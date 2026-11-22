La crisis migratoria continúa en El Hierro: casi 10.000 llegadas de migrantes en tres semanas tras sumar 360 en dos días

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LO ESENCIAL Las claves El Hierro roza los 10.000 migrantes llegados solo en tres semanas de noviembre, lo que supone cerca del 80% de su población censada. Tras cinco días de tregua, las llegadas han vuelto a aumentar este fin de semana con la llegada de más de 360 personas a bordo de seis cayucos. La ruta canaria alcanzó un récord histórico a mediados de mes con el desembarco de más de 3.000 personas en apenas 48 horas en las islas. Para hacer frente al colapso sanitario y de atención, el Gobierno de Canarias instalará un hospital de campaña y se intensifican los traslados a Tenerife y Gran Canaria.

Con poco más de 12.000 habitantes censados, la cifra de migrantes recibidos en El Hierro en lo que va de mes comienza ya a aproximarse a la de sus residentes, con cerca de 10.000 personas llegadas a la isla solo en noviembre.

La isla de El Hierro, convertida en el principal punto de entrada de la ruta canaria, atraviesa un importante repunte en la llegada de cayucos en el mes de noviembre, pese a la tregua de cinco días de esta semana. El martes, por primera vez este mes, no recibió ningún cayuco.

A las 9.090 personas que desembarcaron en la isla durante la primera quincena del mes se han sumado, al menos, otras 607 desde el fin de semana pasado, cuando El Hierro registró un récord histórico de llegadas. Entonces, unos 2.800 migrantes arribaron a la isla en 48 horas.

En total, según cifras de Salvamento Marítimo, El Hierro ha recibido al menos 9.697 migrantes en apenas tres semanas, en más de un centenar de embarcaciones. O lo que es lo mismo, cerca del 80% de la población residente en la isla.

El repunte migratorio en la ruta canaria alcanzó su pico el sábado 14. Ese día llegaron a Canarias 1.580 personas, el mayor registro diario desde que comenzó a documentarse la llegada de embarcaciones a las costas del archipiélago en 1994.

Al día siguiente, otras 1.467 personas alcanzaron las islas, de las que 1.354 desembarcaron en El Hierro. El lunes 16 continuaron las llegadas a la isla, con 246 personas desembarcadas en dos operaciones.

La primera de las embarcaciones precarias que fue asistida por Salvamento el lunes llevaba a bordo a 134 personas, entre ellas siete mujeres y dos menores tras una travesía de siete días que comenzó en Guinea Bissau.

Un segundo cayuco desembarcó en el muelle de La Restinga al comienzo de la semana, con 112 personas a bordo, entre ellas diez mujeres y dos menores de edad. A partir de entonces, cinco días de tregua frente a las costas de El Hierro.

El Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Tenerife coordinó ayer el acompañamiento de dos cayucos localizados por la patrullera Río Tajo de la Guardia Civil en aguas próximas a El Hierro. La Salvamar Acrux realizó el acompañamiento de ambas embarcaciones hasta el puerto de La Restinga. El primero de los cayucos atracó a las 13:43 h (hora canaria) con 134 personas a bordo. Posteriormente, en torno a las 17:00 h (hora canaria), llegó un segundo cayuco con 112 personas. — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) November 17, 2026

Fin de semana

Pasadas las 09.00 horas de este sábado, un cayuco con 67 personas de origen subsahariano, que había partido de Sant-Louis (Senegal) y llevaba seis días de travesía, desembarcó en La Restinga y rompió la buena racha semanal. Tres de sus ocupantes tuvieron que ser trasladados al hospital.

Este domingo, la cifra de llegadas vuelve a repuntar, aunque lejos de los números del pasado fin de semana. Durante la jornada, cinco embarcaciones han arribado en la isla, con al menos 294 migrantes, entre ellos 25 mujeres y 21 menores.

El último de los cayucos llegados este domingo atracó en La Restinga pasadas las 13.00 horas. En esta embarcación viajaban 80 personas, entre ellas cinco mujeres y dos menores, que relataron a su llegada a puerto que habían partido hace seis días desde Sant Louis en Senegal.



En total, 361 personas han desembarcado en El Hierro este fin de semana. Al término de la jornada, los equipos de salvamento han logrado rastrear un sexto cayuco, aún pendiente de atracar en El Hierro.

Este incremento de las llegadas ha obligado a reforzar los dispositivos de atención en la isla y a organizar traslados de migrantes hacia Tenerife y Gran Canaria.

El 18 de noviembre, unas 1.000 personas habían sido derivadas desde El Hierro entre el martes y el miércoles mediante servicios especiales y ordinarios de transporte marítimo.

Además, el Gobierno de Canarias anunció la puesta en marcha de un hospital de campaña para aliviar la presión sobre los profesionales sanitarios y garantizar la asistencia a los migrantes sin comprometer la atención habitual a los residentes.

El Ejecutivo autonómico financiará parte de este dispositivo con los cinco millones de euros extraordinarios comprometidos por el Gobierno central: tres millones para el Servicio Canario de la Salud y otros dos para el Cabildo de El Hierro.