"Mejor perro que fascista"; Sánchez recupera el lenguaje guerracivilista con una pegatina en su camiseta en Murcia

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez moviliza a unas 10.000 personas en un mitin en Murcia, en un pabellón donde se dieron cita 4.000 asistentes y otros 6.000 siguieron el acto desde el exterior. El líder del PSOE plantea las elecciones del 29-N como un referéndum entre la buena política y la mala educación del bloque de PP y Vox. Durante el acto se reivindicó el papel del Gobierno central en la Región de Murcia tras haber sido declarado el presidente persona 'non grata' en la Asamblea Regional. Sánchez apeló a la movilización masiva del voto progresista y feminista fijando como objetivo alcanzar un 75% de participación para lograr 176 escaños.

Pedro Sánchez ha llenado el Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia, justo en la comunidad donde el PP y Vox y le habían declarado persona ‘non grata’, un hecho inédito en todos los parlamentos autonómicos del país.

Tal dato en un pabellón con un aforo interior de 4.000 personas evidencia el nivel de movilización de los votantes del bloque de izquierdas, de cara a la cita con las urnas el próximo 29 de noviembre.

“Vamos a dar un aplauso a los que están afuera porque este pabellón se nos ha quedado pequeño”, según ha subrayado el secretario general del PSOE, al inicio de un mitin donde los asistentes han bailado temas de Aitana, como Superestrella, y que ha tenido como teloneros al grupo Stolen, interpretando canciones de música indie como Los Perros de los cartageneros Arde Bogotá.

"La próxima vez nos vamos a la Plaza de Toros de Calasparra a celebrar la victoria del próximo 29 de noviembre".

Así lo ha subrayado Sánchez para devolverle a Feijóo con 10.000 asistentes a su mitin en Murcia, un feudo histórico del PP, el tanto que el candidato popular se anotó este sábado con un lleno absoluto en la plaza de Toros de Valencia.

"Quiero decir aquí, que declaramos a Murcia una tierra magnífica y a los murcianos y las murcianas: gente grandísima", según ha remarcado Sánchez, de forma velada al señalamiento que hizo la Asamblea Regional contra su persona. "Vamos a hacer de estas elecciones un referéndum de la buena política frente a la mala educación".

"Insultan a todos los que defienden un proyecto político diferente", tal y como ha criticado Sánchez, en alusión al PP y Vox. "Solo hay una papeleta para derrotar a esa coalición reaccionaria y esa papeleta es la del PSOE".

Sánchez, este domingo, en un abarrotado Pabellón Príncipe de Asturias en Murcia. Jorge García Badía

Este acto electoral ha movilizado 30 autobuses y la cola para asistir al mitin ha empezado a las diez de la mañana, una hora y media antes de la llegada de Sánchez a la capital del Segura.

Incluso se ha tenido que instalar una pantalla en el exterior para que el acto se siguiera por 6.000 personas que se han quedado sin asiento.

Pedro Sánchez ha enarbolado la bandera de la Región de Murcia donde PP y Vox le habían declarado persona non grata, para insistir en su mensaje: "La mala política es tumbar los decretos que prohíben los desahucios como el de Maricarmen". "La mala política es que una tal Ayuso se compre un aticazo con el dinero de los madrileños".

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE ha centrado el inicio de su discurso en plantear el 29-N, como un plebiscito entre la buena política y la mala educación de "la ultraderecha". Para ello ha apelado a un pabellón entregado a movilizarse el próximo domingo.

"Votar con fuerza es votar por los jóvenes, aunque no seamos jóvenes, para votar por sus becas, por un trabajo digno, por un planeta habitable...". "Eso es votar con fuerza". "¿Enfrente qué es lo que tenemos? La involución, la internacional ultraderechista de Trump, de Milei o Bolsonaro".

"Nuestra tarea se reduce a dos cifras, llegar a una participación del 75% de la España progresista y obtener 176 escaños". "El próximo 29 de noviembre os digo que hay que votar: ¡Todo al rojo!" "Es la única papeleta para derrotar a los que hacen de la vivienda un mercado de buitres".

"Pido la movilización del voto feminista". "Las mujeres de Murcia nos van a dar la victoria". Tal arenga ha despertado el aplauso del público que unas veces le ha ovacionado, y otras, le ha vitoreado con lemas como estos: "¡Sí se puede!" "¡Yo sí te voto!"

