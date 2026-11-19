Asegura que Feijóo se compromete a reformar la financiación autonómica, aplicar un fondo de nivelación para Murcia e impulsar un plan hidrológico nacional.

Critica la ausencia de Sánchez en el funeral del accidente de trenes de Urda y califica de «frivolidad» los actos de campaña centrados en aspectos personales del líder socialista.

El presidente murciano defiende que la mejor opción para España es un Ejecutivo monocolor del PP liderado por Alberto Núñez Feijóo, aunque evita descartar pactos con Vox.

Fernando López Miras acusa a Pedro Sánchez de polarizar a la sociedad y sostiene que la «máquina del fango» pertenece al presidente del Gobierno tras sus años de mandato.

Fernando López Miras protagoniza cada día cuatro actos electorales, como mínimo, para sumar apoyos a la candidatura de Alberto Núñez Feijóo. De hecho, confiesa que ha perdido la cuenta de los kilómetros recorridos dentro y fuera de Murcia, desde que arrancó la campaña del 29-N.

¿Qué lectura hace de la imagen de Pedro Sánchez agitando la bandera de España en los mítines que ha ofrecido en Alcorcón y Albacete?

La imagen es la del cinismo más puro y sobre todo, la de la utilización política de la bandera de nuestro país, la bandera de todos los españoles. Digo esto porque lleva 8 años perjudicando a esa bandera.

Cuando se amparan prácticas inmorales por parte de un Gobierno de la nación, se mancha esa bandera. Y cuando hay un Gobierno corrupto, se mancha esa bandera. Sánchez ha amparado esas actuaciones durante 8 años. Ahora puede utilizar la bandera en un mitin, de forma interesada, desde el punto de vista electoral y político, pero durante 8 años no ha protegido ni a esa bandera ni al país que la ampara.

No tiene mérito ondear la bandera de España en un mitin porque si quiere transmitir patriotismo y los valores constitucionales de esa bandera, tiene que defender esa bandera allí donde se pone en cuestión.

¿Y dónde se pone en cuestión a la rojigualda?

Tendría que ondear esa bandera en Ceuta y eso tendría mérito y sentido, pero no se atreve. Tendría que ondear la bandera en aquellos territorios donde gobiernan sus socios separatistas, golpistas o independentistas. Tendría que ondear la bandera de España en Éibar donde agreden a un candidato del PP, como es Jon Echevarría.

Ahí es donde Sánchez tiene que defender la bandera. No tiene ningún mérito ni ningún valor que de forma torticera utilice la bandera de España. La valentía es ondearla donde se agrede a demócratas y donde la bandera está en peligro y donde se cuestiona la integridad territorial de España.

Las encuestas avanzan un final de ciclo del PSOE de Pedro Sánchez al frente del Gobierno. ¿Qué lectura hace usted?

Durante estos ocho años, sus decisiones o su falta de actuación, han provocado que los ciudadanos españoles a los que representa la bandera de España vivan peor porque ha convertido la vivienda en algo inaccesible y en un problema.

Además, ha provocado que suban los precios de la energía, del combustible, de los productos básicos de la compra, se han producido 140 subidas de impuestos y a las familias les cuesta más llegar a final de mes.

López Miras, con el eslogan de la campaña electoral del PP. Iván Villarejo

El presidente del Gobierno ha defendido en una entrevista en Espejo Público en Antena 3, su ausencia en el funeral de Urda, porque España es un estado aconfesional y ha recordado que ha subido el importe de las indemnizaciones a los familiares de los fallecidos. ¿Es un argumento válido?

No te puedes dedicar a representar a las personas, si no tienes empatía, si no te pones en el lugar de las personas cuando peor lo están pasando. Pedro Sánchez no puede justificar su ausencia en el funeral de estado por el accidente de los trenes en Urda porque es injustificable.

Es mentira que Sánchez no vaya a funerales religiosos. Ha asistido a cuatro. Es una inmoralidad y una falta de sentimientos y de humanidad el mezclar el dolor de las familias que han perdido a un padre, a una madre, a un hijo o a un hermano, diciendo que ha aumentado las indemnizaciones. Esto solo lo dice alguien que sin sentimientos y con una falta de empatía patológica.

Un presidente del Gobierno tenía que estar con los familiares de las víctimas de Urda, por cómo ocurrió el siniestro ferroviario y por el dolor que pasan. Debería haber acudido con un mínimo de empatía. Yo, desde luego, sí estuve porque entendía que era mi obligación como representante de los murcianos para transmitirles el respeto y el cariño de la Región de Murcia, para decirles que no estaban solas.

