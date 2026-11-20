La ampliación del espigón es una obra clave asumida por el Ejecutivo español para evitar nuevos asaltos fronterizos en la zona.

El Gobierno de España ordenó suspender los trabajos tras el incidente e inició contactos diplomáticos desde el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Marruecos desplegó una excavadora para tapar el material de encofrado que se había comenzado a instalar durante las obras.

Seis embarcaciones de la Armada marroquí impidieron por la fuerza la prolongación del espigón del Tarajal en Ceuta hostigando al navío español.

Embarcaciones de la Armada marroquí han bloqueado por la fuerza la prolongación del espigón de la zona del Tarajal, en Ceuta. Tras el incidente, el Gobierno ha ordenado suspender las obras.

Según han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes policiales, durante la mañana de ayer jueves, llegó un barco español con la tarea de ampliar el espigón fronterizo del Tarajal.

Una vez allí, depositó material y comenzó las obras de encofrado sobre las 10:30 horas.

Sin embargo, en torno a las 11:40, hasta seis zodiacs de la Armada marroquí detectaron la presencia del navío español e impidieron su labor, cubriendo incluso la parte del encofrado ya realizada.

Como consecuencia de ello, se suspendió el inicio de las obras.

El delegado del Gobierno, junto con el teniente coronel de la Guardia Civil y las unidades de seguridad ciudadana, tuvo que desplazarse a la zona, según las fuentes consultadas. El Gobierno decidió paralizar las obras e iniciar conversaciones con Rabat desde el Ministerio de Asuntos Exteriores para tratar de solucionar el problema.

También se estuvo cerca de desplegar a un pelotón de la unidad del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) del Instituto Armado y que las zodiacs "hostigaron al barco".

Fuentes presenciales que observaron los hechos aseguran a este diario que Marruecos desplegó también una excavadora que cubrió las obras empezadas.

La obra de ampliación del espigón es uno de los compromisos del Gobierno y obra clave para impedir nuevos asaltos como los del 30 y 31 de julio.

Una vez ampliada esta zona, se extendería a la zona de Benzú.

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