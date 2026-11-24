La acción llega en la recta final de la campaña, donde las encuestas otorgan la mayoría absoluta a la suma de PP, Vox y UPN.

El anuncio intercala imágenes de figuras socialistas y polémicas recientes con un mensaje final del ilusionista mostrando la cara de Sánchez y la frase "no lo has olvidado".

En el spot, Blake pide a los ciudadanos que no olviden los compromisos incumplidos y las mentiras atribuidas al Gobierno de Pedro Sánchez.

El Partido Popular publica un vídeo de campaña protagonizado por el mentalista Anthony Blake para apelar a la memoria de los votantes de cara al 29-N.

En la recta final de la campaña electoral de cara a los comicios del próximo 29-N, el Partido Popular ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que aparece el mentalista Anthony Blake pidiéndole a los españoles que no le olviden lo que han visto estos años de Gobierno de Pedro Sánchez y que acudan a las urnas este domingo.

Blake simula un juego de ilusionismo y llama a los espectadores a pensar en un político "que les haya prometido mucho" y que después haya "hecho otra cosa". Alguien que les haya pedido confianza y después "les haya mentido continuamente".

"¿Lo tienen?", espeta el mentalista a los espectadores: "Bien, no digan su nombre", concluye al tiempo que apunta algo en un papel, que parece intuirse que es el nombre de esa persona que vendría a la mente de los espectadores.

Ellos quieren que olvides lo que hicieron. Nosotros queremos que no vuelva a pasar. https://t.co/spVZZmRPFO — Partido Popular (@ppopular) November 24, 2026

José Luis Ábalos, Óscar Puente, Santos Cerdán, Leire Díez, José Luis Rodríguez Zapatero, la valla de Ceuta o un tren Ave son algunas de las imágenes que aparecen en pantalla.

"Llevo toda la vida jugando con la percepción y explorando los límites de la mente humana, pero hay alguien que pretende ir mucho más lejos, hay quien pretende que olvidemos lo que hemos visto", relata el mentalista.

Para Blake hay alguien que quiere "que nos olvidemos de todo lo que hemos escuchado, incluso de lo que hemos vivido", sentencia.

Sin embargo, el mentalista muestra en un papel la cara de Pedro Sánchez acompañado con una frase "no lo has olvidado".

Lo que está claro para este ilusionista es que los ciudadanos no tienen una especie de amnesia colectiva y que se acordarán de todo lo que han vivido. En definitiva, que a pesar de lo que pretendan algunos, no se olvidarán de lo vivido.

Así, asegura que la gente sabe que todo lo que han recordado "no ha sido producto de su imaginación", sino que ha pasado de verdad en España en los últimos años durante el gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Con este vídeo los populares encabezan la recta final de campaña después de los debates electorales. Un escenario en el que las últimas encuestas como la de Sociométrica para EL ESPAÑOL sitúan al Partido Popular con 133 escaños y al PSOE en 115 escaños.

Así se evidencia un final de campaña en el que el bipartidismo vuelve a coger fuerza, especialmente el PSOE que mantiene su línea ascendente y sube hasta el 29% de los votos.

Aunque lejos de poder revalidar mandato, según los últimos sondeos el Partido Popular junto con Vox y UPN sumarían el 50,5% del voto, lo que les permitiría tener una mayoría parlamentaria holgada con 196 escaños. Es decir, contarían con 20 diputados de margen sobre los 176 que exige el Congreso para obtener una mayoría absoluta.

Sin embargo, los populares quedarían por debajo de los 136 escaños que obtuvieron en los anteriores comicios, en las elecciones del 23-J de 2023. Eso sí, el hundimiento de los socios de Pedro Sánchez y el auge de Vox permitirían gobernar al bloque de derechas con Alberto Núñez Feijóo como nuevo presidente del Gobierno.