"Después de 166 muertos en accidentes de tren, me parece indecente que en los mítines haya conciertos, bailecitos, besitos, y entrevistas en la prensa rosa".

¿Estamos ante una campaña al estilo norteamericano, con el presidente del Gobierno besando a su mujer Begoña en un mitin o hablando sobre su relación en la revista Lecturas?

Estamos ante una campaña con cortinas de humo y maniobras de distracción de Sánchez. Lo que está intentando hacer es que no se hable de lo importante que es lo que ha hecho durante estos últimos 8 años.

Hemos estado pendientes de sus problemas: su mujer, su hermano, sus manos derechas, Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, Leire y el Fiscal General del Estado. Pero no se ha hablado de los problemas de los españoles, de la productividad, de la vivienda, del precio de los alimentos...

Después de 166 muertos en accidentes de tren, me parece indecente que en los mítines haya conciertos, bailecitos, besitos, camisetitas, la fuerza del amor y entrevistas en la prensa rosa.

¿Lo importante es a quién quiere Pedro Sánchez? ¿Los jóvenes encontrarán una vivienda sabiendo que Sánchez está enamorado de su mujer? ¿El precio de los alimentos bajará conociendo las intimidades del presidente del Gobierno? ¿Las familias llegarán a final de mes, la gasolina será más barata y bajarán los impuestos porque todo veamos si baila bien el presidente?

Está haciendo una campaña electoral desde la frivolidad y la falta de respeto a los españoles, sobre todo, para los que peor lo están pasando.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, besa a su mujer Begoña Gómez, a su llegada a la reunión del Comité Federal del PSOE. EFE

¿Qué valoración hace de que la pareja de Santiago Abascal cobrara el bono social para la calefacción dirigido a familias vulnerables?

Los requisitos son públicos y si cumplía los requisitos que establece la administración, tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano.

¿Qué opina del discurso de Isabel Díaz Ayuso calificando a Andalucía de "territorio fallido", a la izquierda política de "sucia", a los sindicatos de impulsar "campañas mafiosas" y a los docentes como "violentos" por manifestarse por la enseñanza pública?

Las veces que he coincidido con Isabel Díaz Ayuso ha tenido un discurso con el que la mayoría nos hemos podido sentir identificados. Es una persona que ha estado acosada por la izquierda, en lo político y en lo personal, y a la que el sanchismo ha atacado para destruirla.

Es una mujer valiente que siempre ha dado la cara, fuerte, comprometida y nunca se ha dejado amedrentar. Puede expresar las cuestiones de una forma más rotunda o menos rotunda, nos podrá parecer más acertada o menos acertada, pero el fondo de su mensaje es el del Partido Popular y todos estamos de acuerdo con lo que transmite.

¿Un Gobierno de coalición de PP y Vox es la mejor opción para frenar las aspiraciones verbalizadas por Marruecos sobre Ceuta?

Lo que más fuerza tendría para frenar aspiraciones ilegítimas e ilegales de Marruecos, porque no se puede cuestionar la soberanía española en Ceuta y Melilla, sería un Gobierno del Partido Popular. Cuanto más respaldo tenga Alberto Núñez Feijóo, más garantía habrá de que eso no ocurra.

Le hablo del PP porque sé cuáles son las políticas y las prioridades de Núñez Feijóo. Una de sus prioridades es defender la integridad territorial en Ceuta y Melilla y la soberanía nacional española.

La invasión del peñón del Perejil con un Gobierno del PP duró media hora, si la invasión de Ceuta, a finales de julio, hubiera ocurrido con Alberto Núñez Feijóo como presidente, la invasión habría durado 24 horas. No lo habría permitido jamás y ni mucho menos se habría ido de vacaciones.

"La experiencia nos dice que los gobiernos monocolor actúan con más decisión y con más rapidez. Ahora bien, lo que tampoco vamos a rehusar es el mandato de los españoles".

Usted sabe lo que es iniciar una legislatura con un socio como Vox en el Ejecutivo de la Región de Murcia y que rompan ese acuerdo antes de que acabe el mandato. ¿Prefiere que el PP no pacte con Vox para constituir el próximo Gobierno de España?

Lo que yo defiendo y lo que la experiencia nos dice es que los gobiernos que son monocolor actúan con más decisión y con más rapidez. Si a mí me preguntan qué gobierno es mejor para los españoles, respondo que el mejor gobierno para los españoles es uno presidido por Alberto Núñez Feijóo y con todos sus ministros del Partido Popular.

