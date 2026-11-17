A la izquierda, Roberto Blanes, y a la derecha, su hermano David, ambos ya generales. E.E,

Marlaska se salta 20 puestos del escalafón para ascender en la Guardia Civil al hermano del jefe de Barajas en el 'Delcygate'

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LO ESENCIAL Las claves Fernando Grande-Marlaska asciende a general de brigada a Roberto Blanes, saltándose a 20 coroneles con mayor antigüedad en el escalafón de la Guardia Civil. Roberto Blanes es hermano de David Blanes, mando afín al Gobierno que dirigía la seguridad de Barajas durante la visita de Delcy Rodríguez y que sustituyó a Pérez de los Cobos. La decisión ha generado malestar en la cúpula del Instituto Armado al primar el criterio discrecional sobre los méritos, la capacidad y la antigüedad. El nuevo general de brigada será destinado a Canarias como general de zona tras una rápida promoción profesional en el cuerpo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acaba de ascender a general de brigada al hermano de un mando afín, el jefe de Barajas durante el Delcygate, saltándose a 20 coroneles que estaban por delante de él en el escalafón.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes del Estado Mayor, se trata de Roberto Blanes, hasta ahora coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Málaga.

Blanes pertenece a una familia de tradición en el Instituto Armado. Su hermano es el general de brigada David Blanes, mano derecha de Mercedes González, directora de la Guardia Civil.

Este ascenso se produce apenas dos semanas antes de las elecciones.

Marlaska ya ascendió a general a David Blanes una semana antes de las elecciones del 23 de julio de 2023. Pasó de general de brigada a general de división.

Esta situación, como aquella, ha generado un enorme malestar en la cúpula del Cuerpo, al haberse impuesto en el ascenso la discrecionalidad a los méritos, la capacidad y la antigüedad. Ese criterio era el que solía regir en estos casos a la hora de promocionar a los mandos en la Guardia Civil.

Según la escala de oficiales, consultada por este periódico, Roberto Blanes tiene delante de él a 20 coroneles con mayor antigüedad que él, y sin embargo este martes ha sido designado por Marlaska con el visto bueno de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Su hermano, David Blanes, es uno de los mandos más afines a este Ejecutivo. Ha estado en los últimos años señalado en el seno de la Benemérita como un mando próximo a Marlaska y a Mercedes González, imputada en el caso Leire.

Blanes era el jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria la noche en que el avión de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizó en Barajas y fue a su encuentro el ministro José Luis Ábalos. Desde entonces, su carrera ha ido de ascenso en ascenso.

Ascensos

Marlaska le envió a dirigir la Comandancia de Madrid tras cesar de forma ilegal al coronel Diego Pérez de los Cobos, fulminado tras conocerse el informe que la Guardia Civil envió a la jueza que investigaba la posible repercusión de la manifestación del 8-M en la propagación del coronavirus.

El ministro del Interior alegó pérdida de confianza en Pérez de los Cobos después de que este se negase a facilitar a Marlaska información sobre aquel procedimiento judicial que afectaba directamente al Gobierno de Pedro Sánchez.

La Justicia acabó dando la razón a Pérez de los Cobos en su recurso contra la decisión del ministro de no ascenderle.

El nombramiento de Blanes resultó muy polémico, ya que en aquel momento era tan solo teniente coronel, un rango menor al de Pérez de los Cobos.

Ahora, desde la cúspide del Instituto Armado, y tras la jubilación de tres generales en muy poco tiempo, se asciende a Roberto Blanes. Según fuentes de la cúpula del Cuerpo, irá a Canarias como general de zona.

Ha sido promocionado en tiempo récord, al igual que su hermano.