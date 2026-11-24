El Partido Popular ha anunciado públicamente que cesará a Tezanos al frente del organismo si Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa.

Estos datos contradicen la mayoría de los sondeos privados, como el de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que da la ventaja al PP y mayoría absoluta a la derecha.

La encuesta presenta una desviación del recuerdo de voto con una sobrerrepresentación del PSOE en 11,3 puntos y una infrarrepresentación del PP en 5,9 puntos.

El último barómetro del CIS de José Félix Tezanos antes de las elecciones otorga la victoria al PSOE con el 34,4% de los votos frente al 24,7% del PP.

José Félix Tezanos, presidente del CIS, publicó este lunes su último barómetro antes de las elecciones: a partir de mañana, la ley prohíbe difundir encuestas.

Y vuelve a hacerlo con un sesgo en la muestra de 17,2 puntos a favor del PSOE y en contra del PP

A seis días de las elecciones, el barómetro de Tezanos vuelve a dar la victoria de manera incontestable al PSOE de Pedro Sánchez, con el 34,4% del voto.

El PP quedaría relegado a la segunda posición, con el 24,7%.

Es decir, el CIS otorga al PSOE 9,7 puntos de ventaja sobre el PP, casi dos más que en su macroencuesta preelectoral del pasado 12 de noviembre (7,8).

El trabajo de campo se hizo entre el 10 y el 17 de noviembre, antes del cara a cara entre Sánchez y Feijóo del día 19.

Para entender la trampa de estos resultados hay que analizar las tablas del recuerdo de voto.

Según el barómetro, el 33,4% de los encuestados por Tezanos (sobre el censo total) sostiene haber votado al PSOE en las elecciones generales de 2023.

Sin embargo, en esos comicios, el PSOE sólo obtuvo el 22,1% del voto sobre el censo total (el 31,7% sobre el voto válido).

Por lo tanto, los votantes del PSOE están sobrerrepresentados en 11,3 puntos en la muestra.

Al PP le ocurre lo contrario.

El 17,1% de los encuestados dice haber votado al PP, cuando su resultado real fue del 23% sobre el censo. Por lo tanto, los votantes del PP están infrarrepresentados en 5,9 puntos en el barómetro del CIS publicado este lunes.

Ambos datos arrojan un sesgo de 17,2 puntos a favor del PSOE y en contra del PP.

El resto de partidos tampoco cuadra.

Tezanos deja al Frente Amplio de Ada Colau en el 5,7% del voto y a Podemos en el 0,8%, mientras que a Vox le otorga el 15,6%.

En este mismo barómetro, el 7,1% de los encuestados afirma haber votado a Vox en 2023.

Pero el resultado real del partido de Abascal fue del 8,6% (sobre el censo total). En este caso, los votantes de Vox están infrarrepresentados en 1,5 puntos.

Con el Frente Amplio ocurre lo contrario: el 9,7% de los encuestados dice haber votado a Sumar, cuando su resultado real sobre el censo fue del 8,6%.

Sus votantes están sobrerrepresentados en 1,1 puntos.

Otro dato evidencia las trampas de Tezanos: sólo el 10,6% de los encuestados afirma no haber votado en las elecciones generales de 2023, cuando la abstención real fue del 30,3%.

Esta desviación de la muestra explica por qué el barómetro de Tezanos, que da una rotunda victoria a Pedro Sánchez, se aparta por completo del resultado de la práctica totalidad de los institutos demoscópicos privados.

La distancia entre socialistas y populares se amplía así de 7,8 a 9,7 puntos, aunque es inferior a los 11,8 puntos que el CIS marcaba en el barómetro de octubre.

El estudio se basa en 8.034 entrevistas telefónicas, más que un barómetro ordinario, pero lejos de los 45.074 cuestionarios de la macroencuesta preelectoral.

Tras conocerse este CIS, el PP ha anunciado que, si Feijóo llega a gobernar tras el 29-N, cesará a Tezanos. "Es uno de los ceses que más ganas tenemos de firmar", ha publicado el partido en un mensaje en X.

Hoy ha salido el último CIS de Tezanos. Y será el último porque Feijóo le va a despedir en cuanto llegue a Moncloa. Uno de los ceses que más ganas tenemos de firmar 🤤🤤 — Partido Popular (@ppopular) November 23, 2026

Otros sondeos

Los datos de Tezanos chocan con el último sondeo de SocioMétrica, tal y como publica este lunes EL ESPAÑOL, que da al PP una ventaja de tres puntos y 20 escaños sobre el PSOE: un 32% y 133 diputados para Feijóo (135 con UPN), frente al 29% y 115 escaños de Sánchez.

Según SocioMétrica, Vox obtendría el 18,1% de los votos y 61 diputados, dos puntos y medio más de lo que le atribuye el CIS.

El bloque formado por PP, Vox y UPN sumaría 196 escaños, muy por encima de la mayoría absoluta, fijada en 176.

Por el contrario, los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez en 2023 se quedarían en 151 diputados, a 25 de la mayoría absoluta y sin opciones de gobernar.