Ese es el objetivo con el que nos presentamos a estas elecciones. Esa es la aspiración que tenemos, en el momento en el que a España le hace falta rigor, seriedad, experiencia en la gestión, un presidente que apruebe sus presupuestos cada año y sostener el Estado de Bienestar. Lo mejor para los españoles es un gobierno con Alberto Núñez Feijóo y solo del PP.

Ahora bien, lo que tampoco vamos a rehusar es el mandato de los españoles porque son los que deben decidir cómo quieren que esté conformado ese gobierno. Pedro Sánchez no ha tenido ningún empacho en pactar con Bildu cuando dijo que no lo haría, con condenados por delitos de sangre en sus listas, y no ha tenido ningún empacho en pactar con independentistas catalanes que no tienen interés en fortalecer el estado español.

Por tanto, si hablamos de que el PP llegase a un acuerdo con la tercera fuerza política, con un partido democrático y constitucional, se podrá estar más de acuerdo o menos, pero en absoluto es criticable como lo que ha hecho Pedro Sánchez en los últimos 8 años.

López Miras, durante la entrevista en la sala de prensa de la sede popular en la capital del Segura. Iván Villarejo

El PP ha cambiado su postura en temas como la inmigración. Ahora avala dar prioridad al acceso de las ayudas en base al arraigo o los centros de retorno de inmigrantes fuera de la Unión Europea. ¿La estrategia a seguir es endurecer el discurso para quitar nicho electoral a Vox?

La clave ha sido en mi opinión que tras el accidente de ferrocarril de Urda, los españoles se han dado cuenta de que el país no funciona. En este último tramo de legislatura hemos visto que la falta de capacidad de gestión y en la toma de decisiones, hace agua por todos los lados. El reflejo de las políticas de Sánchez han sido los accidentes ferroviarios: falta de inversión, falta de mantenimiento...

Un servicio público que era una garantía, como montar en tren, ahora es un peligro para los españoles. Nadie sabe dónde están los cientos de millones de euros que llegaron de Europa, para la alta velocidad, aunque lo podemos sospechar habiéndolos gestionado Ábalos y Koldo. Este es el ejemplo.

Creo que los españoles se han dado cuenta de que hace falta un gobierno que gestione y que esté liderado por una persona con experiencia, como Núñez Feijóo y que venga a gestionar desde el rigor y la seriedad. España no está para bailecitos.

Con el actual clima de polarización política, ¿cree que sería posible cerrar un pacto de estado en la próxima legislatura en materia de vivienda o para modificar el sistema de financiación autonómica?

Eso sería lo deseable. La experiencia nos dice que con el PSOE de Pedro Sánchez es imposible porque en ocho años no ha dado ni un solo paso para llegar a un pacto nacional de vivienda.

Al revés, lo que hizo fue pactar la Ley de Vivienda con Podemos y Bildu. En el año 2023, Bildu presentó esa ley que era intervencionista, que favorecía al okupa frente al propietario y que ha hecho que haya menos vivienda, más cara y que sea un bien de lujo para nuestros jóvenes.

Con la financiación autonómica, lo único que ha hecho ha sido acordar de forma unilateral con Esquerra Republicana de Cataluña, la financiación para las autonomías. Es decir, Pedro Sánchez pactó con Oriol Junqueras la financiación de Murcia. Yo intento creer en la bondad de las personas, pero no creo que Junqueras haya pensado en el beneficio de los murcianos.

"Jon Echevarría sufrió una agresión verbal porque había gente. Esperemos que entre todos le hagamos diputado para darle voz".

Sin dejar el tema de la crispación política. Un jubilado de Éibar le dijo a Jon Echeverría (PP): "No me extraña que luego te pasen cosas, chaval". ¿Los políticos deberían replantearse el tono de su discurso en el próximo mandato para que la polarización no siga calando en la sociedad?

La principal característica de ese señor no es que sea un jubilado, es que era un sectario y además un violento. No sé a qué partido votaría, sería a Bildu o al PSOE en el País Vasco. Esto es consecuencia de la política de Pedro Sánchez durante los últimos ocho años. España está más polarizada.

