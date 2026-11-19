Debate Feijóo - Sánchez cara a cara electoral, en directo | Sánchez ofrece a Feijóo un pacto para blincar en la Constitución revalorizar las pensiones conforme al IPC
Pedro Sánchez y Núñez Feijóo se enfrentan en el único debate cara a cara de la campaña electoral del 29N.
El debate tendrá una duración de dos horas.
Los cinco bloques temáticos del debate cara a cara:
-Vivienda
-Economía y fiscalidad
-Política social y servicios
-Corrupción y regeneración
-Migración y exterior
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Las únicas ocasiones en que Sánchez se hace humano, es para pedir perdón...
...también es a la defensiva. "Pido perdón por la corrupción". Igual que antes por los accidentes de tren.
Feijóo había comenzado con una nueva retahíla, distinta de la del arranque, como si tuviese dónde elegir: "Prometieron ustedes un Gobierno limpio al echarnos en la moción de censura por corrupción, y están acusados de organización criminal".
Diego Rubio, el jefe de gabinete, le ha dicho en la pausa al presidente que mire a la cámara, para conectar con el público. Y la verdad es que no le sale, no logra dejar de defenderse.
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Feijóo, a Sánchez: "Su Gobierno ha hecho todo tipo de guarradas"
Llega el bloque de la corrupción, en el que ha tomado primero la palabra Feijóo: "Si hay niños viéndolo deberían poner los dos rombos. Su Gobierno ha hecho todo tipo de guarradas. A mi me daría vergüenza si fuese usted. Usted ha colocado a todos los corruptos".
"Se corrompían hasta en la pandemia, montaban orgías y compraban las mascarillas con comisiones. Prostitutas, con dinero público, eso no lo ha hecho ningún Gobierno de España", ha asegurado el líder del Partido Popular, que también ha llamado a Zapatero "presunto corrupto".
"Ustedes prometieron un gobierno limpio y están acusados de organización criminal", ha zanjado Feijóo.
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Atacar su gestión en Galicia, el talón de Aquiles de Feijóo
Los asesores de Sánchez siempre le han dicho que cuestionar o atacar la gestión de Feijóo en Galicia es lo que saca de quicio al presidente del PP.
En esta ocasión, en el bloque de política social, Sánchez ha optado por una ataque masivo contra la gestión en la Xunta, poniendo en tela de justicia desde las carreteras a la política de Sanidad.
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Sánchez ofrece a Feijóo un pacto para blincar en la Constitución revalorizar las pensiones conforme al IPC
Sánchez ofrece a Feijóo un pacto para revalorizar las pensiones conforme al IPC: "Pactemos una reforma constitucional para que en la próxima legislatura tengamos una blindaje constitucional del sistema público de pensiones".
"Sánchez, habla usted de reformar la Constitución cuando no tiene votos ni para aprobar los presupuestos", ha respondido el líder popular.
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Sánchez presume de crecimiento macroeconómico y Feijóo le ataca con la situación de los hogares: "¿Sabe que la gente que se considera clase baja se ha multiplicado por seis?"
El bloque económico y fiscal ha servido para enfrentar las dos visiones que Sánchez y Feijóo tienen del escenario español.
Como era de esperar, el socialista ha presumido del crecimiento de la economía en España. Es decir, del PIB, cuya subida será la más elevada entre las grandes economías del euro este año. Todo apoyado en un mercado laboral en datos de récord.
Este crecimiento es el que ha permitido que la deuda pública baje... Pero en términos relativos, claro. De PIB. En millones de euros sigue creciendo.
Y cómo no, Sánchez ha presumido de subir el salario mínimo interprofesional (SMI). Sin embargo, Núñez Feijóo le ha afeado que esto no llega a los hogares. . "¿Sabe que la gente que se considera clase baja se ha multiplicado por seis?". Y ha insistido en que, parte de ello, se debe a los impuestos. "Hay que bajar impuestos".
De hecho, ha agregado que su propuesta es "rebajar el impuesto de la renta de acuerdo con la inflación, que usted no lo ha rebajado, y a la gente le ha hecho pagar más impuesto de la renta que nunca". Es decir, deflactar el IRPF.
Algo que, por cierto, no es la intención del PSOE. De hecho, no deflactar el IRPF es una de las medidas de las que el Gobierno ha presumido ante Bruselas para mejorar sus ingresos públicos.
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Bajonazo brutal: "He cogido el AVE 130 veces en estos años, y doy las gracias de poder hacer este 'cara a cara' con usted"
Feijóo ha bajado al barro con los trenes.
Y Sánchez no lo ha aprovechado.
Resulta fea esa frase... "Usted no sé cuántas veces ha cogido el AVE", sugiriendo que sólo viaja en Falcon... "yo lo he cogido el AVE 130 veces en estos años, y doy las gracias de poder hacer este 'cara a cara' con usted".
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Sánchez y Feijóo se acusan mutuamente de "meter miedo" a los pensionistas
En un tenso debate Sánchez y Feijóo se han acusado mutuamente de "meter medio" a los pensionistas.
