Elecciones generales 29-N, en directo | Última hora de la campaña electoral de PP, PSOE y Vox, encuestas y Pedro Sánchez
La jornada electoral de hoy estará marcada por los actos de Feijóo en Euskadi y La Rioja y la campaña de Abascal en Canarias.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
Este martes 17 de noviembre estará marcado por los actos del PSOE, PP y Vox de cara a las elecciones generales del 29-N, además de la huelga ferroviaria y el Consejo de Ministros, que prevé aprobar la subida del SMI.
La jornada electoral contará con varios actos de los principales partidos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará a las 18.30 horas en un acto electoral en Albacete.
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, visitará Lanzarote al mediodía y se desplazará por la tarde a Las Palmas de Gran Canaria para participar en otro acto de campaña.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausurará un acto en Bilbao junto al líder de los populares vascos, Javier de Andrés, y otro en Logroño, en el que intervendrá Cuca Gamarra.
Por último, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, participará en el pódcast 'bombificadas' con Samatha Hudson y María Barrier a las 20:00 horas.
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Un excargo de Adif declara de forma voluntaria por la contratación de Jésica, la expareja de Ábalos
Ignacio Zaldivar, excargo de Adif, declarará este martes de forma voluntaria ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, para "aclarar" la contratación en la empresa pública de Jéssica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos, exministro de Transportes.
El excargo de Adif remitió un escrito al juez en el que solicitaba declarar como investigado voluntariamente "a fin de poder completar, precisar y aclarar los hechos por los que ha sido llamado y con ello contribuir a su esclarecimiento".
Anticorrupción pidió que sean seguidos los trámites de cara a un eventual juicio contra Zaldívar y también respecto de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y del empresario Víctor de Aldama, ambos ya condenados por el Tribunal Supremo a penas de cárcel por el 'caso mascarillas'.
El Ministerio Público interesó lo mismo para otros investigados como Rubén Villalba, comandante de la Guardia Civil; Joseba García, hermano de Koldo; Patricia Uriz, expareja del exasesor ministerial; los empresarios Ignacio Díaz, Javier Serrano, César Moreno, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche, y la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.
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El Gobierno aborda con Clavijo el envío de más refuerzos ante el repunte de llegadas de migrantes a El Hierro
El Gobierno reúne este martes a los ministerios con competencias en inmigración y al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar el recrudecimiento del aumento de llegadas irregulares al archipiélago, a donde han arribado más de 11.000 personas solo en la primera mitad de noviembre.
El encuentro, que tendrá lugar a partir de las 8:30 horas en Moncloa y será presidido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, llega después de una primera reunión hace una semana para abordar el repunte que entonces ya se estaba produciendo, sobre todo en la isla de El Hierro.
Una cita de la que el presidente canario dijo salir satisfecho después de que el Ejecutivo declarase la emergencia migratoria en Canarias, con la aportación al archipiélago de 15,18 millones de euros, y se comprometiera a dotar a las islas de un refuerzo sanitario proporcionado por Cruz Roja con un millón de euros adicionales, entre otras medidas.
Sin embargo, en la última semana "la situación, lejos de mejorar, ha empeorado", en palabras de Clavijo, hasta el punto de que el pasado sábado Canarias batió el récord de inmigrantes arribados en un solo día, con 1.580 personas en 15 embarcaciones rescatadas desde tres islas.
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Elecciones generales España | Arranca la jornada del martes 17 de noviembre
La campaña electoral continúa este martes con nuevos actos de los principales partidos. Feijóo recorrerá Euskadi y La Rioja, mientras que Abascal centrará su agenda en Canarias, con varias convocatorias a lo largo de la jornada.