Fuentes del entorno del exministro señalan que conserva dosieres del CNI y diarios detallados, además de mantener alianzas con figuras clave como Francisco Pardo o Cándido Conde-Pumpido.

El patrimonio vinculado a Bono en España, República Dominicana y Marruecos suma más de 7,3 millones de euros en activos a través de diversas sociedades empresariales e inmobiliarias.

Los mensajes del caso Koldo revelan tres gestiones realizadas en 2021 por el exministro ante el entorno de José Luis Ábalos para favorecer a clientes, militantes y empresarios.

José Bono pide a Felipe González que rectifique y vote a Pedro Sánchez, a pesar de que en 2017 calificó al actual presidente de 'bluf' y rechazó acuerdos con Podemos.

José Bono, el millonario con intereses empresariales e inmobiliarios en tres continentes, se ha convertido en el paladín del Sánchez más izquierdista. Sus negocios en República Dominicana, sus propiedades en Marruecos y las gestiones que desvelan los WhatsApp de Koldo García están bajo sospecha.

El exministro ha pedido a Felipe González que rectifique su voto en blanco el próximo 29 de noviembre. Asegura que votará a Pedro Sánchez con más convicción con la que lo hizo al propio González o a José Luis Rodríguez Zapatero.

"Felipe, haz el favor, no hagas el tonto". Bono mandó este recado a González este sábado en un mitin del PSOE en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Horas después, en el programa laSexta Xplica, insistió: "Vota a Pedro".

A su juicio, el voto en blanco de González puede beneficiar a quienes quisieron verlo en prisión.

Sin embargo, hace nueve años, Bono llamó "bluf" a Sánchez y dijo en una entrevista de EL ESPAÑOL que no quería ir con Podemos "ni a misa".

En aquellas primarias de 2017 apoyó a Susana Díaz. Ahora se vuelca en la campaña del dirigente al que se enfrentó.

Por su parte, Emiliano García-Page, que fue su portavoz en Castilla-La Mancha, hoy se sitúa en el "lado totalmente opuesto" a la relación política de Bono con Sánchez y Zapatero.

Los mensajes hallados en el móvil de Koldo García y publicados en exclusiva por EL ESPAÑOL recogen tres gestiones de Bono ante el entorno de Ábalos en 2021.

Una fue para un cliente que quería construir junto a una glorieta. Otra benefició a un militante socialista que acabó contratado por Ineco.

La tercera gestión buscaba ayudar a un empresario a cobrar una factura en Santo Domingo. Bono reconoció las tres.

Los negocios de Bono se extienden por España, República Dominicana y Marruecos. El origen empresarial de su fortuna está en la Hípica Almenara. Sus participaciones en el centro ecuestre eran la mayor partida de los bienes declarados en 2011.

Las seis sociedades vinculadas al exministro suman al menos 7,3 millones de euros en activos y 5,1 millones de patrimonio neto. El cálculo incluye empresas familiares y balances de distintos ejercicios.

De "bluf" a pedir el voto

Felipe González explicó en octubre que su voto en blanco expresaba una "carencia de representación". En laSexta Xplica, Bono habló de un "peligro" nuevo. En la misma entrevista defendió la participación de Begoña Gómez en la campaña y dijo que cree inocente a Zapatero.

En mayo de 2017, Bono apoyaba a Susana Díaz. Dijo a EL ESPAÑOL que al principio había confiado en Sánchez. Acabó convencido de que el PSOE había elegido a un "bluf".

Le reprochó que pretendiera gobernar con 85 diputados. "Codo con codo no quiero ir con Podemos ni a misa", dijo.

Sánchez había ido a presentarse a Bono en 2009, cuando este presidía el Congreso. En enero de 2015, Bono contó que había respaldado en privado su elección como secretario general.

Bono se reunió con Pablo Iglesias y otros dirigentes de Podemos junto a Zapatero. Después de aquel encuentro, defendió su lealtad a Sánchez.

El expresidente de Castilla-La Mancha, en Toledo, con el programa de Susana Díaz. Silvia P. Cabeza

La crisis del PSOE de 2016 los enfrentó. Tras la victoria de Sánchez en las primarias de 2017, Bono anunció que mantendría un perfil bajo. Un año después, tras la moción de censura contra Rajoy, pidió cerrar las discrepancias y apoyar al nuevo presidente.

Su distancia con los nacionalistas venía de antes. En 2007 dijo a 20minutos que el Estatuto catalán podía servir de trampolín a los secesionistas.

