El partido busca movilizar el voto de cara a las elecciones y hacer un guiño al público joven recordando la célebre frase madridista de '90 minuti en el Bernabéu son molto longo'.

Alberto Núñez Feijóo aparece como el goleador del equipo en un montaje donde otros líderes del PP, como Miguel Tellado o Cayetana Álvarez de Toledo, asumen roles del club blanco.

El Partido Popular publica un vídeo adaptando el formato de 'El Día Después' para comparar la recta final de la campaña con las épicas remontadas del Real Madrid.

El Partido Popular ya habla de una remontada histórica con el vídeo que han lanzado en el que se comparan con el Real Madrid durante el partido épico contra el Bayern de Múnich en el que los merengues consiguieron imponerse en el Bernabéu y ganar a su rival europeo.

El vídeo lo publican el día después de que se celebrase el cara a cara entre Sánchez y Feijóo, donde según los sondeos el el líder de los populares salió victorioso.

En aquella eliminatoria los blancos se impusieron en los minutos finales con dos goles de Joselu para superar el 0-1 inicial a favor de los alemanes tras el empate de la ida disputada en Múnich.

El equipo de Fiejóo comparaaquella hazaña con la segunda oportunidad en las elecciones este 29-N después del 23-J en las que Sánchez logró conseguir alianzas para formar gobierno.

Miguel Tellado hace las veces de Carlo Ancelotti, el entrenador de los locales en aquella ocasión, en un vídeo sacado en su base del programa El Día Después, de Movistar Plus+.

El resto de jugadores blancos aparecen también con el rostro de miembros del PP. Preparada para salir está Esther Muñoz, y en el campo de juego se disputan el partido el resto del equipo: entre ellos, Jaime De Los Santos o Borja Sémper.

Los populares confían en una victoria frente al Partido Socialista en las elecciones con Feijóo a la cabeza, que marca el primer gol de la remontada. Mientras tanto, en el vídeo se ve tensión en el estadio y Cayetana Álvarez de Toledo animando a la grada para contar con su fuerza.

Una fuerza que es la de la remontada tiñendo de azul todas las comunidades autónomas de España.

Así, esos "90 minuti" de tensión en el Bernabéu, como en la política, ya se sabe que son "molto longo" y se puede dar la vuelta al marcador.

Como bien dijo el histórico Juanito en 1985, antes del partido de vuelta de semifinales de la Copa de la UEFA contra el Inter de Milán. Ahí la leyenda del madridismo aseguraba que en el Santiago Bernabéu en un partido podía pasar de todo hasta el último minuto.

Lo mismo que en la recta final de la campaña electoral que encaran Sánchez y Feijóo y donde en tan solo 9 días se puede conseguir una remontada del Partido Popular frente al Partido Socialista cambiando el panorama político de España.

Y, es que, en campaña como se pudo ver en las elecciones del 23-J en 2023 todo es posible hasta el último minuto, hasta que se cierran los colegios electorales.

Pero, hasta ese momento, hay que jugar el partido y convencer a la afición, a la gente de la calle que todavía no ha decidido su voto y están indecisos.

Ahí es cuando entra la figura de Jon Echeverría animando a la grada y jugando el partido junto a los populares.

Cuca Gamarra anima y Feijóo vuelve a marcar otro gol que celebra con Alma Ezcurra.

Así, el PP reconoce que le ha costado conectar con los jóvenes y que estos confíen en su proyecto político pero confían en que su voto esté animado y activo estas elecciones y cuenten con el equipo de los populares para los próximos cuatro años.

"Los jóvenes que tardaron en abrazar al PP, reciben el abrazo de Feijóo: Querido votante, esto es el PP y esto España. Todo el que pasa se convierte en el juguete de un tirano, se le ilusiona, se le infunde una creencia y se le da muerte con crueldad", narra la voz en off que simula a los narradores de Movistar +.

Así, pretenden llegar a un público joven, sacar pecho y demostrar que en estos días todo es posible y que la histórica remontada está en las botas del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.