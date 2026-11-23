El presidente de Melilla, Juan José Imbroda (izquierda), impone una insignia al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante su encuentro institucional este lunes en el Palacio de la Asamblea de Melilla. EFE/José Manuel Giner Gutiérrez

Ceuta y Melilla, unidas para reclamar una estrategia de Estado: “Cuando una está herida, la otra también sangra”

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LO ESENCIAL Las claves Los presidentes de Ceuta y Melilla, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, han firmado un documento conjunto para reclamar una estrategia de Estado específica que atienda las singularidades de ambas ciudades autónomas. Entre las demandas planteadas se encuentran el blindaje fronterizo, el incremento de inversiones en infraestructuras y vivienda, la mejora del régimen fiscal y la adaptación de la normativa de extranjería. Juan Jesús Vivas ha advertido que tras los sucesos del pasado 30 de julio Ceuta no ha vuelto a la normalidad y ha calificado la situación actual de la ciudad autónoma como insostenible. La formación Coalición por Melilla (CpM) ha boicoteado los actos de recibimiento al oponerse a la gestión del Ejecutivo ceutí y denunciar discursos excluyentes y promoción electoralista del PP.

Ceuta y Melilla quieren hablar con una sola voz ante los desafíos que comparten.

Ese es el mensaje que han querido trasladar este lunes sus presidentes, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, durante el encuentro institucional celebrado en Melilla, donde el dirigente ceutí ha reclamado una estrategia de Estado específica para las dos ciudades autónomas.

Este acercamiento responde a la voluntad de reforzar su posición conjunta ante cuestiones que afectan directamente a su desarrollo.

La situación fronteriza, la presión migratoria, las dificultades económicas y las particularidades de sus respectivos modelos territoriales forman parte de una agenda que ambos gobiernos quieren situar en el centro del debate estatal.

Las reivindicaciones planteadas por Vivas han estado marcadas por estas cuestiones. Entre ellas figuran el blindaje de las fronteras, bajo responsabilidad de España y Europa, así como un refuerzo de la presencia del Estado en ámbitos como la defensa, la seguridad, la sanidad, la educación y la justicia.

El presidente ceutí también ha reclamado un programa más ambicioso de inversiones en infraestructuras y vivienda, una mejora del régimen económico y fiscal especial, el perfeccionamiento del encaje de ambas ciudades en la Unión Europea y una reducción del coste de las comunicaciones marítimas y terrestres.

A estas demandas se suman medidas para impulsar la igualdad de oportunidades, la creación de empleo, la inclusión social, así como una adaptación de la normativa de extranjería a las particularidades de Ceuta y Melilla.

Vivas ha advertido de que la “invasión” del pasado 30 de julio no puede considerarse un episodio aislado ni darse por superada sin una respuesta política e institucional.

A su juicio, aquellos acontecimientos deben marcar un punto de inflexión en la actuación de las administraciones para garantizar la seguridad, la estabilidad y el bienestar de los ciudadanos.

“Habiendo ocurrido lo que ha ocurrido, tiene que haber una estrategia de Estado para nuestras dos ciudades que sea la respuesta que esta amenaza real requiere”, ha resaltado.

La visita de Vivas ha trascendido así el carácter protocolario de un encuentro entre dos gobiernos autonómicos.

La firma de un documento institucional conjunto sobre el futuro de ambos territorios representa un nuevo paso en la reivindicación de un marco de actuación específico para las ciudades norteafricanas que tenga en cuenta sus singularidades geográficas, económicas, fronterizas y administrativas.

La estrategia de Estado que reclaman pretende que las dos ciudades no sean tratadas como territorios convencionales, sino que sus circunstancias particulares tengan un reflejo en las políticas públicas y en la planificación de las administraciones.

En este contexto, la visita de Vivas a Melilla ha proyectado también una imagen de unidad institucional entre dos territorios que mantienen una estrecha relación y que buscan reforzar su interlocución con el Estado.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (derecha), y el presidente de Melilla, Juan José Imbroda (izquierda), durante un acto del Partido Popular (PP) después de su encuentro institucional en Melilla este lunes. EFE/José Manuel Giner Gutiérrez

Por su parte, Vivas ha destacado la buena acogida que ha recibido en la ciudad hermana. “Les puedo decir, con el corazón en la mano, que he salido de Ceuta, he venido a Melilla, pero no he salido de mi casa”, ha afirmado emocionado.

