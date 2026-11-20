La crisis interna ha dejado al grupo municipal con una sola representante, Hanan Ahmed, tras perder cinco de los seis diputados obtenidos en las elecciones de 2023 por sucesivas goteos de expulsiones y renuncias.

La gestora socialista acusa a los expulsados de anteponer los intereses del PP a los del partido, mientras que los afectados denuncian una caza de brujas de Ferraz contra las voces críticas.

El PSOE de Ceuta ha suspendido de militancia a los diputados Melchor León y Sebastián Guerrero tras romper la disciplina de voto y respaldar los presupuestos locales del Partido Popular.

El PSOE de Ceuta ha defendido la expulsión provisional de Melchor León y Sebastián Guerrero esta semana, a quienes acusa de haber antepuesto los intereses del Partido Popular a las directrices de su propia formación.

La portavoz de la Gestora socialista, Sandra López Cantero, ha respondido así a las declaraciones del presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, en el programa de Antena 3 Espejo Público que había acusado al partido de abrir expediente a ambos parlamentarios "por defender a Ceuta".

En un comunicado difundido este jueves, López Cantero ha calificado de "inaceptables" las palabras del presidente y ha insistido en que la medida disciplinaria "no tiene nada que ver con la defensa de Ceuta, sino con haber defendido los intereses del Partido Popular".

La portavoz ha explicado que ambos diputados tienen abierto un expediente que se tramita con las garantías previstas en los estatutos y en el que podrán ejercer su derecho a defenderse.

El motivo, según la gestora, fue romper la disciplina de voto para respaldar los presupuestos de 2027 del Gobierno de Vivas. Una decisión que López Cantero cuestiona también porque, sostiene, las cuentas tenían garantizados los apoyos necesarios gracias a los diputados no adscritos.

La socialista ha aprovechado además para reprochar al presidente que, a su juicio, anteponga sus intereses electorales a la cooperación institucional.

"Los intereses de los ceutíes se defienden olvidándose de los intereses electorales, cooperando con el Gobierno de la Nación y no paseándose por los platós con Susanna Griso, Eduardo Inda, Pablo Motos y Trancas y Barrancas", ha afirmado.

Las críticas también han alcanzado la gestión del ejecutivo local de la crisis migratoria de mayo de 2021, en la que alrededor de 10.000 inmigrantes accedieron a la ciudad de manera irregular.

López Cantero ha acusado al Gobierno de Vivas de proponer la devolución de los menores de edad a Marruecos "de cualquier manera", recordando la investigación judicial que afectó a la entonces vicepresidenta Mabel Deu por las devoluciones llevadas a cabo tras la crisis aquel año.

Una "caza de brujas"

Las explicaciones del PSOE contrastan con las de Melchor León, el último de los miembros de la Asamblea de Ceuta expulsado provisionalmente por el partido.

Este, en conversación con EL ESPAÑOL, acusó a Ferraz de actuar contra las voces críticas con la dirección nacional y negó que su expulsión se debiese al respaldo de los presupuestos.

León consideró que su salida está relacionada con sus críticas a la gestión del Gobierno de España y con sus denuncias sobre la gestión que desde el ejecutivo de Pedro Sánchez de la crisis que atraviesa la ciudad tras la entrada masiva de inmigrantes a finales del pasado julio.

El exdiputado sostuvo que el procedimiento se resolvió en apenas 48 horas y cuestionó que la comunicación se haya producido ahora, en plena campaña electoral, alegando que "me esperaba la expulsión. Lo que no me esperaba es que fueran tan torpes para hacerlo en plena campaña electoral".

Pero León no fue la única voz crítica que han querido callar en el seno del partido socialista. También esta semana, y apenas 48 horas antes, el PSOE expulsaba a Sebastián Guerrero, su compañero en la Asamblea.

Para entender su expulsión, hay que remontarse al 10 de noviembre, día en que se votaron presupuestos en la Asamblea de la ciudad. Al día siguiente de la aprobación de dichos presupuestos, la Gestora del partido se pronunció en contra de esa votación, y Ferraz respondió en 24 horas con el expediente de expulsión provisional contra Guerrero, que fue aprobado en tiempo récord.

El documento tildó los hechos como "muy graves", y basó la expulsión con argumentos como este: "Debido al perjuicio causado a la imagen del Partido, vista la repercusión mediática de su conducta".

Cabe destacar que el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Ceuta logró 6 escaños en las elecciones de 2023.

Un año después este comenzó a romperse, pues el 16 de mayo de 2024 el partido expulsó a dos de sus diputados, Mohamed Navil Rahal Abdelkrim y Fidda Mustafa Hossain, tras romper la disciplina de voto apoyando una modificación presupuestaria, pasando ambos al grupo de no adscritos.

Así, la representación del PSOE en la Asamblea pasó a tener cuatro representantes, que pasaron a ser tres cuando en mayo de 2025 la diputada Hikma Mohamed abandonó también el Grupo Socialista y pasó a ser no adscrita.

Con esta salida, el PSOE perdió la mitad de su representación original y quedó reducido a tres diputados: Melchor León, Sebastián Guerrero y Hanan Ahmed.

Hasta llegar al momento actual, en que la expulsión de ambos parlamentarios esta semana ha dejado al PSOE con una única diputada en la Asamblea, Hanan Ahmed, que se abstuvo en la votación de los presupuestos el 10 de noviembre.