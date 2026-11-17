Este martes 17 de noviembre estará marcado por los actos del PSOE, PP y Vox de cara a las elecciones generales del 29-N, además de la huelga ferroviaria y el Consejo de Ministros, que prevé aprobar la subida del SMI.

La jornada electoral contará con varios actos de los principales partidos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará a las 18.30 horas en un acto electoral en Albacete.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, visitará Lanzarote al mediodía y se desplazará por la tarde a Las Palmas de Gran Canaria para participar en otro acto de campaña.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausurará un acto en Bilbao junto al líder de los populares vascos, Javier de Andrés, y otro en Logroño, en el que intervendrá Cuca Gamarra.

Por último, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, participará en el pódcast 'bombificadas' con Samatha Hudson y María Barrier a las 20:00 horas.