El vídeo es parte de una estrategia en redes sociales con contenidos generados en su mayoría por inteligencia artificial para atraer al público joven.

Junto al líder del PP también se representa a otros dirigentes del partido como Miguel Tellado, Ester Muñoz y Cayetana Álvarez de Toledo.

En la pieza audiovisual, Pedro Sánchez es retratado como un supervillano vestido de negro y rojo que cubre a España de oscuridad.

El PP emite en la Plaza de Toros de Valencia ante 12.000 personas un anime donde Alberto Núñez Feijóo aparece caracterizado como un superhéroe.

Un Alberto Núñez Feijóo vestido de superhéroe y llegado a Madrid desde Galicia se enfrenta a un 'malvado' Pedro Sánchez que cubre España de "oscuridad". Es el argumento del anime del PP que, este sábado, ha enfervorizado a 12.000 almas en la Plaza de Toros de Valencia.

El Partido Popular ha emitido en su multitudinario mitin de este sábado en Valencia el videocomic que hace unos días difundió el partido en sus redes sociales, en un intento por llegar a las nuevas generaciones.

Tras la llegada del líder popular a una abarrotada plaza de toros, y para sorpresa de los presentes en el acto de campaña, el partido ha presentado a un Feijóo heroico que aterriza en las calles de Madrid para poner en marcha "el cambio necesario".

El vídeo va acompañado de una canción que narra su trayectoria política en Galicia, donde obtuvo cuatro mayorías absolutas consecutivas: "Años tomando decisiones, años de escuchar y hacer. Lleva el pueblo en la memoria, no se olvida de quién es".

Vestido de superhéroe, enfrenta a un Pedro Sánchez caracterizado como supervillano, que se cierne sobre España ataviado con un traje negro y rojo y los ojos casi ensangrentados. "La mentira cobra forma, cubre a España de oscuridad", relata el videoclip.

Representa la "mentira", en contraposición de un Feijóo que "no piensa echarse atrás". "No va solo, aquí estoy, contigo voy", expone la voz en off en el vídeo, en el que también aparecen Miguel Tellado, Ester Muñoz y Cayetana Álvarez de Toledo.

"Una casa, un trabajo, que las cuentas salgan bien. Van llegando sus aliados y la gente va con él. El apoyo de su gente le da fuerza para avanzar. No va solo, aquí estoy. La mentira ya cayó", termina relatando el videoclip animado.

El vídeo forma parte de una estrategia que ha venido desplegando el PP en campaña para difundir fragmentos virales, hechos con inteligencia artificial en su mayoría, en redes sociales y llegar así a los votantes más jóvenes.

Este en concreto, fue presentado la pasada semana en un acto con jóvenes en el madrileño barrio de Tetuán, en el que participaron el propio Feijóo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa.