Analistas del sector cuestionan que el CNI omitiera las pruebas policiales aportadas a la jueza, señalando que se ha evitado buscar evidencias para no comprometer al Gobierno español.

Fuentes de inteligencia apuntan a la cadena de mando política, liderada por Margarita Robles, y sugieren que el informe evita responsabilizar a Rabat para proteger acuerdos clave como la lucha antiterrorista.

La conclusión del CNI contradice las investigaciones de la Policía Nacional (CENIF), que ha identificado a 18 altos mandos civiles y policiales marroquíes que actuaron como dinamizadores en la frontera.

Malestar en el CNI y el estamento militar tras concluir en un informe que la entrada masiva en Ceuta requirió una 'acción de Estado concertada', pero descartando la autoría de Marruecos por falta de pruebas.

La indignación y las críticas arrecian en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) después de que su más reciente informe desvincule a Marruecos de la invasión migratoria de Ceuta, pese a los indicios sobre la presencia de agentes marroquíes en el terreno, que la Policía Nacional sí está trasladando a la juez.

Y ese enfado y malestar es extensible, señalan las fuentes consultadas, a la responsable última, la ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien depende el CNI y quien concurre como número dos del PSOE al Congreso por Madrid. "Está arriba en la cadena de mando", deslizan.

Mientras el informe exime a Marruecos de responsabilidad alguna, describe una operación que, por su magnitud, solo podría ser diseñada, impulsada y coordinada por el aparato estatal de un país, con la intervención de sus servicios de Inteligencia.

"Descarta a Marruecos, pero describe una acción de Estado", resumen fuentes de la Inteligencia estatal consultadas por EL ESPAÑOL.

El servicio secreto indica en el informe que ha trascendido este lunes que, desde un punto de vista "puramente teórico o hipotético", un movimiento de personas de la magnitud al observado en Ceuta "puede ser diseñado, impulsado y coordinado por el aparato estatal de un régimen que hubiera decidido utilizar la presión migratoria como una herramienta de acción híbrida".

Eso implicaría, según el propio CNI, "una acción de Estado concertada" que "requeriría una autorización al máximo nivel y que incluiría, con toda probabilidad, la actuación de sus servicios de Inteligencia".

Pese a describir ese escenario, el CNI sostiene que no cuenta con pruebas que permitan vincular directamente a las autoridades marroquíes con la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma.

En cambio, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional identifica en su último informe con nombres y apellidos a 18 responsables marroquíes cuya presencia en Marruecos se ha verificado tanto por medio de imágenes como a través del testimonio de migrantes llegados a Ceuta.

Es, precisamente, esa discrepancia entre el análisis que recoge el informe del CNI y la conclusión a la que llega, sobre la responsabilidad del país vecino, la que cuestionan distintas fuentes consultadas por este periódico.

Los intereses con Marruecos

Una fuente perteneciente a los servicios de Inteligencia considera que existe una contradicción, aunque apunta a los intereses que España mantiene con su vecino sureño.

A su juicio, reconocer directamente una operación de Estado marroquí podría comprometer la cooperación entre ambos países en ámbitos tan relevantes como la lucha contra el yihadismo.

"Todos sabemos que fue orquestado por Marruecos y pruebas, digamos, circunstanciales hay muchas", sostiene esta fuente de Inteligencia. "Pero ya eso es misión de la Policía y los jueces", añade.

Subraya esta fuente que un servicio de Inteligencia difícilmente declararía directamente una responsabilidad de ese tipo y que, en su caso, esa información podría trasladarse por otros cauces, como el policial.

En una línea similar se pronuncia un mando de las Fuerzas Armadas que trabaja desde hace décadas con agentes del Centro Nacional de Inteligencia. "El CNI no puede decir nada que pueda demostrarse que es falso y no lo hace. Pero siempre puede obviar las conclusiones lógicas para no comprometer al Gobierno al que sirve", señala.

El mando militar va más allá al valorar la posición del servicio de Inteligencia: "Es que no descarta a Marruecos, sino que no encuentra pruebas… porque no las busca. Esa es la postura del Gobierno".

Preguntado por el hecho de que el informe no incorpore lo que está descubriendo la Policía, añade: "Es preferible la incompetencia a la mentira. Lo último sería delito".

La cadena de mando del CNI

Otra fuente con experiencia en la dirección de los organismos de seguridad del Estado plantea una posible explicación para la diferencia entre las conclusiones policiales y las del CNI.

Recuerda que la Policía Nacional está actuando como Policía Judicial a las órdenes directas de la juez María Tardón, mientras que el servicio de Inteligencia remite sus informes a través de su conducto reglamentario. "Y ese conducto reglamentario es la cadena de mando que en la cúspide son políticos", explica.

A su juicio, esa estructura podría permitir que algunos escalones políticos condicionasen el contenido de los informes antes de que llegasen a su destinatario.

Esta fuente considera, además, que la Policía Nacional dispone de una información especialmente valiosa sobre inmigración. "Tienen la mejor información sobre inmigración porque además de tener una comisaría entera dedicada a este tema, es la que está interrogando a todos los inmigrantes que entraron, y por lo tanto puede acceder a una muy buena fuente, siempre actualizada", afirma.

Preguntada por si puede existir una manipulación de la Inteligencia, responde: "Es perfectamente posible".

También desde la Policía se cuestiona la conclusión del CNI. Una fuente policial destinada en Ceuta considera que el servicio de Inteligencia se apoya en que no puede demostrar que fuera el Reino de Marruecos quien planificó la entrada masiva.

Por su parte, otra fuente de los servicios de Inteligencia que tampoco entiende el contenido del informe y plantea la posibilidad de que existan otros documentos de Defensa que no se quieran entregar.

Desde el CENIF, señalan su incredulidad ante las conclusiones del CNI. "Es incomprensible", con todo lo que queda todavía por investigar, entre otros asuntos la financiación relativa a la invasión. Estas pesquisas se las encargó la juez a la UDEF de la Policía Nacional.

Un experto en Inteligencia militar considera que Marruecos y tampoco el CNI reconocerá públicamente su posible implicación en una operación de estas características. "Nunca lo reconocerá en público, como es lógico y además aconsejable", señala.

A su juicio, la ausencia de un reconocimiento oficial no debe interpretarse como un elemento que descarte esa hipótesis.

El experto también cuestiona la utilidad práctica de la investigación para depurar responsabilidades. Preguntado por si las pesquisas servirán para condenar a alguien, responde de forma tajante: "No vale para nada". En su opinión, la principal consecuencia de lo ocurrido ya se ha producido en el terreno internacional, donde considera que Marruecos ha sufrido el mayor desgaste.

"La condena ya ha sido pública internacionalmente, esa es la importante y la que más hace daño a Marruecos", sostiene. De esta manera, sitúa el impacto diplomático y reputacional del episodio por encima de las posibles consecuencias judiciales que puedan derivarse de la investigación de la juez Tardón.