También reprochó a compañeros del PSOE que consideraran más progresista hacerse nacionalistas que defender la igualdad y la solidaridad entre los españoles.

Ya con Sánchez en la Moncloa, Bono avaló el giro sobre el Sáhara y el adelanto electoral de 2023. En 2024 admitió que discrepaba de la amnistía. Dijo que prefería mantener una "queja silenciosa" por lealtad. Esa misma lealtad es la que invoca ahora ante González.

El distanciamiento con Page

Bono y Emiliano García-Page compartieron Gobierno antes de discrepar sobre la relación con la Moncloa. Bono lo nombró consejero portavoz en 1993 y le confió después Obras Públicas y Bienestar Social.

Tres décadas más tarde, Page distingue dos etapas. Una es la del presidente con el que trabajó en Castilla-La Mancha. La otra empezó con el desembarco de Bono en la política madrileña.

"Yo de Bono no puedo hablar nada más que bien de su etapa en Castilla-La Mancha", dijo a Esther Esteban en una entrevista con EL ESPAÑOL publicada el 5 de julio.

Preguntado por la etapa posterior y por la relación de Bono con Zapatero y Sánchez, Page se situó en el "lado totalmente opuesto". Lo precisó él mismo: "políticamente hablando".

Page también respondió sobre su patrimonio. Dijo que Bono había sabido administrar los bienes de su padre y los suyos. Aseguró desconocer las informaciones publicadas sobre su fortuna.

En octubre de 2024, el propio Bono había elogiado a Page por anteponer los intereses de Castilla-La Mancha a los personales.

José Bono, Emiliano García-page y Felipe González, en un acto en Toledo EDCM

En aquel momento, el presidente regional se enfrentaba al Gobierno central por la posible instalación de un centro de acogida de inmigrantes en el aeropuerto de Ciudad Real.

El 13 de febrero de 2025, Bono y García-Page volvieron a coincidir en el Congreso. El exministro presentaba su libro Discursos parlamentarios. Ante Page, José María Barreda y José Luis Rodríguez Zapatero, Bono pidió al PSOE que arropase a Pedro Sánchez como en su día hizo con Felipe González y Zapatero.

"Es un hombre honrado y un político honesto", dijo Bono de Sánchez. Admitió discrepancias con algunas de sus decisiones y apeló a la unidad del partido. También recordó que ya había defendido a Sánchez en su etapa de concejal en Madrid.

Page había intervenido antes. Su discurso se centró en Castilla-La Mancha y en los relevos dentro del socialismo regional. Sin embargo, la defensa que hizo Bono de Sánchez escenificó ya un gran alejamiento entre ambos.

La amnistía muestra cómo gestionó cada uno sus discrepancias con Sánchez. Bono reconoció que estaba en contra. Optó por guardar silencio por lealtad al PSOE. Page mantuvo la crítica en público y su Gobierno recurrió la ley.

En la campaña del 29-N, Bono acudió al mitin de Sánchez en Albacete mientras Page estaba en Bruselas en un viaje institucional.

El sábado 21, ambos participaron en actos del PSOE. Page se estrenó en un encuentro sobre políticas de juventud en Guadalajara. Sin embargo, Bono aprovechó el mitin de Alcázar de San Juan para pedir a Felipe González que reconsiderara su voto en blanco.

Los whatsapps de Koldo

Las tres gestiones en favor de Bono que recoge el móvil de Koldo García se produjeron en 2021.

La primera fue para su cliente Dimas de Andrés Puyol, empresario valenciano con negocios en República Dominicana. En mayo de 2021, Bono pidió a Koldo que Transportes atendiera su problema con una glorieta de la N-260 en La Seu d’Urgell.

Dimas quería construir junto a la carretera y necesitaba el visto bueno del departamento de Ábalos. Bono facilitó su contacto e insistió cuando nadie lo llamó.

Confirmó a este periódico que Dimas era cliente suyo. También reconoció la gestión. Según su versión, en septiembre de 2024 el empresario seguía sin poder construir.

La segunda fue para Álvaro Lario Ruiz, un joven militante socialista. Bono pidió ayuda a Koldo. Diez días después, Lario tenía un contrato de 36.000 euros anuales en Ineco, empresa pública dependiente de Transportes. La intervención fue denunciada por un particular ante Anticorrupción.

