Las obras de la extensión del dique y el Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla acumulan años de retrasos y carecen de fecha de finalización.

La Audiencia Nacional investiga también la entrada previa de la fragata marroquí 'Mohamed VI' y patrulleras en aguas españolas sin autorización.

El incidente obligó a paralizar temporalmente los trabajos e iniciar contactos diplomáticos con Rabat, provocando la indignación de las instituciones ceutíes.

Varias zodiacs de la Marina Real de Marruecos bloquearon por la fuerza las obras de ampliación del espigón fronterizo del Tarajal en Ceuta.

La nueva intrusión de la Marina Real de Marruecos en el espigón fronterizo del Tarajal indigna en las instituciones de la ciudad de Ceuta.

"Nada de esto es normal, todo es un desastre", aseguran a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de los trabajos de ampliación del dique limítrofe con el país vecino.

Este jueves, tal y como adelantó en exclusiva este periódico, varias zodiacs pertenecientes a la Flota marroquí impidieron a un buque español la continuación de las obras de extensión de la frontera marítima.

Siguiendo en esta línea, estas mismas fuentes consideran que el Gobierno tiene la "obligación" de garantizar la finalización de los trabajos "sin interferencias de agentes externos".

Las embarcaciones marroquíes bloquearon por la fuerza los trabajos. Sin embargo, tras unas horas de parón, se reanudaron las tareas.

El incidente se produjo cuando las autoridades de Marruecos cuestionaron las labores de micropilotaje. Estas mismas fuentes consultadas recalcan que "se vivieron momentos de tensión".

Tras el asalto masivo de finales de julio y la promesa de Pedro Sánchez, como ya hizo en 2021, de reforzar el espigón, las labores comenzaron el jueves, en torno a las 10:30 horas, cuando el navío español depositó el material y arrancó las obras de encofrado.

Una hora después, seis zodiacs de la fuerza naval marroquí se aproximaron al buque español e impidieron su labor. Como consecuencia de ello, se detuvo la faena.

Esto produjo que el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, David de la Encina, junto con el teniente coronel de la Guardia Civil y las unidades de seguridad ciudadana, se desplazasen a la zona.

El Gobierno decidió paralizar las obras durante unas horas e iniciar contactos diplomáticos con Rabat, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, para tratar de solucionar el problema.

También se estuvo cerca de desplegar a un pelotón de la unidad del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) del Instituto Armado.

Fuentes presenciales en estos trabajos confirman a EL ESPAÑOL que también se desplegó una excavadora marroquí para cubrir las tareas.

Incidente anterior

Lo sucedido durante la mañana de este jueves no ha sido el único incidente ocurrido recientemente entre las flotas de las Fuerzas Armadas de ambos países.

Coincidiendo con la entrada masiva de alrededor de 100.000 personas en Ceuta, se detectó la intrusión de un buque marroquí en aguas españolas.

El barco de guerra marroquí estuvo acompañado por varias patrulleras. Navegaron en aguas ceutíes sin permiso de las autoridades españolas.

Cabe destacar que este navío no era uno cualquiera, sino la joya de la corona de su Marina: la fragata Mohamed VI. No se trató de una entrada accidental, sino una intrusión territorial de la que hay pocos precedentes.

La llegada de buques del país vecino continuó en un momento convulso entre ambos territorios, pocos días después del asalto a la ciudad autónoma.

Ante esta injerencia, el Estado Mayor de la Defensa desplegó en la zona las fragatas Santa María y Navarra, encargadas de labores de presencia, vigilancia y disuasión frente a Ceuta.

Sin embargo, el Gobierno ocultó este hecho dentro de la desclasificación de documentos prometida por el presidente Sánchez para "demostrar transparencia total".

La juez María Tardón, instructora del asalto masivo a Ceuta, ordenó al Ministerio de Defensa investigar la incursión: si se produjo la "entrada, permanencia, tránsito o presencia en aguas territoriales españolas, adyacentes a la ciudad de Ceuta, de buques de guerra o embarcaciones militares de la Armada de Marruecos".

La titular del Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional encargó al departamento dirigido por Margarita Robles que le detalle los días, horas incluidas, de la incursión territorial en aguas españolas de la fragata Mohamed VI y sus patrulleras.

Proyecto parado

Lo cierto es que la ampliación del espigón del Tarajal es una medida que ya se aprobó hace casi una década, aún con el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, la porción de tierra no se ha extendido.

Además, desde 2021, existe el compromiso de "elaborar un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla", todo ello con el objetivo de que, debido a su especial situación geográfica, se garantice "la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos".

La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, con dicho precepto recogido, fue aprobada por el Consejo de Ministros el 28 de diciembre de ese año, pero el proyecto lleva cinco años en un cajón.

En el cuarto capítulo del documento, elaborado por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y todos los ministerios implicados, se aprecia lo relacionado con la seguridad de las dos ciudades autónomas.

El apartado fija una línea de acción clara: "Elaborar un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla" para, en concreto, "hacer frente a situaciones de crisis".

Sin embargo, respuestas oficiales desde 2022 admiten que ese Plan sigue "en elaboración" y, a fecha de hoy, "carece aún de calendario de cierre", según fuentes implicadas.

Y una reciente contestación parlamentaria reconoce que, cinco años después de la Estrategia, el Gobierno "no tiene prevista una fecha" para aprobarlo.

Incluso, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) lleva pidiendo la ampliación del espigón del Tarajal desde 2014.

"Polos de fricción"

El Informe Anual de Seguridad de 2025 ya alertó de que Ceuta y Melilla son "polos de fricción geográficos y simbólicos donde la narrativa sobre migración se entrelaza con la inseguridad y se instrumentalizan episodios de conflictos sociales".

Sobre las rutas que utilizan las mafias hacia las dos ciudades autónomas, el Informe describe "la presión migratoria" y el "fenómeno de nadadores que tratan de acceder sorteando el perímetro fronterizo a través del mar".

Esa práctica "supone en sí mismo un grave riesgo para sus propias vidas", admite el documento oficial.

El mismo texto reconoce que los saltos masivos sobre el vallado se han contenido gracias "al gran despliegue perimetral de la Gendarmería Real Marroquí y sus Fuerzas Armadas".

Es decir, más que alabar la "cooperación" que citaba el presidente del Gobierno días después del asalto en Ceuta, se admite que la contención de la presión migratoria descansa en la decisión política de Rabat, no en un refuerzo autónomo de la frontera española.