¿Por qué dice su portavoz que lo que está a punto de petar es el sistema público de pensiones?, ha preguntado Sánchez a Feijóo en alusión a unas declaraciones que hizo Ester Muñoz.
"Si lo ha dicho el el vicepresidente Cuerpo", ha replicado Feijóo.
"Mire, se lo digo honradamente, deje de meterle miedo a los 9 millones y medio de pensionistas", ha añadido.
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Sánchez sufre cuando los debates son de verdad
En todas sus comparecencias a lo largo de esta campaña, ha quedado patente el gen empollón de Feijóo: como funcionario que es, siempre se sabe al dedillo los datos y se trae aprendidos de memoria los temas.
Por el contrario, Sánchez, que está acostumbrado a declamar eslóganes para párvulos, sufre cuando lo sacan del ecosistema controlado en el que se siente cómodo, que es el de los bailecitos, la sensiblería lacrimógena y la pornografía sentimental, y lo trasplantan al terreno de la gestión y la competencia técnica, donde Feijóo resulta mucho más creíble.
Una vez más, el presidente se ha visto contrariado cuando se ha encontrado que delante no tiene el muñeco de paja tontaina al que viene reduciendo al líder de la oposición, sino a un rival solvente.
Sánchez ni siquiera ha podido dar el do de pecho en el único bloque en el que se supone que podría presumir, el de la economía. No ha sido capaz de replicar una sola vez a las interpelaciones directas de su interlocutor, más allá de farfullar y suplicarle que le dejase acabar sus turnos, irritado por que este no sea uno de esos simulacros de debate en el Congreso, en los que puede soltar parrafadas sin tasa y calzar los chascarrillos que le escribe su legión de asesores.
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Sánchez intenta vincular en todo momento a Feijóo con Abascal y Vox
El presidente del Gobierno intenta vincular en todo momento a Feijóo con Vox y su líder, Santiago Abascal.
Afirma que en las políticas sociales está "el mayor riesgo de involución de un hipotético gobierno de Feijóo y Abascal. Ustedes van a por las pensiones, como fue a por la sanidad y la educación publica".
Ya en su primera intervención, Sánchez ha prometido traer "más justicia social, servicios públicos, prosperidad y quizá algo más de esperanza que la coalición de Feijóo y Abascal que solo trae insultos y recortes".
Luego, al hablar de vivienda, ha acusado a Feijóo de hacer una "oposición destructiva en el Parlamento junto a su socio Abascal".
Y ha defendido el control de los precios de alquiler por ley frente al "dogmatismo liberal de PP y Vox".
Tras enfrentarse al presidente del PP por las políticas sociales, Sánchez ha señalado que "en la coalición entre Feijóo y Abascal, no sé quien manda".
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Sánchez, sobre las tragedias de Urda y Adamuz: "Demuestran que necesitamos reforzar los servicios públicos"
Sánchez ha considerado que si algo demuestran las tragedias de Urda y Adamuz es la necesidad de "reforzar los servicios públicos", no debilitarlos.
Ha subrayado que por supuesto que pide perdón a las víctimas de ambos accidentes porque es "un dolor que se llevará consigo".
"Si yo tengo que pedir perdón lo haré, algo que ustedes no han hecho con Yak 42, ni Ayuso con los mayores en las residencias en la pandemia o el metro de Valencia", ha afeado al líder popular.
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Feijóo, a Sánchez: "Si un familiar suyo se hubiera muerto en los trenes, ¿también se hubiera puesto a bailar 48 horas después?"
Feijóo ha sacado los dos accidentes ferroviarios que en nueve meses se han cobrado más de 100 víctimas mortales: "115 muertos en el mismo corredor. Usted dos días después se fue a un mitin de PSOE y se puso a bailar. Si se hubiese muerto un familiar suyo en esos trenes, ¿también se hubiera puesto a bailar 48 horas después?".
"Aproveche esto para pedirles perdón a las familias de las víctimas", le ha pedido a Sánchez el líder del Partido Popular.
Además, Feijóo ha expuesto a Sánchez una serie de fallos en la alta velocidad y le ha preguntado si Moncloa filtró los audios del maquinista muerto en el accidente de Urda.
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Sánchez pasa al ataque tras la primera publicidad...
...pero usa dos argumentos que no son ciertos.
Pensiones: "Ustedes van a por ellas". Feijóo ha empeñado toda la campaña en fijar el mensaje de que se revalorizarán con el IPC.
Defensa: "Usted insiste en subir el gasto en defensa al 5% del PIB". Feijóo lleva cuatro entrevistas seguidas, una en EL ESPAÑOL, diciendo que pedirá "tiempo" a los aliados, porque no se cree las cuentas y, "primero tengo que hacer una auditoría".
En el descanso, su jefa de gabinete, Marta Varela, le ha dicho: "Sigue así, lo estás haciendo incluso mejor que en 2023".
Y lo ha hecho. Nada más empezar "los trenes, ni una palabra sobre los 115 muertos... y usted se va a bailar".
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Sánchez acusa a Feijóo de actuar de manera irresponsable al "sembrar dudas de la salud de las cuentas públicas
Sánchez ha acusado a Feijóo de actuar de manera irresponsable al "sembrar dudas de la salud" de las cuentas públicas de España. "Es un viejo cuento que ya conocemos y que usó Rajoy para justificar recortes".
