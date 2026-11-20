El debate constata dos modelos opuestos: la intervención de los mercados y el refuerzo del Estado de bienestar socialdemócrata frente a un sistema liberal centrado en la rebaja fiscal y el apoyo a la inversión.

El líder del PP propone una deflactación de las tarifas del IRPF, rebajas fiscales para jóvenes y eximir del IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales.

Alberto Núñez Feijóo acusa al presidente de "triturar" a la clase media con impuestos, señalando que la subida de precios y de la presión fiscal impiden a muchas familias llegar a fin de mes.

Pedro Sánchez defiende la gestión económica destacando el crecimiento del PIB, el récord de 22,6 millones de afiliados a la Seguridad Social, la subida del SMI y la revalorización de las pensiones por ley.

El combate sobre economía y fiscalidad entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se ha saldado con un presidente a la defensiva, con la economía que más crece como escudo, y un aspirante al título que le ha recordado que "con el PIB no se come".

Tras el primer asalto y el claro enfrentamiento en vivienda, el segundo bloque del debate a dos generó un nuevo encontronazo en materia de precios, impuestos y vivienda. Pero lo que planeaba sobre el intercambio de argumentos, que Sánchez no ha desmentido, es que en España es cada vez más difícil llenar la cesta de la compra como antes.

Frente a las rebajas de impuestos coyunturales para paliar el golpe que los precios dan a las economías domésticas y el ahorro millonario que eso supone, reiterados por el presidente, desde el PP se plantea una rebaja generalizada de impuestos, con la deflactación de las tarifas del IRPF como bandera.

Feijóo reprochó con dureza a Sánchez un supuesto milagro económico, en el que se crece, pero la gente no llega a fin de mes y todas las ganancias que logra la clase media española se van en impuestos, con la mayor subida de la presión fiscal de Europa.

Sánchez puso sobre la mesa las subidas de las pensiones por ley, un 75% de aumento del SMI desde 2018. Además de un escudo social ante la crisis que ha permitido, aunque sea de forma temporal, bajar impuestos a diez millones de españoles, en 11.000 millones de euros.

Según sus datos, seis de cada diez hogares reciben más del Estado de bienestar de lo que pagan con impuestos, algo que contrasta con el afán privatizador que plantea el PP. Todo ello tras blindar el poder adquisitivo de 15 millones de españoles (pensionistas y SMI, en su mayoría).

Como contraste, el líder popular hizo valer su proyecto para bajar el IRPF mediante una deflactación de las tarifas que desde el Gobierno se han negado hace durante ocho años y que ha supuesto una recaudación récord para Hacienda, y un coste millonario para los ciudadanos.

"Tener trabajo no garantiza llegar a fin de mes -insistió Feijóo-, pero usted ha triturado a la clase media con impuestos y ha multiplicado por seis la clase baja".

El plan del PP para bajar impuestos a los jóvenes en la compra de su primera vivienda y la rebaja progresiva que han planteado en el IRPF para los primeros años de contrato no encontró contestación por parte del líder socialista, enmarañado en el "éxito" de sus datos de afiliación y el récord de 22,6 millones de afiliados.

Gestión y Presupuesto

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo dejó clara la diferencia entre sus dos modelos de crecimiento: una socialdemocracia rendida a la izquierda y a la intervención de los mercados, por parte del presidente socialista, y un sistema liberal basado en el apoyo a la inversión y el desarrollo empresarial, del lado popular.

Hasta en tres ocasiones el líder del PP recordó a Sánchez la propuesta de dejar exentos de IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año, algo que se contempla en las directivas europeas y que, hasta ahora, se ha esquivado en España.

El presidente del Gobierno insistió en que el logro económico español ha demostrado que se puede crecer y reducir las emisiones de gases, crear empleo y subir el salario mínimo. Y revalorizar las pensiones y llenar la hucha con 20.000 millones, que deberán ser 50.000 millones en 2030.

Eso supone hacer reformas en el Estado de bienestar y consolidar las cuentas públicas, un modelo que Sánchez repitió dos veces como "el que hay que seguir", frente al giro de 180 grados que le quieren dar el PP y Vox.

Frente a esa batería de logros reiterados, Feijóo puso sobre la mesa la falta de gestión de la que ha adolecido el Ejecutivo socialista. El problema es que, para gestionar bien, hay que tener Presupuestos, y Sánchez tiene el récord europeo de un Gobierno sin cuentas públicas durante toda una legislatura.

Incluso en el dato de la Deuda Pública sobre el PIB, que bajará pronto del 100% tras caer 25 puntos en los últimos años, el reproche no se ha hecho esperar: se produce con una subida de 140.000 millones de euros y récord en términos absolutos.

"Hay que respetar a la gente que trabaja -ha reprochado Feijóo a Sánchez-, el esfuerzo ha de merecer la pena y trabajar ha de compensar más. Y lo que tenemos es que en España se paga cada vez más y se recibe menos".

Reanimar la inversión privada en busca de una mayor productividad en las empresas ha sido uno de los hándicaps de la economía española, por más que lograra un crecimiento récord en estos años.

Pero tampoco dio tiempo en este debate económico a plantear soluciones a un cambio de modelo de crecimiento que, a pesar de la apuesta continuista de Sánchez, ha dado ya grandes síntomas de agotamiento.

Al final del segundo bloque y tras sus continuos ataques, el candidato del PP se había quedado sin tiempo y a Sánchez le quedaban dos minutos de intervención, que en un debate televisivo es muy largo.

Pero tampoco los utilizó esa ventaja para salir del rincón en el que estaba 'protegido' con el éxito del crecimiento español y la subida de las pensiones y el SMI.

Sacó a la palestra el logro de tener un 60% de producción renovable, las inversiones de los Fondos UE y el logro de aumentar las exportaciones agrarias. Sin más.