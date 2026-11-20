El líder del PP prometió que no indultará a ningún condenado por corrupción y que exigirá la devolución del dinero robado si llega al Gobierno.

Feijóo reprochó a Sánchez la existencia de presuntos casos de corrupción en su entorno, asegurando que el presidente acumula "más imputados que diputados".

Sánchez defendió que su Ejecutivo "es uno de los más limpios de la democracia" y prometió "tolerancia cero", aunque admitió la existencia de casos y pidió perdón.

Pedro Sánchez evitó responder a la pregunta de Alberto Núñez Feijóo sobre quién financió sus primarias durante el bloque de corrupción del cara a cara electoral.

Pedro Sánchez enmudeció en el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo cuando el líder del PP le preguntó: "¿Quién le pagó las primarias?".

El presidente del Gobierno evitó responder, dejando unos llamativos segundos de silencio en el debate. Por su parte, Feijóo remató: "No me contesta".

Este momento marcó el cuarto bloque del debate, centrado en la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática.

Feijóo acorraló a Sánchez con los casos de corrupción en los que está y ha estado involucrado el Gobierno, el PSOE y hasta el entorno más cercano del presidente del Gobierno.

En el bloque sobre corrupción del cara a cara electoral, Feijóo le ha lanzado una serie de preguntas a Sánchez, entre ellas si amañó votos en las primarias de su partido, a lo que Sánchez ha respondido que "no".

También si recibió "alguna donación proveniente de la prostitución" y el presidente ha respondido que "en absoluto".

Después Feijóo le ha reprochado que no haya hecho públicos los donantes de su partido, a lo que Sánchez ha respondido que eso "está en manos de la justicia".

Tras ello, Feijóo ha insistido y le ha preguntado quién le pagó las primarias, una pregunta que el presidente no ha respondido y al que han seguido unos segundos de silencio.

Por su parte, Sánchez aseguró que su Gobierno "es uno de los más limpios de la Democracia" para defenderse de los casos de corrupción que Feijóo puso sobre la mesa.

El líder del PP fue contundente y lanzó un último ataque al presidente del Ejecutivo: "Hay que ser un político decente".

Feijóo quiso también preguntar a Sánchez por la posible financiación irregular del PSOE, la cual se está investigando en la Audiencia Nacional.

"Sin usted no habría corrupción", dijo Feijóo a Sánchez. Después le empezó a citar los presuntos casos que acechan al gobierno socialista: las pulseras antimaltrato, los contratos de Defensa, el Ministerio de Transportes, mascarillas, prostitutas pagadas con dinero público, tres presidentes de la SEPI bajo sospecha...

Tal fue la retahíla de casos sacados por Feijóo que Sánchez sólo pudo pedir perdón."Somos gente íntegra", afirmó el presidente del Gobierno.

"Ha sido un bochorno todo esto, a mí me daría vergüenza si fuera usted", ha dicho Feijóo, quien ha acusado a Sánchez de haber conocido y "colocado a todos los corruptos".

Sánchez defendió su respuesta ante estos casos porque, según el líder del PSOE, "la corrupción cero desgraciadamente no existe, pero la tolerancia cero a la corrupción sí".

Por su parte, Feijóo definió la era Sánchez al frente del Ejecutivo con un dato: "Tiene más imputados, 131, que diputados".

"Lo voy a limpiar todo", propuso Feijóo mirando a cámara. "No habrá Óscar Puentes, ni Ábalos, ni Cerdanes".

El líder del PP aprovechó para recordarle quiénes le acompañaron en el debate de 2019: "Santos Cerdán, Salazar y el señor Ábalos. Fíjese dónde están".

El líder del PP ha dicho que no iba a hablar del hermano "condenado" de Sánchez por prevaricación ni de su mujer, a la espera de lo que diga el jurado popular.

"Que jamás su familia sufra las difamaciones que usted está proveyendo a mi familia. Se lo digo de corazón", ha sido una de las pocas réplicas que ha dado Sánchez al discurso.

A lo que Feijóo replicó con un contundente: "No me diga que estoy difamando por citar al Tribunal de Cuentas". A lo que Sánchez sólo pudo contestar cambiando de tema: "¿Puedo terminar?".

"Ustedes prometieron un gobierno limpio y están acusados de organización criminal", ha remarcado el líder del PP, antes de referirse al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"Hasta los jubilados en su partido son presuntos corruptos", ha dicho, y tras decir Sánchez que la "corrupción cero no existe" le ha preguntado si él conocía la "financiación irregular" del PSOE.

Aparte de repasar la lista de casos que han asolado al entorno de Sánchez y el PSOE, Feijóo también dejó una propuesta en materia de corrupción.

"No voy a indultar a nadie condenado por corrupción. Los corruptos van a devolver el dinero robado", aseguró.

Feijóo aprovechó la debilidad de Sánchez en este bloque sobre la corrupción para arrinconar a un presidente del Gobierno cuyo silencio ante una pregunta muy concreta dijo más que sus perdones.