“Cuando una ciudad está herida, la otra también sangra”, ha añadido en referencia a la crisis que atraviesa Ceuta.

Así, ha destacado en su discurso que comprende que desde Melilla se esté viviendo la situación que atraviesa la ciudad “como algo propio, que llega al corazón y al alma de todos los melillenses”, poniendo así en valor el cariño recibido en la ciudad hermana.

Pese a ello, Vivas ha subrayado que Ceuta “sigue en pie” y “resiste”. También ha querido destacar el apoyo recibido por parte del resto de España y ha afirmado que “la causa de Ceuta, -que es también la causa de Melilla-, se ha convertido en una causa nacional”.

Señalando también que, cuatro meses después de aquellos acontecimientos, “Ceuta no ha vuelto a la normalidad”, situación que ha calificado de “insostenible”.

El boicot de CpM

Sin embargo, la visita de Vivas también ha levantado ampollas. Esta también ha estado marcada por el rechazo de Coalición por Melilla (CpM) a participar en los actos de recibimiento del presidente ceutí.

Según un comunicado recogido por El Faro de Melilla, la Comisión Ejecutiva de la formación acordó por unanimidad que sus diputados no acudieran al encuentro con Juan Jesús Vivas, una decisión que su portavoz jurídico, Isaac Fernández, justificó por sus discrepancias con la gestión del Gobierno ceutí.

CpM reprocha al presidente de Ceuta su respuesta ante los discursos que considera excluyentes y que han proliferado en la ciudad autónoma, las tensiones relacionadas con la inmigración y las agresiones denunciadas por representantes de Ceuta Ya!, entre ellas la sufrida por la diputada Julia Ferreras el pasado 20 de septiembre, en la que ceutíes le destrozaron el coche a golpes.

La formación también cuestiona el respaldo institucional que, a su juicio, el Ejecutivo local ha dispensado a figuras como Vito Quiles, el expresidente del gobierno José María Aznar y la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, al considerar que algunas de sus declaraciones han contribuido a alimentar la islamofobia.

A estas críticas se suma la interpretación de CpM de que la visita constituye un acto de promoción electoral del Partido Popular.

“El respeto institucional no puede convertirse en una obligación de guardar silencio ante actuaciones políticas que consideramos inaceptables”, ha defendido Fernández.

La formación ha insistido en que su ausencia no representa una ruptura con Ceuta ni con sus ciudadanos, sino una discrepancia política con quienes ejercen actualmente las responsabilidades de gobierno.

Una jornada de reconocimiento

La jornada ha comenzado con la recepción oficial de Vivas por parte de Imbroda en el Palacio de la Asamblea. Allí, ambos presidentes han mantenido posteriormente un encuentro con representantes de distintos sectores de la sociedad melillense, antes de la firma del dirigente ceutí en el Libro de Oro de la Ciudad.

Uno de los momentos centrales ha sido la firma del documento conjunto entre los dos gobiernos, con el que pretenden reforzar la cooperación institucional y trasladar una posición compartida sobre el futuro de Ceuta y Melilla.

La visita también ha servido para reconocer la labor de Vivas al frente de Ceuta, especialmente tras la crisis migratoria del pasado 30 de julio.

Durante el encuentro, Imbroda ha querido destacar expresamente la actitud mantenida por el presidente ceutí desde aquel momento, poniendo en valor su papel al frente de la ciudad en unas circunstancias especialmente complejas.

La jornada ha continuado con un encuentro político en el hotel Melilla Puerto, donde ambos dirigentes han abordado el alcance de esta nueva etapa de coordinación.

La Casa Regional de Ceuta en Melilla también ha estado presente en los actos, aunque, por cuestiones de agenda, el presidente ceutí no ha podido visitar la sede social de la entidad, una representación de su Junta Directiva ha acudido al encuentro del Palacio de la Asamblea como al acto en el hotel Melilla Puerto.

Por su parte, Imbroda no ha descartado devolver próximamente la visita a Ceuta, aunque ha señalado que esa posibilidad dependerá de la disponibilidad de Vivas y de sus respectivas agendas.