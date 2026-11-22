Caos en Barajas: largas colas de pasajeros en la T4 por una avería del tren que comunica la terminal con su satélite

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LO ESENCIAL Las claves Una avería técnica en el tren operado por Alstom provocó graves retrasos y largas colas entre la T4 y la T4S del Aeropuerto de Madrid-Barajas. Aena habilitó temporalmente un servicio de autobuses para realizar el traslado de pasajeros entre ambas terminales durante la incidencia. El sistema automático de transporte recuperó la normalidad tras horas de trabajos y el ajuste de operativa por parte de las aerolíneas. Aena aconsejó a los viajeros de la T4S acudir con mayor antelación y agradeció la colaboración de las Fuerzas de Seguridad y el personal del aeropuerto.

El operador del tren que comunica la terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con su terminal satélite (T4 Satélite), Alstom, ha sufrido una "incidencia técnica" que ha provocado largas colas de pasajeros en el aeropuerto madrileño.

Aena ha explicado en la red social X que, debido a esta avería en el tren, cuyo origen aún es desconocido, el servicio de transporte entre las terminales pasó a prestarse por autobuses.

En un mensaje posterior en la misma red social, la empresa pública ha comunicado que el sistema automático de transporte entre las terminales T4 y T4S "ya opera con normalidad".

El sistema automático de transporte entre terminales T4 y T4S ya opera con normalidad. Las aerolíneas que operan en esta terminal están ajustando su operativa en la medida de lo posible para minimizar la afección a los pasajeros. Lamentamos las molestias. — Aena (@aena) November 22, 2026

De esta manera, según ha informado, las aerolíneas que operan en esta terminal "están ajustando su operativa en la medida de lo posible para minimizar la afección a los pasajeros".

El operador del tren trabajó desde, al menos, las 12 del mediodía de este domingo para normalizar el servicio. Más de una hora después, sobre la 01.20 horas, el servicio operaba ya en uno de los sentidos.

Hasta ese momento, Aena recomendó a los pasajeros que tuvieran que realizar un vuelo internacional en la T4S que acudieran con antelación al aeropuerto mientras Alstom trabajaba para normalizar el servicio.

Entretanto, fueron varios los usuarios atrapados por dicha "incidencia técnica" que han colgado fotos en sus redes sociales donde se pueden apreciar las largas colas que se han formado en la terminal.

El gestor aeroportuario agradeció a las compañías aéreas, agentes de handling, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FFCCSE) y a todo el personal "su colaboración para que la afección a los pasajeros sea la mínima posible".