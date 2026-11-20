El bloque de corrupción provocó momentos de tensión con alusiones a orgías y comisiones durante la pandemia, mientras Sánchez pedía perdón de forma general a los afectados.

La gestión migratoria y la política exterior causaron fuertes enfrentamientos, acusando el líder popular al Gobierno de ser un "chollo para las mafias" y recriminándole su dependencia de Rabat.

Feijóo reprochó al presidente que se jactara del crecimiento económico recriminándole que "del PIB no se come" debido al aumento de precios, impuestos y la pérdida del poder adquisitivo.

Pedro Sánchez reconoció y le dio la razón en varias ocasiones a Alberto Núñez Feijóo durante el debate, especialmente al abordar la problemática de la vivienda en España.

Dan las 10, se cierra el plató televisivo y comienza la liturgia del debate. Gestos medidos, palabras ensayadas y una sorpresa: un candidato que, con frecuencia, le da la razón a su contraparte.

La dinámica se repitió a lo largo de una noche en la que el presidente del Gobierno en ejercicio parecía acomodarse ya en la silla del jefe de la oposición y daba la razón a un aspirante que ya parece respirar los ambientadores de Moncloa.

Estos son los momentos del debate que quedarán para el recuerdo y los resúmenes del futuro.

"Le estaba dando la razón"

Hasta en cinco ocasiones le dio Sánchez, inquilino de la Moncloa, la razón a Alberto Núñez Feijóo, aspirante a reemplazarle. El hombre que ha tenido el BOE en su mano los últimos ocho años reconoció que el líder popular tenía razón, total o parcialmente, en el diagnóstico de los problemas que padece España.

Lo hizo, esencialmente, en el bloque sobre vivienda que, como le recordó el líder popular, ha pasado de ser el problema número 18 de los españoles al primero.

Del "antes de interrumpirme le iba a dar la razón, señor Feijóo", a "el PIB no se come": las claves del debate en 10 minutos

"Antes de interrumpirme le estaba dando a usted la razón", le dijo Sánchez a Feijóo cuando el candidato popular le recordaba que el Banco de España ha estimado en un millón el déficit de viviendas.

Lo hizo tras difundir uno de los bulos que más chocaron a la audiencia: "hemos construido un millón de viviendas durante estos últimos ocho años".

"No, no, si le estoy dando la razón en parte", le respondió el socialista al popular cuando este le recordó que se ha reducido la oferta del alquiler de viviendas desde que aprobó su último decreto.

"Del PIB no se come"

Otro de los momentos más esperados por la audiencia era el debate sobre la pérdida de capacidad adquisitiva, un fenómeno que apabulla a los españoles.

Sánchez exhibía los datos macroeconómicos y los comparaba con el resto de países europeos, cuando Feijóo le cortó en seco.

"Vamos a hablar de lo que le importa a los ciudadanos ¿Qué le parece si hablamos de las nóminas, de la nevera y de la vida de la gente? ¿Sabe por qué, señor Sánchez? Porque el PIB no se come", le espetó el aspirante popular.

A continuación le dio la puntilla con tres preguntas.

"Tenemos los precios más altos que la media de la eurozona, ¿sí o no?"

"Tenemos los impuestos más altos y hemos incrementado la presión fiscal por encima de la media de la de la Unión Europea, ¿sí o no?"

"¿Ha habido corrupción económica durante estos años? ¿Sí o no?"

Y enumeró los tres males que agotan la capacidad adquisitiva bajo los gobiernos de Sánchez: "Precios, impuestos y corrupción".

"Es un chollo para las mafias"

Otro de los meollos del debate llegó con la migración, que, como también recordó Feijóo, ha pasado a ser el segundo problema que más preocupa a los españoles, pese a que hace ocho años estaba muy abajo en la lista.

"Señor Sánchez, su gobierno es un chollo para las mafias", le dijo el aspirante al actual inquilino de la Moncloa.

"Usted habla de política migratoria humana, ¿sabe usted que de cada tres personas que vienen en cayucos una se muere en el mar?", le preguntó a un presidente del Gobierno que trataba de defender su política de regularización.

A continuación, Feijóo le afeó que hable de "política migratoria humana" cuando "han muerto miles y miles de personas" por la "irresponsabilidad" de Sánchez.

"Es un problema para Europa"

Sobre este asunto, en el que Sánchez no acertó a concretar una respuesta, el candidato popular volvió a azotar a Sánchez con una frase demoledora: "Usted es un problema para Europa en materia de migración".

Se refería a las críticas que ha despertado en Europa su política de regularización masiva y el rechazo a las políticas comunitarias.

"No lo he dicho yo, lo han dicho 22 primeros ministros europeos, empezando por su colega la socialdemócrata presidenta danesa", dijo acerca de sus desacuerdos con Mette Frederiksen.