El exterior del Pabellón Príncipe de Asturias en Murcia, este domingo. PSOE

Entre el público asistente al acto de campaña, se encontraban las secretarias generales de UGT y Comisiones Obreras en la Región de Murcia, Paqui Sánchez y Teresa Fuentes, respectivamente, así como representantes del sector agrícola como Marcos Alarcón, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.

También estaban algunas de las leyendas del PSOE murciano, como Rafael González Tovar y Diego Conesa, el último secretario general que ganó unas elecciones autonómicas en Murcia, pero que no accedió al Palacio de San Esteban porque Ciudadanos pactó con el PP de Fernando López Miras.

Sánchez ha insistido, con un lenguaje guerracivilista, en atacar "la motosierra" de las políticas de Milei que siempre ha alabado Santiago Abascal (Vox) y en preguntar a los asistentes "cómo está el mundo" tras llegada de Donald Trump al Gobierno de Estados Unidos que ha provocado un conflicto con Irán, con el encarecimiento de la gasolina por las tensiones en el Estrecho de Ormuz.

“Nos queda una semana de remontada, un día para remontar y cuatro años para avanzar con un Gobierno progresista. Vamos a por ello Murcia”.

Sánchez ha intervenido después de estar sentado en la grada con las juventudes socialistas y escuchar, entre otros, a las candidatas al Congreso y al Senado por Murcia, María González Veracruz e Irene Jódar, respectivamente, así como una militante del PSOE por Granada que ha lanzado un recado a Isabel Díaz Ayuso tras sus desafortunadas palabras sobre Andalucía: "Estoy orgullosa de ser garrapatera".

En su discurso, Pedro Sánchez también ha sacado pecho de las últimas previsiones económicas que hace la Unión Europea sobre España.

"Vamos a ser, una año más, la economía de Europa que más crezca y que más empleo cree”. “Queda mucho por hacer, pero también hay que reivindicar las cosas buenas que hemos hecho en los últimos ocho años”.

"Estoy orgulloso de haber multiplicado por 5 la financiación del sistema de dependencia, de haber mejorado las pensiones, de haber incrementado los permisos de paternidad de 5 semanas a 18 semanas, de haber multiplicado por dos el presupuesto en educación, con más de un millón de estudiantes becados...", según ha enumerado.

"Si todo esto los hemos logrado con un gobierno de coalición, en plena tormenta del mundo, imaginad lo que podríamos lograr con un gobierno de mayoría absoluta".

Pedro Sánchez, junto a Francisco Lucas y otros dirigentes del PSOE en Murcia, aplaudiendo al Pabellón Príncipe de Asturias. Badía

El prólogo al mitin de Sánchez no solo lo han protagonizado "los bailecitos", tan criticados por el PP tras el siniestro ferroviario de Urda, también las intervenciones de los candidatos para las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2027.

De un lado, Ginés Ruiz candidato al Ayuntamiento de la capital del Segura, y de otro, Francisco Lucas, aspirante al Gobierno de la Región de Murcia, y en la actualidad, delegado del Gobierno y que ha criticado que la Asamblea Regional declarase a Pedro Sánchez persona non grata.

"Pedro, ahora sí que está bien escrito", ha subrayado Lucas, tras sacar un cartel y tachar con una 'x' la palabra 'non', para convertir al candidato socialista a la Moncloa en "persona grata" en la comunidad murciana.

"Bienvenido a la Región de Murcia, nos encanta tenerte aquí. No puede ser persona non grata, el presidente que ha destinado más de 700 millones de euros a la recuperación del Mar Menor, el presidente que ha impulsado el soterramiento del AVE en Murcia, el presidente que ha invertido más de 3.000 millones para que no nos falte agua, el presidente de la inauguración del Arco Noroeste....".

El otro apartado destacado del speech de Pedro Sánchez ha ido dirigido a concienciar a militantes y simpatizantes en lo necesario que es salir a votar el próximo domingo, especialmente, tras las críticas que ha recibido por la estrategia que siguió durante su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo.

"Ellos no quieren que votéis. Aquellos que quieren convertir en un negocio la educación y la sanidad, no quieren que votéis; aquellos que quieren convertir la vivienda en un mercado de buitres, no quieren que votéis; aquellos que quieren convertir el sistema público de pensiones en un fondo de pensiones, no quieren que votéis; pero nosotros somos conscientes de que la España que avanza en conquistas sociales se construye voto a voto, urna a urna, hasta ganar las elecciones el próximo 29 de noviembre".

"¡No habrá quien nos pare!", ha clamado. "Una semana de remontada, un día para votar, cuatro años para gobernar".