El Gobierno negó ante el Congreso cualquier desvío de fondos europeos. En julio, la Comisión Europea trasladó que España estaba comprobando lo sucedido. También indicó que el contrato de Lario no figuraba en las solicitudes de pago del Plan de Recuperación.

La tercera gestión fue para Bernardo Castillo. La UCO vincula a este empresario con el entorno de Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama en República Dominicana. A petición de Koldo, Bono se reunió con Castillo e intentó desbloquear el cobro de una factura.

Castillo le dio las gracias y dijo que había enviado los datos a un "Juan". Los mensajes apuntan a Juan Segovia, socialista amigo y socio de Bono. Sin embargo, el exministro no confirmó su identidad.

El exministro sostuvo que su relación con Castillo se limitó a esa gestión. Se desconoce el concepto de la factura. Tampoco se sabe quién debía pagarla ni si llegó a cobrarse.

El móvil recoge también entregas de "notas" para Ábalos a través de Patricia Úriz, secretaria del ministro. En una de ellas, Bono identificó como mensajero al policía nacional Víctor Lancha.

El PP anunció en febrero que citaría al exministro en la comisión de investigación del Senado, sin embargo, no se ha llegado a producir.

Los negocios en Dominicana

Juan Segovia Noriega, exdiputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, posee el 20% de Medcap Energy Caribe, promotora fotovoltaica vinculada a Dimas de Andrés.

Medcap compartió equipo jurídico con las firmas dominicanas de Bono. También compartieron sede en el edificio Centre One, en Santo Domingo.

Medcap obtuvo en 2024 las concesiones definitivas de Pimentel Energy y Las Parras Energy, según la Comisión Nacional de Energía dominicana. Bono no figura en el accionariado publicado. Segovia también aparece vinculado al abogado Williams Jiménez a través de Atitlan.

El presidente dominicano, Luis Abinader, concedió a Bono la nacionalidad por naturalización privilegiada el 29 de septiembre de 2020. Ese otoño, según publicó The Objective, se registraron a su nombre cuatro denominaciones comerciales: Teivelpir RD, Sociedad Veleta, Vetapir y Tiseck Group.

En 2021, la propia Policía dominicana confirmó que el exministro asesoraba su reforma, especialmente en la formación de agentes.

Los pisos de Santo Domingo

El pasado mes de junio El Debate publicó que Bono habría recibido dos apartamentos tras intermediar para un proyecto solar. El diario cifró el proyecto en 500 millones de euros.

El periódico situó uno de los inmuebles a nombre de Teivelpir. La compra se fechó el 4 de diciembre de 2023. El otro apartamento lo vinculó a Segovia.

Fuentes del entorno empresarial negaron haber pagado a Bono y dijeron desconocer el origen de los inmuebles. Sigue sin aclararse quién pagó las viviendas.

Por su parte, el diario ABC estimó en 1,4 millones de euros el valor de las viviendas y oficinas vinculadas a Bono en República Dominicana.

La base de su fortuna

Antes de los negocios en Santo Domingo y de los pisos en Tánger estuvo la Hípica Almenara. El centro ecuestre está a siete kilómetros de Toledo. Fue el negocio sobre el que Bono y su familia asentaron buena parte de su patrimonio.

En 2011, cuando presidía el Congreso, valoró sus 80 participaciones en 1.632.747 euros. Era, con diferencia, la mayor partida de su declaración de bienes.

En 2010, Bono explicó a El País que Almenara alquilaba 149 plazas para caballos a 335 euros al mes. El centro impartía clases y organizaba competiciones nacionales e internacionales.

Seis de las 17 hectáreas del recinto estaban arrendadas a una empresa de viveros. La hípica obtenía también ingresos por publicidad.

Para financiar la compra y las obras se hipotecaron dos viviendas. Bono cifró en más de 600.000 euros los trabajos ejecutados por empresas de Francisco Hernando, El Pocero. El País publicó que Porcelanosa pagó parte de esas obras.

La Fiscalía del Supremo archivó en julio de 2010 las diligencias sobre el patrimonio de Bono promovidas por el PP. No apreció dádiva ni contraprestación.

La Fiscalía también señaló que Reyal Urbis, del empresario Rafael Santamaría, y Retiro Construcciones no habían recibido contratos ni subvenciones de la Junta.

En 2011, el Supremo confirmó el archivo de las querellas por cohecho. La Audiencia de Toledo archivó la dirigida contra el administrador de la hípica.

