La Fiscalía y el Defensor del Pueblo ya han reiterado sus advertencias sobre los graves problemas de cobertura y falsas alarmas del Sistema Cometa.

Agentes de las UFAM confirman que las pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad siguen registrando fallos técnicos de forma generalizada.

La Policía Nacional detuvo al agresor por quebrantar la orden de alejamiento y comprobó que su dispositivo llevaba 25 días inoperativo.

Un maltratador irrumpió en la casa de su víctima en Andalucía tras viajar desde Madrid sin que saltara ninguna alerta.

Agentes de las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional detuvieron este verano a un maltratador cuando irrumpió en la casa de su víctima.

Tras la denuncia de la mujer, acudió la Policía y descubrió que la pulsera antimaltrato del Ministerio de Igualdad que portaba el hombre era defectuosa y llevaba 25 días sin funcionar.

Así lo atestiguan a EL ESPAÑOL los agentes que tenían designada la protección de la víctima, una mujer que reside en una localidad de Andalucía.

Su expareja, condenado por violencia de género, cruzó media península desde Madrid y apareció en la puerta de la vivienda sin que el dispositivo alertase a las autoridades.

Los hechos ocurrieron en agosto. El hombre se plantó en la casa en evidente estado de embriaguez y le abrió la puerta su hijo menor. La mujer cogió a los niños y huyó rápidamente, llamando al instante a la Policía.

Los agentes se personaron entonces en el domicilio y detuvieron al hombre por quebrantar la orden de alejamiento que pesaba sobre él.

Al comprobar el dispositivo de control telemático, los policías verificaron que la pulsera llevaba 25 días sin funcionar, y por eso no les había saltado la alerta en el Sistema Cometa cuando el hombre quebrantó la orden de alejamiento.

El escándalo en torno a las pulseras telemáticas antimaltrato gestionadas por el Ministerio de Igualdad se centra en los graves fallos técnicos de seguridad, la pérdida de datos y una investigación de la Fiscalía Europea que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por un presunto fraude en la gestión de fondos comunitarios.

EL ESPAÑOL ha consultado a varios policías que tienen designada la protección de mujeres víctimas de violencia de género en España. Todos coinciden en que las pulseras antimaltrato gestionadas por el Ministerio de Igualdad han seguido registrando incidencias técnicas a pesar de las medidas anunciadas por el Gobierno.

Casos flagrantes

Estos agentes describen otro caso flagrante que se produjo este mismo año también en Andalucía.

La denunciante detuvo su coche en una gasolinera de su pueblo y cuando se encontraba cargando el depósito apareció su maltratador en el surtidor de al lado. "Y la pulsera sin saltar", señalan las fuentes policiales.

"Siguen dando los mismos errores, es decir, fallan. Al igual que el sistema informático. Se ha convertido en algo generalizado", describen agentes de las UFAM, encargados de proteger a las víctimas.

En su labor diaria, estos agentes tienen asignadas diversas funciones: desde la realización de acompañamientos, al mantenimiento de contactos telefónicos periódicos, el control efectivo de las medidas judiciales de alejamiento y la ejecución de traslados a centros de acogida cuando la situación lo requiere.

La eficacia de ese trabajo descansa, en parte, en que la tecnología de la que disponen funcione. Y las pulseras, insisten, "no están funcionando bien".

La última Memoria de la Fiscalía General del Estado, publicada el pasado mes de septiembre, insiste, al igual que la del año anterior, en los problemas que sufre el sistema de protección a las víctimas de la violencia machista.

Pese al incremento continuo en la asignación de recursos, el Ministerio Fiscal advierte de que el despliegue de las pulseras antimaltratadores sigue condicionado por graves disfunciones operativas.

En la memoria del año anterior, Fiscalía ya lamentaba la "gran cantidad" de archivos de causas judiciales provocados por los problemas técnicos derivados del cambio de proveedor del sistema de control de estos brazaletes GPS.

Asimismo, la Fiscalía alertó el año pasado de los problemas de cobertura de las pulseras en determinadas zonas. El sistema generaba falsas alarmas repetidas en el centro de control telemático (Cometa), que depende de Igualdad, aunque su gestión está externalizada.

Estos errores contribuyen a la sobrecarga de las patrullas policiales, que deben verificar de urgencia alertas que, en múltiples ocasiones, responden a simples incidencias de red o al rápido agotamiento de la batería de los terminales.

Pero además, como desveló EL ESPAÑOL, el Defensor del Pueblo ya advirtió en 2020 de los "numerosos" errores de las pulseras que controlan la ubicación de investigados o condenados por maltratos a mujeres.

Igualdad admitió todos estos fallos y anunció medidas, que pese a haberse implementado, no han surtido efecto. Las pulseras siguen fallando seis años después.