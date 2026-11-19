Ferraz también financió la defensa legal de José Luis Ábalos hasta octubre de 2025 a través de un pacto de silencio cerrado por Santos Cerdán por orden de Pedro Sánchez.

El PSOE abonó 27.225 euros al despacho del entonces abogado de Koldo, Ismael Oliver, bajo la investigación judicial de si ese dinero canalizó pagos hacia tramas paralelas.

El acuerdo se rompió tras la imputación de Santos Cerdán, cuando un informe de la UCO reveló grabaciones en las que se repartían mordidas de obras públicas.

El PSOE acusó al PP de negociar con Koldo García, pero Ferraz mantuvo un pacto para financiar la defensa del exasesor de Ábalos desde su detención en febrero de 2024 hasta julio de 2025.

El PSOE acusa al PP de negociar con Koldo García, pero fue Ferraz quien cerró un pacto para pagar su defensa tras la detención del exasesor de José Luis Ábalos en febrero de 2024.

El acuerdo se rompió en julio de 2025, casi año y medio después, tras hacerse público el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán.

Aquel oficio recogió las grabaciones que Koldo García había realizado durante años al entonces secretario de Organización del PSOE. En dichos audios, Cerdán, Ábalos y su asesor se repartían mordidas procedentes de adjudicaciones de contratos de obras públicas.

Tras la imputación de Cerdán, según ha podido conocer EL ESPAÑOL en exclusiva de fuentes conocedoras de la negociación, el PSOE rompió el acuerdo con Koldo García.

El exasesor de Ábalos había cerrado el trato con Santos Cerdán, entonces mano derecha de Pedro Sánchez, "en nombre del presidente del Gobierno".

El exasesor de Ábalos cambió su defensa, dejando a Ismael Oliver. Este abogado está investigado en el caso de las cloacas por haber recibido dinero procedente de Ferraz.

La llamada al PSOE

El PSOE pagó 27.225 euros, IVA incluido, al despacho de Ismael Oliver, entonces abogado de Koldo García. El contrato fijaba un máximo de 4.500 euros mensuales por servicios jurídicos entre septiembre de 2024 y enero de 2025.

Según el auto del juez Santiago Pedraz del pasado 26 de mayo, Oliver Gruppe SL, otra sociedad vinculada al abogado, transfirió después esa misma cantidad a Leire Díez. El juez investiga si el contrato sirvió para canalizar ese pago a las cloacas.

Tras revelarse las grabaciones realizadas por Koldo a Cerdán y Ábalos, el socialista navarro intentó nuevos acercamientos con el PSOE.

Según puede confirmar este periódico, tras el verano de 2025, Koldo García, a través de un intermediario, llamó al abogado ligado al PSOE Gonzalo Martínez-Fresneda.

Antes de que esto se produjera, Koldo García había reconocido a EL ESPAÑOL que sus personas de contacto con el PSOE habían sido hasta esa fecha Santos Cerdán y "el abogado del partido".

Este periódico reveló en exclusiva en octubre de 2024 que Santos Cerdán negoció con Koldo tras la auditoría de Puente a Ábalos para llegar a un pacto de no agresión.

El entonces número 3 del PSOE llamó desde México el 28 de agosto de 2024 a las 22:00 horas al exasesor imputado por corrupción para tranquilizarle, según pudo confirmar EL ESPAÑOL a través de testigos presenciales.

Ambos "se tomaron un café" en septiembre de 2024 y Santos Cerdán le desveló a Koldo la preocupación de Sánchez por varios barones críticos.

El entorno más cercano de José Luis Ábalos también aseguró a EL ESPAÑOL que el PSOE pagó su defensa hasta octubre de 2025, un mes antes de entrar en prisión.

Según las declaraciones realizadas a este periódico, Ferraz se encargó de abonar la minuta del letrado José Aníbal Álvarez.

La negociación tuvo lugar en noviembre de 2024, cuando Ábalos fichó a este conocido abogado ante su inminente imputación en el Tribunal Supremo.

Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, fue la persona que se encargó de cerrar el pacto de silencio con Ábalos por orden de Pedro Sánchez, según detalló a este medio el entorno más cercano del exministro.

Acusaciones del PSOE

Koldo García ha asegurado en los últimos días que el PP negoció para cambiar su relato a través del abogado del partido, Alberto Durán.

El PSOE ha utilizado dicho audio para atacar al PP, a pesar de que Ferraz mantuvo un pacto de silencio con el que fuera la mano derecha de Ábalos.

EL ESPAÑOL ha conocido que existe una grabación, fechada el 16 de mayo de 2025, que contiene una reunión en la que habrían participado Koldo, Durán, el entonces abogado del exasesor, Ismael Oliver, y una cuarta persona próxima a García.

Cuca Gamarra ha reconocido que el encuentro tuvo lugar y negó que ella o Durán ofrecieran favores al asesor. El entorno del abogado también negó que se ofreciera dinero.

Sánchez ya ha pedido explicaciones a Alberto Núñez Feijóo y ha dicho que hay elementos para iniciar una investigación. También ha aludido a los 242.000 euros pagados por la editora de OkDiario al despacho de Leticia de la Hoz, que defendió después a Koldo García.

Sin embargo, el PSOE nunca ha reconocido el acuerdo que tuvo con Koldo García hasta julio de 2025.

De hecho, Cerdán, a través de Ferraz, envió a EL ESPAÑOL un burofax pidiendo que este periódico le devolviera su honor tras haber desvelado sus conversaciones con el que fuera la mano derecha de Ábalos.

Ion Antolín, entonces director de comunicación del PSOE, envió un mensaje a Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL: "Es que no hay una verdad en toda la noticia, y cualquiera que piense que Santos Cerdán ha estado a menos de 10 km de Koldo sencillamente ha perdido el juicio".

Menos de un año después, Cerdán fue enviado a prisión provisional tras conocerse que había participado supuestamente en el reparto de comisiones a cambio de contratos de obras públicas.