Almenara sigue siendo la sociedad con más activos de las seis relacionadas con Bono. Su último balance localizado, de 2018, recoge 2.871.425 euros en activos y 247.936 euros de facturación.

7,3 millones en activos

Las sociedades vinculadas a Bono poseen 7,3 millones de euros en activos y 5,1 millones de patrimonio neto, tal y como publicó The Objective.

La última declaración personal de Bono localizada es de 2011. El exministro declaró entonces más de 1,8 millones. Las cuentas publicadas no permiten fijar su patrimonio personal actual.

Joasa 2012 canaliza su actividad de consultoría. Bono es administrador único desde 2018. Esta empresa facturó 6,53 millones entre 2015 y 2025.

Su máximo anual fue de 1,51 millones en 2022. Ese año el propio Bono cobró 1,06 millones a la sociedad por servicios profesionales.

En 2025, Joasa rondaba los dos millones en activos, con 727.000 euros de facturación y 173.362 de beneficio. Un año antes tenía 1,84 millones en activos y más de un millón de patrimonio neto.

Viveros 02031924, administrada por Bono, supera los 1,4 millones en activos. Ahorros Familiares Saja, administrada por su exmujer y su hija, se acerca al millón.

La Atalaya 52 pasó de las colaboraciones en medios a las renovables. En 2021 declaró 46.003 euros en activos y facturación cero.

Tojsama 14 registró 305.944 euros en activos y 238.955 de patrimonio neto. Bono la administró entre 2019 y 2022.

Esta sociedad posee el 99,9% de Teivelpir RD, filial dominicana valorada en 532.385 euros. Los balances de matrices, filiales e inmuebles pueden solaparse.

Por su parte, El Confidencial identificó entre las empresas asesoradas por Bono a Tecnove, Escribano Mechanical & Engineering, Construcciones Sarrión y Gévora Construcciones.

Las cuatro han obtenido adjudicaciones públicas millonarias.

Cinco inmuebles en Tánger

En julio de 2004, Mohamed VI recibió en Tánger a Bono, entonces ministro de Defensa. Lo acompañó Félix Sanz Roldán, jefe del Estado Mayor de la Defensa.

Dieciocho años después, Bono respaldó el giro de Sánchez sobre el Sáhara Occidental y defendió negociar la propuesta marroquí de autonomía.

Entre finales de 2023 y 2024, Joasa compró cinco inmuebles en Tánger por 259.901 euros, según su memoria contable. La de 2025 dejó de desglosar los bienes en el extranjero.

Las cuentas publicadas documentan las compras, aunque no se esclarece el origen del dinero.

Los dosieres del CNI

Entre 2004 y 2006, Bono tuvo al CNI bajo su responsabilidad como ministro de Defensa. El centro estaba adscrito orgánicamente a su ministerio y tenía autonomía funcional.

Nada más llegar al cargo, Bono propuso a Alberto Saiz para dirigirlo. Saiz había sido su consejero de Industria y Trabajo en Castilla-La Mancha.

Según fuentes del entorno del exministro consultadas por EL ESPAÑOL, Bono conserva dosieres y documentos del CNI sobre numerosos políticos, empresarios y otras personalidades españolas. El alcance del material y su grado de clasificación quedan sin verificar.

En julio de 2026, el Estado Mayor de la Defensa respondió a una solicitud de transparencia. Dijo que no tenía constancia de informes sobre la supuesta investigación interna por la retirada de documentos reservados tras la salida de Bono del ministerio.

Durante el mandato de Bono, Esperanza Casteleiro pasó a ocupar la secretaría general del CNI. Saiz dimitió en 2009, tres años después de la salida de Bono de Defensa. Su dimisión se produjo tras publicarse acusaciones de uso particular de recursos del servicio. Lo relevó Félix Sanz Roldán.

Una hora al día

Según fuentes del entorno de Bono consultadas por EL ESPAÑOL, el exministro guarda todas sus agendas desde sus primeros años en política. Anota con minuciosidad sus actividades, sus reuniones y el contenido de las conversaciones. Las agendas forman parte de la biblioteca documental que ha reunido durante décadas.

En 2007, Bono contó a 20minutos que tenía escritos más de 17.000 folios de un diario de 16 años. Entre 1992 y 2011, según El País, dedicó una media de una hora al día a dejar constancia de sus vivencias y conversaciones. Usaba cuadernos o grabadoras.

De ese material salieron los tres volúmenes publicados con Planeta: Les voy a contar, Diario de un ministro y Se levanta la sesión.