Claro que se puede echar la culpa a la oposición, pero quien la mayor responsabilidad de cuidar la convivencia entre los ciudadanos es quien ejerce el Gobierno. Pedro Sánchez no ha procurado mejorar la convivencia en nuestra sociedad, se ha empeñado en levantar un muro entre españoles, en polarizarnos cada vez más, en alejarnos, en enfrentarnos y tensionarnos.

Nunca había vivido una España como la de ahora. Veo a personas que discuten en su familia, en el trabajo, en el bar o con los amigos, por asuntos por los que jamás habrían discutido. Y el responsable primero es Pedro Sánchez: nos ha hecho peores como sociedad. De esos polvos estos lodos.

Jon Echevarría sufrió una agresión verbal porque había gente. Esperemos que entre todos le hagamos diputado para darle voz a alguien de Guipúzcoa que defiende la democracia y los principios y los valores de nuestro país.

¿Usted también habla de fango como Sánchez?

La máquina del fango es de Pedro Sánchez. Lo importante es lo que somos como sociedad y quien tenía la mayor responsabilidad para mejorar la convivencia era el presidente del Gobierno y se ha dedicado a enfangarlo todo y a generar fango para enfrentar a unos contra otros.

El barón autonómico del PP murciano con la Catedral de fondo. Iván Villarejo

¿Qué espera este jueves del debate electoral entre Sánchez y Feijóo?

Pedro Sánchez irá a no hablar de lo importante, a utilizar maniobras de distracción porque en las entrevistas serias que ha hecho ha tratado de alargar las respuestas todo lo que podía, para no ir al fondo de la cuestión ni responder a las preguntas de los periodistas.

En frente, veremos a Alberto Núñez Feijóo, a un gestor serio, riguroso, con experiencia y que conoce la radiografía de España y sus problemas y que tiene un plan para poner solución a los impuestos, a los salarios, a las pensiones y a la crisis de la vivienda.

¿El 29 de noviembre se batirá un récord de participación electoral en la historia de la democracia?

Creo que en unas elecciones, cuanta más gente vote, mucho mejor. Lo tendremos que ver. Nosotros estamos tratando de transmitir en la campaña electoral la importancia de ir a votar por lo que se juega el país porque España no aguanta otros 4 años más con un gobierno de Pedro Sánchez.

¿Augura que Emiliano García-Page será el sustituto de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE si sufre un descalabro electoral?

No conozco la situación interna del Partido Socialista. Tengo la impresión de que Pedro Sánchez se ha dedicado durante todos estos años a laminar todo aquel que podía competir frente a él.

¿Cómo convencería a un ciudadano de Murcia de que tiene que votar al PP de Núñez Feijóo?

Le he pedido algo a Alberto Núñez Feijóo que ya ha reflejado en su programa electoral. Cuando sea presidente abordará la reforma del sistema de financiación autonómica y nos sentaremos todas las comunidades para participar en el proceso. Mientras que se aprueba esa reforma habrá un fondo de nivelación, un fondo transitorio para que la Región de Murcia reciba lo mismo que el resto de comunidades autónomas.

Esto es fundamental porque cada año recibimos 1.300 millones de euros que la comunidad autónoma mejor financiada del país y 600 millones menos que la media territorial. Por tanto, con Feijóo pasaríamos en un año a recibir lo mismo que la media y una vez que recibamos lo mismo que la media. Nos sentaremos a negociar y voy a pedir que los murcianos reciban lo mismo que el resto para mantener su sanidad y su educación y que no haya discriminación alguna.

Alberto Núñez Feijóo va a aprobar un plan hidrológico nacional, con inversiones, que se hagan embalses y presas que nos protejan frente a catástrofes climatológicas, con el agua desalada como complemento y con el mantenimiento de las infraestructuras que ya existen, como el Trasvase Tajo-Segura. Y que ese plan se haga con criterios técnicos y donde todos los españoles tengan acceso al agua que necesiten.

¿Usted dejaría la presidencia del Gobierno de la Región de Murcia si Feijóo gana las elecciones y le ofrece un Ministerio?

Soy realmente feliz en la Región de Murcia, soy feliz trabajando por la tierra de mis padres, de mis abuelos, y espero que algún día sea la de mis hijos y mis nietos. Estoy convencido de que es la mejor tierra del mundo y tengo argumentos de sobra para convencer a cualquier persona de eso.

Todavía tenemos objetivos por alcanzar y quiero seguir trabajando de la mano de la sociedad murciana y sus colectivos para darle a esta comunidad autónoma lo que realmente se merece. Mi sitio está en la Región de Murcia y mi sitio está presentándome a la reelección en mayo de 2027.