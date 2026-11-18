Pedro Sánchez y Francisco Lucas, en un acto del PSOE en Cartagena, y Alberto Núñez Feijóo y Fernando López Miras, en un acto del PP celebrado en Murcia. Marcial Guillén / EFE

Sánchez y Feijóo coinciden en Murcia el domingo: de la recuperación del Mar Menor (PSOE) al pacto del agua (PP)

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo coinciden este domingo en Murcia con mítines a menos de cinco kilómetros de distancia en plena campaña para las elecciones generales. El PSOE centra su discurso en Murcia en los avances laborales, las pensiones y la protección ambiental del Mar Menor, respaldada con 700 millones de inversión. El PP promete aprobar un Plan Nacional del Agua en sus primeros 100 días de gobierno para mantener el Trasvase Tajo-Segura y reformar la financiación autonómica. López Miras destaca la necesidad de un Fondo de Nivelación Transitorio para la Región de Murcia frente al modelo actual y los pactos con partidos separatistas.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo intervendrán en Murcia el mismo día, con media hora de diferencia y a menos de cinco kilómetros de distancia, con motivo de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La artillería pesada de la campaña electoral de PSOE y PP desembarcará el próximo domingo en la capital del Segura, con sus respectivos candidatos como protagonistas de sendos mítines y en plena resaca por el debate electoral que ambos protagonizarán mañana.

Sánchez será el primero en abrir fuego electoral, en el pabellón Príncipe de Asturias a las 11.30 horas, a continuación, Feijóo intervendrá en la Plaza del Cardenal Belluga, a partir de las 12 horas.

Hasta ahora, el mensaje del PSOE en la comunidad murciana apela al voto a Pedro Sánchez para garantizar las mejoras en materia laboral, como la subida del salario mínimo interprofesional a 1.286 euros, la revalorización de las pensiones o en cuestiones regionales, como evitar recortes en el plan destinado a la recuperación ambiental del ecosistema del Mar Menor donde el actual Gobierno ha destinado 700 millones de euros.

Por su parte, el PP tiró del expresidente del Gobierno José María Aznar para pedir el voto para Alberto Núñez Feijóo como garantía de la unidad territorial, frente a los pactos de los socialistas con partidos nacionalistas. “España se convertirá en una confederación de naciones", según alertó Aznar en Cartagena.

En cuanto a los temas locales, los populares insisten en que un Gobierno liderado por Feijóo garantiza la reforma del sistema de financiación autonómica que cada año relega a Murcia a los últimos puestos del ranking territorial, así como a la aprobación de un pacto estatal en materia hídrica, para garantizar la supervivencia del Trasvase Tajo-Segura.

"Mitin central"

De hecho, el presidente del Ejecutivo regional y líder del PP murciano, Fernando López Miras, avanza que “en la plaza del Cardenal Belluga, el próximo presidente del Gobierno de todos los españoles dará el mitin central de la campaña, y allí veremos cómo transmite su compromiso con la Región de Murcia en materia de agua, financiación autonómica e infraestructuras”.

López Miras, en un acto electoral celebrado en Alhama de Murcia, ha insistido en las cuestiones hídricas y en la financiación: “Feijóo es el único candidato que se ha comprometido a que haya un Plan Nacional del Agua en los 100 primeros días de su mandato, un plan que mantenga el Trasvase Tajo-Segura y gestione con criterios técnicos las infraestructuras hídricas”.

En materia de financiación, el barón autonómico del PP ha alertado de que “no podemos tener un modelo pactado con los separatistas catalanes” y ha recordado que "Feijóo se ha comprometido a poner en marcha un Fondo de Nivelación Transitorio, una financiación extraordinaria” que beneficiará a Murcia.