El líder socialista español acusó a su rival de "estigmatizar la migración".

"Yo lo que digo es que es un enorme error y una falta de humanidad el crear centros de deportación fuera de nuestro continente, porque eso va contra de los principios y los valores de la Unión Europea", afirmó.

"Nada de la prostitución"

Otro de los momentos en que Sánchez pareció quedar contra las cuerdas fue cuando Feijóo le hizo una serie de "preguntas concretas, porque lo que la gente quiere es saber".

"¿Amañó usted votos en las primarias de su partido, sí o no?", le preguntó. "No", le respondió Sánchez.

"¿Usted recibió alguna donación proveniente de la prostitución?", le dijo Feijóo a Sánchez.

Ya lo había preguntado antes, con distintas fórmulas, pero nunca había recibido una respuesta tan clara como este jueves: "En absoluto, señor Feijóo".

"¿Prometió hacer público los donantes de su partido? ¿Y por qué no lo hace?", concluyó.

"Pongamos dos rombos"

Cuando llegó el bloque de corrupción, Feijóo abrió con una frase contundente a la presentadora: "Si hay niños viendo, debería de poner usted los dos rombos".

Inmediatamente después se giró y apuntó al presidente del Gobierno: "Mire, su gobierno ha hecho todo tipo de guarradas. Ha sido un bochorno todo esto. A mí me daría vergüenza si fuese usted".

"Montaban ustedes orgías en la pandemia y vendían o compraban las mascarillas con comisiones, prostitutas (pagadas) con dinero público. Eso no lo ha hecho ningún Gobierno de España", aseguró.

"Quiero pedir perdón"

Cuando Sánchez tomó la palabra para abrir el bloque de corrupción, pidió perdón.

Pero no lo hizo por cada uno de los escándalos que ha protagonizado su gobierno o sus secretarios de Organización.

Lo hizo por los que "haya podido sufrir" el país. El viejo subterfugio de "quien haya podido sentirse afectado" para evitar pedir perdón cobró fuerza en su voz.

"Tanto mi organización como mi gobierno como yo mismo somos gente limpia, somos gente íntegra", aseguró sin mencionar a ninguno de los dos secretarios de Organización que nombró y han acabado entre rejas.

El poder y los "tecnoligarcas"

En su último minuto, Sánchez se dirigió a la audiencia para pedir el voto para el PSOE y lo hizo con un discurso que buscaba atraer también el voto a su izquierda.

Revestido de una autoridad que recordaba a la que puso sobre el debate el segundo Pablo Iglesias, aseguró que la derecha "tiene el dinero, el control de la mayoría de los medios de comunicación, el apoyo del hombre más poderoso del mundo y de su cohorte de tecnoligarcas".

"Pero se equivocan, porque en democracia el poder lo tienes tú, está en tu mano. Y ellos lo saben y les molesta. Y por eso te temen", le dijo a los electores.

"Menos Trump y más trenes"

Sánchez volvió a traer las derrotas globales de la derecha al tablero de juego, de EEUU a Brasil.

Feijóo, en lugar de rehuir el debate entró a embestir y le dijo a la audiencia: "Bueno, el señor Sánchez ha dado la vuelta al mundo en minutos".

"Ha hablado usted de Trump, de Milei, de Netanyahu, de Putin, Washington, Buenos Aires, Tel Aviv, Moscú, de todo menos de España. Esto es lo que ocurre cuando las cosas van mal en casa, ¿verdad, señor Sánchez?", le dijo tras girarse a su interlocutor.

Cuando Sánchez, que prácticamente no interrumpió a Feijóo, le miró fijamente, el aspirante popular no dejó pasar la oportunidad: "Mire, si habla usted de corrupción, saca a Milei. Si se habla de inmigración, saca a Putin. Y si se habla de trenes, saca a Trump. ¿Sabe una cosa? Menos Trump y más hablar de trenes".

"Diga que no depende de Rabat"

El último de los momentos en los que Sánchez pareció perder el hilo fue cuando, continuando su argumento sobre las elecciones en el mundo, Feijóo le interrumpió para hablar de los problemas locales.

"Usted repite mucho que España se gobierna con absoluta autonomía, que no dependemos de Washington", le comentó tras escuchar una decena de veces la palabra "Trump".

"Eso está muy bien. Ahora, yo echo de menos que diga que usted no depende de Rabat. El primer problema de la política exterior española ha sido su relación con Marruecos y la invasión por primera vez en nuestra historia de territorio español por 100.000 personas", aseguró en referencia a Ceuta.

Con ese último golpe sobre Ceuta, Feijóo cerró un debate que, resumido en diez minutos, muestra a un presidente contra las cuerdas y un aspirante a reemplazarle que no le dio un respiro.