En un avance de 'Salvados', Sánchez se proclama ganador del debate 'de largo' en términos de educación y verdad, justificando su estrategia para convencer a los votantes dudosos.

Pedro Sánchez arremete desde Santiago de Compostela contra la 'mala educación' y los 'bulos e insultos' atribuidos al líder del PP, definiendo las próximas elecciones como una elección entre 'buena política' o 'mala educación'.

En la capital canaria, Feijóo promete el despliegue de las Fuerzas Armadas para responder a los desafíos de la seguridad nacional y la crisis migratoria tras visitar la isla de El Hierro.

Alberto Núñez Feijóo reaparece en Tenerife tras el cara a cara, destacando la 'desgana' y 'los silencios' de Pedro Sánchez durante el debate y asegurando que aún queda la 'final' de las elecciones.

Casi 1.800 kilómetros separan Santiago de Compostela y Santa Cruz de Tenerife, pero la línea invisible de la política las unió este viernes.

En la capital canaria, Alberto Núñez Feijóo reapareció en un mitin ante los suyos tras el cara a cara de la noche anterior; Pedro Sánchez lo hizo en la gallega. Y ambos aprovecharon la ocasión para comentar el debate y proclamarse vencedores.

"Los españoles pudieron comparar la desgana, la mentira y los silencios de todo lo que no puede responder ni explicar Sánchez con la firmeza del proyecto del PP", dijo el líder popular, reconocido ampliamente como el ganador del jueves.

Con la solvencia que muestra un boxeador el día siguiente de ganar su combate, Feijóo arremetió contra un rival que titubeó y dejó sin responder las preguntas clave que le lanzó. De ahí lo de subrayar "los silencios".

Inmediatamente apostilló: "España no está condenada a la degeneración del sanchismo".

Aun así, invitó a sus seguidores a seguir buscando votos: "Ayer no acabó nada". "Nos queda una semana de campaña en la que hemos de darlo todo. Ayer fue un partido, queda la final. Hemos ganado un debate, pero aún no hemos ganado las elecciones", afirmó.

A sus militantes les dijo que acorralar a Sánchez, como hizo el jueves, es importante, pero destacó que la clave es el proyecto político que toca defender con "firmeza" y "convicción".

Todo eso, mientras todavía reproducen las redes sus palabras más aplaudidas del debate, esas en las que preguntó al presidente del Gobierno "quién le pagó las primarias, señor Sánchez".

El mitin de Tenerife también fue el espacio en el que el líder popular mostró los principios con los que abordará uno de los principales desafíos de España, el de la migración.

Allí prometió "el despliegue de las Fuerzas Armadas cada vez que lo exija la seguridad nacional".

Lo hizo después de visitar El Hierro por la mañana, la isla de 12.000 habitantes que ha recibido más de 11.000 migrantes en una oleada de cayucos masiva este mes de noviembre.

También este viernes, este periódico desveló un nuevo incidente con embarcaciones marroquíes en las recién iniciadas obras del espigón del Tarajal, en Ceuta.

"La mala educación"

Sánchez, por su parte, decidió volver a la acción en la ciudad en la que Feijóo vivió buena parte de su vida adulta.

En la capital gallega, acaso inspirado por Pedro Almodóvar, optó por salir del rincón en el que se acurrucó el jueves para cargar contra la dupla que, a su juicio, conforman Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

"El próximo 29 de noviembre es una suerte de referéndum, entre otras cosas, o bien elegimos la buena política o la mala educación, y para mí el resumen del debate ayer fue ese, cuatro palabras: o buena política o mala educación", aseguró.

Obviando los momentos de evidente incomodidad pasados en el debate, Sánchez destacó que ese cara a cara le dio "la gran ventaja de dejar hablar" al candidato popular. "Y la gran ventaja de dejar hablar a una persona que no tiene nada que ofrecer más que los insultos y los bulos es que acaba retratándose", aseguró.

Por eso, pidió a los españoles "no equivocarse" y optar por "una política sana y buena educación; no bulos e insultos que es lo único que ha traído Feijóo".

Y en esa línea dijo que los españoles han visto que el próximo 29 de noviembre habrá dos papeletas por las que optar. Una representa "los insultos y bulos", es decir "la de Feijóo y la de Abascal", que volvió a convertir en una única propuesta electoral. Y la otra, "la buena política". O sea, la suya.

Santiago fue también la ciudad en la que Sánchez volvió a retomar uno de sus hábitos de campaña, el baile. Con el sonido de Superestrella, de Aitana, en bucle, trató de que sus caderas recuperaran el ritmo que perdieron sentado a la mesa frente a Feijóo. Y es que otro de los momentos más comentados del cara a cara fue el del reproche del candidato del PP, por haber ido a "bailar" a un mitin, "cuarenta y ocho horas después" de la tragedia de Urda.

Tras enarbolar la bandera de España en Alcorcón y Albacete en los últimos mítines, Sánchez optó por esconderla en Santiago. No es casual. En Galicia compite a su izquierda con el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y los nacionalistas tienen asegurado el escaño de Néstor Rego por La Coruña, buscan otro en Pontevedra y aspiran a arañar votos socialistas.

En las últimas dos elecciones autonómicas consiguieron adelantarles y se convirtieron en la alternativa al PP.

"Ganador" en 'Salvados'

Además, en la noche del viernes se conoció un avance de la entrevista que laSexta emitirá este domingo en Salvados, donde se proclama ganador del cara a cara.

"Yo creo que en buena educación-mala educación, claramente gané; que entre verdad- bulosfera, claramente gané. Yo creo que gané el debate de largo", ha asegurado.

Esa lectura contrasta con las dudas que su falta de contundencia despertó entre algunos sectores de la izquierda, que esperaban una respuesta más incisiva al candidato popular.

"Mi objetivo no es convencer a aquellos que ya están convencidos, mi objetivo es convencer a aquellos que están dudando. Significa, si me permites en términos futbolísticos, no jugar como jugó Argentina la final de la Copa del Mundo", explica Sánchez en esa entrevista.

El paralelismo futbolístico remite a la final del Mundial, celebrado este pasado verano en Nueva York, en la que Argentina perdió ante España en un encuentro de enorme intensidad y tensión.