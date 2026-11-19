Vista del inicio en el entorno de la frontera del Tarajal de los trabajos para la reforma y ampliación de este espigón fronterizo, donde a finales de julio entraron miles de personas procedentes de Marruecos. Los trabajos han comenzado este jueves después de que el buque especializado llegara ayer procedente de Algeciras (Cádiz). EFE / Reduan

El PP de Ceuta pone en duda las obras de ampliación del Tarajal: "Con 5 millones no se puede hacer nada decente"

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LO ESENCIAL Las claves El Partido Popular de Ceuta considera insuficiente el presupuesto de 5 millones de euros destinado por el Gobierno a las obras de reforma y ampliación del espigón del Tarajal. El candidato popular Rafael Martínez-Peñalver sostiene que se necesitarían al menos 50 millones para ejecutar un proyecto que garantice adecuadamente la seguridad en la frontera. Las obras en el espigón del Tarajal han comenzado con la llegada de maquinaria especializada desde la Península tras haber sufrido retrasos debido a trámites y permisos medioambientales. El proyecto del Ministerio del Interior se desarrollará en dos fases en los espigones de Tarajal y Benzú, con una inversión total estimada de entre 5 y 7 millones de euros.

El Partido Popular ha puesto en duda que la inversión prevista para las ansiadas obras de reforma y ampliación de los espigones fronterizos de Ceuta con Marruecos sea suficiente.

Su candidato al Congreso, Rafael Martínez-Peñalver, ha declarado en la mañana del jueves que considera insuficientes los cinco millones de euros destinados a estas actuaciones y sostiene que harían falta al menos 50 millones para realizar unas obras que garanticen la protección de las fronteras del Tarajal y Benzú.

De hecho, el candidato al Congreso de los Diputados no ha sido el único en considerar insuficiente el presupuesto. Este martes Alejandro Ramírez, vicepresidente primero y consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos de la ciudad autónoma, ya advirtió tras el Consejo de Gobierno de que con cinco millones "no eres capaz de construir un espigón de 100 metros".

"A mí los servicios técnicos me dicen que con eso no se amplía ni 15 metros", manifestó Ramírez, quien ha insistido en que, con una inversión de cinco millones de euros, no sería posible construir un espigón de 100 metros.

Las declaraciones de Peñalver coinciden con el inicio, este jueves, de los trabajos en el espigón del Tarajal, hasta donde se ha desplazado una embarcación especializada procedente de la Península con los materiales y la maquinaria necesarios para comenzar las primeras maniobras.

Pese al arranque de las obras, el candidato popular ha expresado sus dudas sobre el alcance real del proyecto y su capacidad para responder a las necesidades de la frontera.

“Me parecerá mejor cuando se terminen”, ha manifestado Martínez-Peñalver al ser preguntado por el comienzo de los trabajos.

El dirigente popular ha asegurado que, por su conocimiento y experiencia en el ámbito de las obras, -es licenciado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos- considera que cinco millones de euros no permitirán ejecutar una intervención suficiente.

Los candidatos del PP por Ceuta en declaraciones a los medios el jueves 19 de noviembre, de izquierda a derecha: Abdelhakim Abdeselam, candidato al Senado, Rafael Martínez-Peñalver, candidato al Congreso y Cristina Díaz, candidata también al Senado. María Inmaculada Balbás Pérez

Preguntado sobre el presupuesto idóneo, ha sido claro: “con menos de unos 50 millones de euros no creo que se pueda hacer nada decente”, ha afirmado, aunque ha reconocido que la inversión necesaria dependerá de las características técnicas del proyecto, como la longitud de la ampliación, el fondo marino y las condiciones del oleaje. "Será cuestión de tiempo, de sentarse y esperar a ver como el Partido socialista engaña a los españoles", ha añadido.

Martínez-Peñalver ha cuestionado también el momento elegido para iniciar los trabajos, coincidiendo con la campaña electoral y casi cuatro meses después de la entrada masiva de personas migrantes de finales de julio. A su juicio, el comienzo de las actuaciones responde a “puro electoralismo político”.

No obstante, ha matizado que el PP recibirá favorablemente cualquier intervención que resulte útil para la ciudad. “Si es bueno para los ceutíes, si es bueno para España, si comienzan las obras y son unas obras eficientes, capaces de cumplir con la misión que se les requiere, pues bienvenidas sean”, ha señalado, antes de reiterar sus reservas sobre la suficiencia de la inversión.

La acusación lanzada por el candidato choca con las explicaciones dadas por el delegado del gobierno, David de la Encina el pasado 6 de noviembre, día en que fechó el inicio de estas obras para el martes 17 de noviembre.

Este alegó que los meses de retraso se debieron a la complicada obtención de los distintos permisos que era necesarios antes de dar comienzo a las obras, como la cesión demanial del dominio público marítimo-terrestre, y otros permisos medioambientales.

El 17 de noviembre, día previsto para el inicio de las obras, Delegación informó de que el barco destinado a realizar las perforaciones submarinas seguía en Algeciras cargando el material necesario para dar comienzo al proyecto. Este llegó finalmente a Ceuta el miércoles 18 y no ha comenzado su actividad hasta este jueves.

Una ampliación en dos fases

La actuación impulsada por el Ministerio del Interior contempla una intervención dividida en dos fases, con la que se pretende reforzar la infraestructura que separa Ceuta de Marruecos y dificultar las entradas irregulares por vía marítima.

Las obras supondrán el recrecimiento de los espigones en torno a unos 150 metros mar adentro, a partir de la línea de fondo del actual espigón de 50 metros, y posteriormente se suplementará con la barrera flotante.

En una primera etapa, los trabajos contemplan prolongar 15 metros lineales el espigón mar adentro, mediante tres tramos cimentados con pilotes. La estructura contará además con un cerramiento superior de malla antitrepa y peines curvos invertidos.

Posteriormente, el proyecto prevé una segunda fase de ampliación mediante la construcción de un dique vertical, con el objetivo de prolongar la infraestructura mar adentro.

Las actuaciones se extenderán también al espigón de Benzú y, según la información publicada sobre el proyecto, esta obra, en sus dos fases, tendrá un coste estimado de entre 5 y 7 millones de euros.

La reforma de ambos espigones constituye una de las respuestas del Ministerio del Interior a la entrada masiva de personas registrada los días 30 y 31 de julio, cuando alrededor de 100.000 personas accedieron a Ceuta a través de la zona fronteriza del Tarajal.

Cabe destacar que el 9 de septiembre la Comisión Europea aprobó unas ayudas de 114,7 millones de euros para ayudar a España a hacer frente a la crisis en Ceuta. Aunque la ayuda es mucho más amplia, uno de sus principales fines era financiar, aunque fuese solo en parte, las obras de refuerzo de ambas fronteras.

Con el comienzo de los trabajos, queda ahora por comprobar si la intervención se ajusta a las expectativas anunciadas por el Ejecutivo y si el presupuesto permitirá ejecutar el proyecto previsto en su totalidad. Una cuestión sobre la que el PP ya ha expresado sus reservas.