La formación busca aumentar la intervención estatal nacionalizando empresas como Repsol, creando redes públicas de supermercados y banca, e interviniendo el mercado de la vivienda prohibiendo comprar casas que no sean para residir.

Plantean la gratuidad de todo el transporte público mediante una tarjeta única, junto con la desprivatización ferroviaria, unificando Renfe y Adif y revocando licencias a Ouigo e Iryo.

El programa de Irene Montero aboga por la 'ciencia sin animales', prohibiendo su uso en laboratorios, circos y coches de caballos, así como en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Podemos propone una ley contra la islamofobia que refuerza los mecanismos de denuncia y plantea eliminar los privilegios económicos e institucionales de la Iglesia católica mediante la laicidad del Estado.

Irene Montero pretende volver al Congreso con un programa de marcado carácter intervencionista que plantea transformar el modelo económico español y otorgar al Estado un mayor control sobre sectores estratégicos.

Y al mismo tiempo, Podemos trata de buscar votantes dentro de la comunidad musulmana, que en España representa al 5% de la población. En total, algo más de 2,5 millones de personas.

Bajo el epígrafe de la lucha contra la "islamofobia", Podemos sostiene que esta constituye "uno de los principales lastres de violencia" en nuestro país.

Para combatirla, Montero promete reforzar los mecanismos de denuncia de agresiones, amenazas, "discriminación laboral, exclusión educativa y delitos de odio" contra personas musulmanas.

El programa combina estas reivindicaciones con una ofensiva contra la presencia institucional de la Iglesia católica.

Porque Podemos plantea denunciar los acuerdos con la Santa Sede y aprobar una ley que garantice "la plena laicidad y neutralidad religiosa del Estado".

También exige suprimir los "privilegios económicos, fiscales, jurídicos e institucionales" de la Iglesia.

En paralelo, reclama proteger "la libertad religiosa y de conciencia" para garantizar que las personas musulmanas puedan profesar su religión.

El texto incluye además la defensa de "la igualdad de las mujeres musulmanas, sin justificar ninguna forma de discriminación por motivos religiosos".

'Ciencia sin animales'

Otro de los puntos del programa es la apuesta por una "ciencia sin animales".

Irene Montero pretende que los laboratorios abandonen la experimentación con animales y sustituyan esta práctica por métodos alternativos.

Para ello plantean crear "un centro de referencia reforzando la formación especializada".

La medida afectaría a ratones, conejos, cobayas o peces cebra, empleados en distintos ámbitos científicos.

En cualquier caso, la sustitución no siempre es posible. Aunque los laboratorios avanzan en alternativas, los tejidos 3D o los cultivos celulares, hay medicamentos que "no pueden obtenerse de otra manera", según la Sociedad Española de Bioquímica.

Por ejemplo, en la pandemia el uso de animales fue esencial para que las vacunas llegasen al mercado.

Las restricciones de Podemos no se limitan a los laboratorios. Irene Montero también quiere prohibir el uso de animales en "trabajos y espectáculos", lo que incluye tanto circos como "espectáculos itinerantes"

También plantean prohibir los "coches de caballos para tirar de carros o calesas con fines turísticos o recreativos".

Pero va más allá: Podemos también plantea eliminar el uso de caballos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Transporte gratis

En un momento especialmente sensible para el transporte ferroviario en España donde el sector está de huelga y hay una falta de mantenimiento e inversión de las infraestructuras, Podemos propone "desprivatizar tareas tales como el mantenimiento de los sistemas de seguridad y cualquier otro servicio esencial para la infraestructura".

Así pretenden reunir "Renfe con Adif" y revocar las licencias de Ouigo e Iryo y "nacionalizar el patrimonio y estructura para integrarlos en el operador público". Es decir, que todos los trenes sean de Renfe.

Además, Podemos propone garantizar la "gratuidad de todo el transporte público de viajeros".

Esta medida incluye tranvía, cercanías, media y larga distancia ferroviaria, metro, servicios urbanos e interurbanos de autobús y "demás medios de transporte públicos de competencia estatal, autonómica y local".

Para ello plantean establecer una tarjeta única de transporte público, universal, accesible e interoperable válida en toda España.

Su propuesta de financiación es a través de los impuestos a los vuelos privados, la "fiscalidad verde" y la tributación de "beneficios extraordinarios de grandes empresas energéticas".

Sin embargo, deja encima de la mesa una cuestión esencial que es el volumen de recursos públicos para sostener este sistema gratuito.

Todo a lo público

Una de las palabras que más se repite en todo el programa electoral es "público" o "públicos". Podemos manifiesta su clara intención de nacionalizar empresas en sectores estratégicos como Repsol y crear otras empresas públicas en estos nichos.

Por ejemplo, plantean crear una inmobiliaria pública para que "actúe como intermediaria entre propietarios e inquilinos" y asuma "la gestión integral de arrendamientos".

Otra de sus propuestas es una red pública de supermercados. Una medida que ya ha introducido el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha impulsado en la ciudad en un plan de cinco tiendas que abrirán entre 2027 y 2029.

Mientras intervendrán el mercado para impedir que las "grandes distribuidoras de alimentos" obtengan grandes márgenes comerciales.

Pero, es que, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, también pretende seguir esta estela y abrir el año que viene el primer supermercado público que existe en España.

También promoverán una banca pública, así como una empresa pública de energía o la creación de un sector público empresarial con empresas públicas que operen en el mercado y se financien con su actividad.

Unas medidas que se complementarán con la subida del Salario Mínimo Interprofesional a los 1.800 euros, lo cual es un aumento de 600 euros con respecto a la subida aprobada este martes en el Consejo de Ministros y que se quedaría a tan solo 100 euros del sueldo medio neto en España que es de 1900 euros al mes.

Una medida que acabaría con la ya empobrecida clase media española al equiparar por lo bajo con el SMI y, en previsión, de que los sueldos no suban a la misma velocidad.

Vivienda

Ante la crisis de vivienda que atraviesa España y, en especial de alquileres, Podemos pretende introducir restricciones en los usos que los propietarios pueden hacer de sus inmuebles. Así, prohibirán la compra de casas "que no sean para vivir".

Así, Irene Montero quiere que las viviendas adquiridas se destinen a la "residencia habitual de la persona compradora o de un familiar hasta segundo grado de parentesco o a segunda residencia de uso propio".

Sin embargo, las casas no podrán "permanecer vacías" ni ponerse en alquiler durante ese periodo, salvo excepciones "como el alquiler social o la movilidad laboral".

Irene Montero en su programa electoral ya deja evidente el modelo que apuesta por aumentar la intervención de las administraciones públicas y con un marcado carácter nacionalizador e intervencionista del Estado.