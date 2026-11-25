Semanas antes del asalto, el general Peláez viajó a Rabat para condecorar a altos cargos de la inteligencia marroquí, calificando a Marruecos como un socio estratégico indispensable.

Mandos como el general Peláez y el coronel Vázquez Aznárez ordenaron a los redactores excluir al país vecino, alejándose de la línea del informe de la Policía Nacional que denunciaba el guiado activo de gendarmes.

Ocho días después del encuentro, la Benemérita remitió un informe a la Audiencia Nacional en el que se omitió cualquier referencia a la responsabilidad de Marruecos en la entrada masiva a Ceuta.

Mandos de la Guardia Civil se reunieron el 3 de noviembre en Madrid con cuatro representantes de la inteligencia marroquí (DGST) durante toda una jornada.

Los jefes de la Guardia Civil que suprimieron las referencias a Marruecos de su primer informe a la juez que investiga la invasión de Ceuta se reunieron con cuatro representantes de la inteligencia marroquí en las dependencias oficiales de la Jefatura de Información del Cuerpo.

Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL en el servicio de Información, esta reunión se celebró durante todo el martes 3 de noviembre, en la sede de la Jefatura de Información, en el distrito madrileño de Barajas.

Ocho días después, el 11 de noviembre, remitieron su informe sobre la invasión de Ceuta a la magistrada María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional.

El general de brigada Luis Peláez, mando de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, afín al Gobierno y amigo personal del DAO Manuel Llamas, recibió el día 3 a los cuatro representantes marroquíes de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), dirigidos por un jefe policial que responde a las siglas C.S.

Junto al máximo representante de la Jefatura de Información de la Guardia Civil estuvieron el coronel Francisco José Vázquez Aznárez, conocido como Pape, número dos de la Jefatura de Información y jefe de Inteligencia de la misma; los jefes de la Unidad Central Especial 1, 2 y 3, (UCE-1, UCE-2 y UCE-3) y un enlace con Marruecos.

La reunión con los responsables de la inteligencia marroquí se prolongó durante toda la jornada.

Tal y como publicó en septiembre EL ESPAÑOL, tanto el coronel Pape como el general Peláez, ambos mandos de la máxima confianza del DAO y del ministro Fernando Grande-Marlaska, ordenaron a los responsables de elaborar el primer informe sobre la entrada en Ceuta de más de 70.000 inmigrantes los días 30 y 31 de julio que excluyera cualquier referencia a Marruecos y su papel en este episodio.

Fuentes de la propia unidad presenciaron una reunión a finales de agosto en la que los mandos dieron esa orden de viva voz a todo el equipo que redactaba el dosier.

Los hechos se produjeron después de que este periódico publicara en exclusiva el primer informe redactado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Comisaría de Extranjería de la Policía Nacional.

Con él, quedaba revelado el "guiado activo" que ejercieron gendarmes marroquíes uniformados y de paisano a las personas que accedieron a Ceuta por el espigón del Tarajal.

Según las fuentes consultadas, el general les trasladó de forma expresa que la Guardia Civil no iba a seguir "la misma" línea que la Policía Nacional, y que el informe que finalmente se entregase a la magistrada no iba a decir nada de la responsabilidad de Marruecos.

El DGST es el servicio de inteligencia interior de Marruecos, encargado de la seguridad territorial y de combatir las amenazas internas. Es este servicio el que tiene la capacidad de utilizar el software espía Pegasus.

Su director general, Abdellatif Hammouchi, recibió la medalla de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil hace ahora un año: el 11 de noviembre de 2025. En realidad se le concedió en 2019, pero no la recogió hasta 6 años más tarde.

El 29 de julio de 2026, un día antes de la entrada masiva en Ceuta, coincidiendo con la Fiesta del Trono, el CNI envió una alerta urgente a sus homólogos marroquíes entre ellos la DGST y la DGED (inteligencia exterior), advirtiendo sobre convocatorias en redes sociales que acumulaban cientos de miles de seguidores y detallando la fecha, horario y magnitud prevista del asalto.

Socio "indispensable"

A pesar de esa notificación directa, no hubo respuesta de las fuerzas marroquíes.

No se desplegó el refuerzo preventivo suficiente en la frontera para contener la llegada de más de 80.000 personas y hay testimonios, incluso gráficos, de cómo los gendarmes guiaron la invasión.

Según publicó Voz Pópuli, el general Peláez viajó a Rabat un mes antes de la entrada masiva para condecorar a siete altos cargos de la inteligencia marroquí.

Hammouchi le recibió el pasado 2 de julio en un acto en el que Peláez describió a Marruecos como un "socio estratégico indispensable" en la lucha contra el terrorismo, la inmigración irregular o el crimen organizado .

Tras el visto bueno del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el general Peláez entregó en Rabat la medalla con distintivo blanco a los altos mandos marroquíes condecorados.

Apenas un mes más tarde se produjo la invasión de Ceuta.