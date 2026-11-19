Cada espectador estará más con uno o con otro... pero la clave, de momento, es que uno lleva ocho años de presidente y el otro es el aspirante. Y Feijóo puede jugar en eso con ventaja, claro... y lo está consiguiendo.

Él ataca, y Sánchez se defiende. Feijóo destroza los argumentos del presidente, y hace propuestas. Sánchez pide la vez, saca informes y presume de cifras comparadas "con las grandes economías del euro".

Pero al del PP le queda siempre una carta en la manga: "El PIB no se come y la gente no llega a fin de mes".



Sánchez le dice que las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en materia de vivienda. "¿Exclusivas? ¿Y cómo es que anuncia tantas usted?", le espeta.

Hablando de la portavoz de Sánchez y de su ministra de Educación, "que hacen negocio con la vivienda" ha tratado de desnudarle: "Parece que en el Gobierno está de oyente"

Feijóo ha sido capaz de colocar todo su programa de vivienda... y le ha quedado un rato para una frase de mitin: "Le han puesto pisos a Jessica y Andrea pero no a los jóvenes de nuestro país".

Sea más o menos verdadera o justa la argumentación del popular, da la sensación de creerse mucho más su papel: relajado y entre mofas, que el socialista, cuyo traje marrón topo no le está favoreciendo en esta tensión: el color de su cara, cada vez más certrino, se va asimilando.