La propuesta pretende también retirar a los etarras del control del juez central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional y eludir penas máximas de 40 años.

Para lograr sus objetivos, la formación abertzale necesitaría reformar el Código Penal y la Ley Orgánica General Penitenciaria mediante una mayoría absoluta en el Congreso.

La coalición busca aplicar la legislación penitenciaria ordinaria a los presos de ETA para facilitar la concesión de terceros grados y su excarcelación.

Bildu propone en su programa electoral suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo argumentando que criminaliza la libertad de expresión.

Bildu propone en su programa electoral para los comicios del 29N suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo y aplicar la "legislación penitenciaria ordinaria" a los presos de ETA.

Con esta fórmula, la coalición que dirige Arnaldo Otegi pretende que puedan salir a la calle, mediante la concesión del tercer grado, los presos de ETA que aún permanecen en cárceles del País Vasco y Navarra.

De los 110 presos de ETA que continúan cumpliendo condena, tan solo 35 no han conseguido obtener la semilibertad, según los datos que dispone la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

En el programa electoral para los comicios del 29N, Bildu reclama "garantizar la aplicación de la legislación penitenciaria ordinaria a todas las personas presas y poner fin a todas las medidas de excepción en esta materia".

"Las decisiones penitenciarias deberán adoptarse de forma individualizada, conforme a los requisitos y garantías establecidos por la ley", añade el texto.

La coalición de Arnaldo Otegi pretende con esta medida que no haya un régimen especial de tratamiento para los terroristas y se les aplique la "legislación penitenciaria ordinaria" como al resto de presos.

Una aspiración que conllevaría reformar el Código Penal y la Ley Orgánica General Penitenciaria actual. Estas reformas precisan la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

Ambas normas prevén un tratamiento específico para los condenados por terrorismo, independientemente de la banda u organización a la que hayan pertenecido.

Para que a un terrorista le den el tercer grado deben cumplirse unas condiciones adicionales a las de un preso común, según el artículo 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

Entre otros requisitos, debe haber satisfecho las indemnizaciones y responsabilidades por el daño causado, mostrar signos inequívocos de haber abandonado la violencia y haber colaborado activamente con la Justicia para resolver los delitos de la banda.

Además, la Ley exige que haya una declaración expresa de rechazo al terrorismo, petición de perdón a las víctimas e informes favorables.

"Esto no es una legislación de excepción, es lo previsto en la legislación ordinaria para un tipo específico de criminalidad, la terrorista", explica Carmen Ladrón De Guevara, abogada de la AVT.

La propuesta que Bildu ha incluido en su programa electoral también requeriría modificar el artículo 90.8 del Código Penal, que limita las condiciones en las que los terroristas pueden acogerse a la libertad condicional anticipada.

Este precepto también exige una colaboración activa con las autoridades para esclarecer los atentados cometidos por la banda.

La consejera socialista de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, ha recurrido a un subterfugio para sortear estas exigencias de la ley: ha concedido el régimen de semilibertad a cerca de medio centenar de etarras, a través del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

Este artículo, que flexibiliza para aplicar los grados, estaba previsto para casos como "los presos que precisan recibir un tratamiento médico fuera de la prisión", explica la abogada de la AVT.

La concesión depende del Gobierno vasco (al que el Ejecutivo de Pedro Sánchez transfirió las competencias en materia penitenciaria) y las víctimas no pueden recurrirla, sólo el fiscal. Sólo en este último caso, la decisión está sometida a un control judicial.

Vigilancia penitenciaria

La propuesta que Bildu plantea en su programa también busca que los presos de ETA dejen de estar sometidos al juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, según indica la Asociación de Víctimas de Terrorismo.

Hasta el año 2003, los condenados por terrorismo estaban sometidos a los jueces de vigilancia penitenciaria ordinarios. Sin embargo, a partir de ese momento se creó la figura del juez central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional.

El partido de Otegi también pretende eludir el cumplimiento de penas de 40 años para los terroristas, que se endureció con la reforma del año 2003. Los etarras que ahora están en segundo grado fueron condenados tras esta reforma.

Enaltecimiento terrorismo

El programa electoral de Bildu también reclama eliminar los delitos del código penal que "restringen la libertad de expresión y opinión".

La formación abertzale aspira a derogar los artículos "sobre el enaltecimiento del terrorismo que permiten una interpretación tan amplia y subjetiva que supone la criminalización de expresiones artísticas, humorísticas o de crítica política", señala Bildu.

Su diputado Oskar Matute evitó esta semana calificar a ETA de "banda terrorista" en una entrevista.

Su formación pretende ahora blanquear cualquier tipo de exaltación del terrorismo y sacar de la cárcel a los presos de ETA, mediante una reforma legal que precisaría el respaldo de otras fuerzas políticas.