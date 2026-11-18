Ha arremetido contra la gestión del Gobierno español y sus vínculos con Venezuela, deseando ver a Feijóo en la Moncloa y a Machado en el palacio de Miraflores.

Álvarez de Toledo propone "descolonizar" las instituciones públicas de comisarios políticos y prescindir de perfiles como Tezanos, Intxaurrondo o Conde-Pumpido.

La diputada del PP ha calificado a Pedro Sánchez como "un mix de Narciso y Nerón" y ha afirmado que el 29-N se deciden las elecciones "más decisivas de la democracia".

Cayetana Álvarez de Toledo ha protagonizado un desayuno informativo de Fórum Europa en el Real Casino de Madrid, presentada por la opositora venezolana María Corina Machado.

El Real Casino de Madrid, en el número 15 de la calle de Alcalá, ha reunido este miércoles a una nutrida representación de la política española para escuchar a Cayetana Álvarez de Toledo.

En el salón, abarrotado, se han sentado antiguos ministros, juristas y algunas de las figuras que han marcado la vida pública de las últimas décadas.

La propia diputada, número dos de la lista del PP por Madrid al Congreso, ha ido repasando algunos de los nombres que tenía delante: Manuel Aragón, Consuelo Madrigal, José María Múgica, Alejo Vidal-Quadras...

"Tanta gente a la que quiero, tanta gente a la que admiro", ha dicho al comenzar su intervención en el desayuno informativo de Fórum Europa.

La escena tenía, además, una invitada al otro lado del Atlántico. Desde Caracas, a través de una pantalla, María Corina Machado ha sido la encargada de presentar a Álvarez de Toledo.

La líder opositora venezolana, que participó presencialmente en este mismo foro hace unos meses, ha intervenido esta vez por videoconferencia y ha aprovechado para agradecer a Álvarez de Toledo su compromiso con Venezuela.

"Pocas personas sienten nuestro dolor y celebran nuestros triunfos del modo en que lo has hecho tú", le ha dicho. Machado ha querido recordar, además, que la batalla venezolana no es ajena a España.

"La lucha de los cubanos, de los nicaragüenses y de los venezolanos es también hoy la lucha de los españoles".

Álvarez de Toledo le ha devuelto el elogio con un deseo que ha provocado una de las primeras declaraciones de la mañana.

"A veces, solo a veces, los sueños se hacen realidad", ha dicho antes de formular el suyo: "Ver a Feijóo en la Moncloa y a María Corina en Miraflores".

La conversación sobre Venezuela ha servido también para cargar contra Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero y Delcy Rodríguez, a quien ha situado entre quienes forman parte de una etapa política que considera agotada.

"Han participado de una cleptocracia internacional", ha acusado al Gobierno español. "Delcy Rodríguez está acabada, no se atrevió a volver al lugar del crimen; su tiempo ya pasó, como el de Pedro Sánchez", ha añadido.

Cuando le han preguntado por lo que se juega España el próximo 29-N, Álvarez de Toledo ha rechazado que se trate de unas elecciones más. "Son las más decisivas de la democracia", ha respondido.

A su juicio, los españoles tendrán que elegir entre "restaurar la decencia en la vida pública" o seguir por "la vía de la decadencia".

"Sánchez es una mezcla de Narciso y Nerón, que baila ante el espejo mientras España descarrila, mientras España arde", ha afirmado.

Después ha enumerado lo que, a su juicio, resume estos años de Gobierno: "Cloacas, joyas, putas, saunas, enchufes, mordidas, narcos".

En su propuesta de regeneración institucional, Álvarez de Toledo ha defendido que hay que acabar con los comisarios políticos colocados en organismos que deberían preservar su independencia.

"Vamos a descolonizarlo todo, quitar comisarios políticos: ni Leires, ni Jessicas, ni Koldos, pero tampoco Tezanos, ni Intxaurrondos, ni Pumpidos", ha enumerado.

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