Frente Amplio propone modificar el Estatuto de los Trabajadores para ligar la subida salarial al IPC de forma universal y rebajar el IVA en los suministros básicos.

Critica la sobrecarga del sistema ferroviario tras los recientes accidentes fatales y propone una auditoría integral del sector liderada desde el ámbito público y con diálogo sindical.

La líder de Frente Amplio exige a Pedro Sánchez trasladar a migrantes desde El Hierro a la península y rechaza de forma tajante el modelo de deportación europeo proyectado en Ruanda.

Ada Colau considera "inverosímil" el informe del CNI que exculpa a Marruecos de la crisis migratoria de Ceuta y critica al Gobierno por su lentitud en la reacción.

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, asegura que "cuesta mucho creer" el informe del CNI a la juez María Tardón en el que se señala que "no hay evidencias que permitan afirmar que organismos estatales marroquíes" estuviesen implicados en el asalto a Ceuta.

"Es inverosímil e increíble que Marruecos no pudiera percibir ni alertar del flujo de miles de personas que se movilizaron" hasta la frontera. Además, Colau ha cargado contra la gestión del Gobierno en la crisis de Ceuta que "no reaccionó todo lo rápido que debería haberlo hecho".

Por eso, ahora con el nuevo drama migratorio que afecta a las Islas Canarias y, en particular, a El Hierro, ha instado a Pedro Sánchez a "atender la emergencia humanitaria y descongestionar la isla moviendo a las personas que han llegado a otras partes del territorio nacional".

"Solidaridad con El Hierro, lo que no funciona es demonizar o deshumanizar a las personas que migran", ha sentenciado Colau, que remarca que la "inmigración es positiva" porque contribuye al tejido productivo de los países.

Uno de los principales "fracasos" para la exalcaldesa está en la "externalización de la gestión de las fronteras" que, a su juicio, provocó, por ejemplo, que "Marruecos permitiese la entrada masiva generando muertos y tensiones en Ceuta".

Rechazo a las deportaciones

Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria pretenden abrir en 2027 en Ruanda el primer campo de deportación de inmigrantes fuera de las fronteras de la Unión Europea.

"No me parece algo aceptable esto que plantean estos cinco países", ha sentenciado Colau que asegura que "estas medidas incumplen con la legislación en derechos humanos" y son "ineficaces".

Por eso, ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a poner un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea "para que esta medida no se implemente".

"Estas medidas cuestan miles de millones de euros que se podrían destinar para gestionar los flujos migratorios" de otra manera en lugar de "con centros de internamiento en países lejanos".

Contra la gestión ferroviaria

Los accidentes ferroviarios que han dejado 115 fallecidos en menos de un año en España tras la tragedia de Urda y Adamuz han impactado en el centro de la campaña electoral.

Colau ha afeado que "no es algo que suceda de golpe y sin previo aviso", sino que "había trabajadores que llevaban años alertando de la sobrecarga del sistema ferroviario con la ampliación de operadores".

"Necesitamos que el tren funcione y no nos podemos resignar a que haya una sensación de que es inseguro". Por eso, Frente Amplio defiende que "se haga a través el liderazgo público" y no desde la externalización a empresas.

En este sentido, la coalición que lidera Colau considera necesario "hacer proporcional el aumento de personal y mantenimiento", así como establecer una "auditoría completa del estado de la red ferroviaria" para comprobar cómo se encuentran las instalaciones.

Además, abogan por lograr un pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas "donde se escuche a todo el mundo" y de forma especial "a los trabajadores a través de los sindicatos" que llevan años de reivindicaciones y huelgas por el estado de las infraestructuras ferroviarias.

Subida de salarios con el IPC

Uno de los anuncios que ha hecho la líder de la coalición de izquierdas es garantizar la subida de los sueldos a través de una modificación del Estatuto de los Trabajadores.

Con esta medida pretende que las empresas suban los salarios al ritmo que sube el IPC y se haga con un carácter anual.

"Si aumenta el coste de vida tienen que aumentar los salarios" de acuerdo con ello, ha sentenciado Colau.

Una subida que asegura será "universal" y quedará blindada para que llegue a todos los trabajadores, también "los que están fuera de los convenios colectivos" negociados por los sindicatos empresariales.

Como complemento a esta medida ha desvelado que Frente Amplio pretende bajar el IVA en los bienes básicos como suministros de luz, agua y gas, con un impuesto progresivo según el consumo.

Esta medida iría del 0% en los tramos más bajos hasta el 21% en los más altos, por ejemplo, el consumo que haría una empresa.