Ese hábito aparece en el propio caso Koldo. EL ESPAÑOL le preguntó por sus notas a Ábalos. Bono consultó su agenda antes de responder.

Según su versión, el 4 de marzo de 2021 había recibido información personal sobre un familiar del ministro. Dijo que otros envíos eran documentación del PSOE. Admitió que en uno pudo incluir la nota sobre la glorieta de interés para Dimas de Andrés.

Pardo y Tecnove

Francisco Pardo Piqueras entró en el equipo de Bono en Castilla-La Mancha en 1993. Fue su jefe de gabinete y consejero de Presidencia. En abril de 2004, Bono propuso su nombramiento como secretario de Estado de Defensa.

Pardo presidió las Cortes regionales entre 2007 y 2011. Después pasó a Tecnove y llegó a vicepresidente. El Gobierno de Sánchez lo nombró director general de la Policía en junio de 2018.

Según datos registrales, Joasa y Tojsama estuvieron domiciliadas en las oficinas madrileñas de Tecnove. Su administrador, Eusebio Ramírez González-Ortega, fue condenado en 2018 por sobornos relacionados con contratos de Defensa.

En 2021, con Pardo al frente de la Policía, el cuerpo adjudicó a Tecnove 164.303 euros para una ITV móvil.

Koldo tuvo a Pardo también como un afín colaborador. Según mensajes hallados en el móvil del exasesor de Ábalos, éste buscaba que una empresa pudiera custodiar explosivos para cumplir un contrato con Defensa. Pardo fue citado como testigo en el juicio de las mascarillas.

En enero de 2025, tal y como publicó EL ESPAÑOL, Pardo se reunió fuera de agenda con Abdellatif Hammouchi, jefe de la seguridad y la inteligencia interior marroquíes.

En septiembre de 2026 se difundió el documento del CENIF sobre Ceuta. Interior trasladó la posición de Pardo. El director general negaba la existencia de un informe policial con una atribución a las fuerzas marroquíes de la planificación o ejecución de la entrada masiva.

Pardo es uno de los mayores protectores de Bono, según aseguran fuentes del entorno del exministro a EL ESPAÑOL. El director de la Policía, además de amigo personal, se habría convertido en una especie de "ángel de la guarda" para defender los intereses del exministro.

Los negocios en Guinea

Bono y Miguel Ángel Moratinos viajaron a Malabo con Zapatero en 2014. The Objective publicó que el CNI siguió las actividades de los dos exministros en Guinea Ecuatorial. El periódico se basó en referencias de las diligencias sobre el exjefe operativo de la Policía Eugenio Pino.

El Confidencial publicó que Bono facilitó reuniones de los hermanos Escribano con Teodoro Obiang para explorar ventas de material de defensa.

El nombre de Bono también apareció en las informaciones sobre el caso Astapa por su relación con el alcalde socialista de Estepona, Antonio Barrientos. Las pesquisas exploraron una posible conexión con la financiación política.

Conde Pumpido, su 'asesor'

Otro de los protectores de Bono es Cándido Conde Pumpido, actual presidente del Tribunal Constitucional.

Fuentes cercanas al exministro aseguran que Conde Pumpido ha ejercido desde hace años como su 'asesor' legal personal.

Estas mismas fuentes afirman a EL ESPAÑOL que eran habituales las reuniones entre Bono y Conde Pumpido en un hotel situado a escasos metros de la sede del Partido Popular en Génova.

Conde Pumpido formaría junto al director de la Policía Francisco Pardo y el exdirector del CNI Alberto Saiz el "triunvirato" de hombres de Bono para ejercer un poder oculto en las altas esferas políticas y empresariales de España.

Heredero frustrado de González

Bono gobernó Castilla-La Mancha durante 21 años con seis mayorías absolutas. En 2000 defendió el legado de Felipe González al disputar la secretaría general del PSOE a Zapatero. Perdió por nueve votos, 414 a 405, y pidió a sus delegados que respaldaran al vencedor.

Cuatro años después, Zapatero lo hizo ministro de Defensa. En 2008, Bono pasó a presidir el Congreso.

Veintiséis años después de aquel congreso del año, Bono le pide a Felipe González que vote a Pedro Sánchez. En 2000 defendió el legado del primero. En 2017 se enfrentó al segundo en las primarias.

Ahora, en noviembre de 2026, un Bono bajo sospecha constante por sus vínculos empresariales se convierte en el paladín del Sánchez más izquierdista.