez.

"Gracias a todos. Visca Cataluña, visca el presidente Salvador Illa y Fe...". En ese momento, se da cuenta de su error y corrige: "Uy no sabes lo que te iba a decir. Te iba a decir el innombrable, el que te quiere robar no sé qué", afirmó León mientras se dirigía a Sánchez.

Un comentario que despertaba risas y aplausos entre Pedro Sánchez y el resto de miembros del Partido Socialista que se encontraban en la primera línea del acto.

Así, acto seguido ha empezado a cargar contra González: "Os voy a decir una cosa y me voy. Tengo 76 años. A los 80 años, que ahí ya no me pueden meter en la cárcel, hablaré y lo contaré todo", señalaba triunfal.

"O sea que a este le aconsejo que se muera antes de que yo los cumpla", ha amenazado al expresidente Felipe González.

"Todos a votar"

Loles León, que ha sido la invitada sorpresa al acto, ha pedido movilizar a todos los que estén al lado que no estén viendo "la realidad que se viene encima" para defender derechos como la sanidad, la educación y para proteger a la cultura de la "censura".

Así, ha pedido "luchar" para dejar un legado de "un país democrático" con un esfuerzo de movilización ante la cita con las urnas del domingo. "Hay que conseguir que vayamos todos" a votar, ha enfatizado.

A las "izquierdas" les ha pedido que acudan a colegios electorales el 29N porque "está en juego el futuro" de las siguientes generaciones. "El vuestro, el de vuestros hijos y el de vuestros nietos", ha advertido.

Loles León ha entrado así en la recta final de la campaña con una intervención polémica marcada por un tono agitado y exaltado en todo el mitin.

La intérprete ha abanderado el voto socialista y ha reivindicado que "las abuelas de 70 con las tetas bien puestas" están con el PSOE y van a salir a votar este próximo domingo a favor de Sánchez.

Además, ha recordado que si sale un nuevo gobierno del Partido Popular y de Vox, lo que están en juego son los derechos adquiridos a lo largo de estos años.