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El PP crea una herramienta para verificar los datos de Sánchez durante el cara a cara
El Partido Popular ha creado una herramienta con la que los usuarios pueden verificar las cifras que aporta Pedro Sánchez durante el cara a cara ante Feijóo con el nombre de 'sanchezmiente.com'.
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Sánchez se encierra en la defensa de su gestión
El candidato socialista apenas está mostrando su programa y se está centrando en defender su gestión durante los últimos años.
Algo que contrasta con el candidato popular, que centra un turno en atacar a Sánchez y en el segundo, propone su alternativa.
Sánchez se está centrando en defender su gestión. Además, el tono de confrontación del popular le está sacando del debate y en un solo turno ha interrumpido su discurso en tres ocasiones para pedirle que le deje hablar.
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Sánchez se queja de las interrupciones de Feijóo: "Es que así es complicado"
"Es que así es complicado". Con estas palabras se ha quejado el líder socialista de las continuas interrupciones del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el cierre del segundo debate, sobre Economía y Fiscalidad.
La moderadora incluso ha tenido que llamar la atención a Feijóo, recordándole que ya había agotado su tiempo en este bloque.
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Feijóo: "Hay que subir el salario mínimo, pero lo importante es subir el salario medio"
Feijóo le ha echado en cara a Sánchez "los 220.000 millones de euros más de impuestos" que han pagado, según él, los españoles. "Es usted el presidente del Gobierno que más dinero ha gastado", ha asegurado.
"Por supuesto que hay que subir el salario mínimo, pero lo importante es subir el salario medio. Mi propuesta es bajar los impuestos a la gente trabajadora", ha comentado Núñez Feijóo.
"Volver al IVA 0% en la bolsa de alimentos durante el tiempo que dure la inflación en España por encima de la Eurozona. Rebajar el impuesto de la renta, y que a los autónomos que contraten a otro autónomo, o a uno que debuta, cuota 0% de seguridad social", ha dicho Feijóo.
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Sánchez 'crea' vivienda de alquiler que no existe
El presidente del Gobierno da otro dato que no encaja. Sánchez asegura que, desde que se aprobó la Ley de Vivienda se han sumado 480.000 viviendas más al mercado del alquiler.
Sin embargo, no hay cifras que respalden esta estimación. Sobre todo porque hay una importante escasez de información pública al respecto.
En 2023, había algo más de tres millones de viviendas en alquiler. Y, ahora, según estimaciones de portales inmobiliarios como Idealista (no existen cifras públicas y oficiales actualizadas), hay 3,35 millones de casas en alquiler. Muy lejos de lo afirmado por el presidente del Gobierno.
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Sánchez admite errores en corrupción y vivienda pero defiende que deja la mejor España "en décadas"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido errores en asuntos como la corrupción en sus propias filas o el problema de la vivienda aunque ha defendido que hoy España está en una "mejor situación" que cuando él llego a La Moncloa.
"Mi Gobierno no ha sido perfecto, he cometido errores, he confiado en gente que no debía", ha afirmado Sánchez , en referencia a las irregularidades de algunos de sus colaboradores más próximo como el exministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años de prisión por el Tribunal Supremo.
A renglón seguido ha admitido que su Gobierno no ha logrado resolver el problema de la vivienda, la principal preocupación de los españoles en este momento.
Por tanto, aspira a seguir gobernando hasta el año 2030 para poder mejorar la situación del país con más "justicia social", más servicios públicos, prosperidad y "más esperanza", señala, que la que ofrece "la coalición" de Feijóo con el líder de Vox, Santiago Abascal, ante un posible gobierno de estas dos formaciones.
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Más allá de quién dice más o menos verdades, uno ataca y el otro defiende
Cada espectador estará más con uno o con otro... pero la clave, de momento, es que uno lleva ocho años de presidente y el otro es el aspirante. Y Feijóo puede jugar en eso con ventaja, claro... y lo está consiguiendo.
Él ataca, y Sánchez se defiende. Feijóo destroza los argumentos del presidente, y hace propuestas. Sánchez pide la vez, saca informes y presume de cifras comparadas "con las grandes economías del euro".
Pero al del PP le queda siempre una carta en la manga: "El PIB no se come y la gente no llega a fin de mes".
Sánchez le dice que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en materia de vivienda. "¿Exclusivas? ¿Y cómo es que anuncia tantas usted?", le espeta.
Hablando de la portavoz de Sánchez y de su ministra de Educación, "que hacen negocio con la vivienda" ha tratado de desnudarle: "Parece que en el Gobierno está de oyente"
Feijóo ha sido capaz de colocar todo su programa de vivienda... y le ha quedado un rato para una frase de mitin: "Le han puesto pisos a Jessica y Andrea pero no a los jóvenes de nuestro país".
Sea más o menos verdadera o justa la argumentación del popular, da la sensación de creerse mucho más su papel: relajado y entre mofas, que el socialista, cuyo traje marrón topo no le está favoreciendo en esta tensión: el color de su cara, cada vez más certrino, se va asimilando.