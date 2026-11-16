El jefe de los centros de 'menas' en Canarias y excargo del PSOE, sobre las palizas a los jóvenes: "Las toallas no dejan marca"

La oenegé administra el 46,5% de los 'menas' tutelados en las islas y ha percibido más de 20 millones de euros en adjudicaciones públicas desde 2019.

La presidenta de la ONG, Delia García, se refería a los traslados entre centros como "secuestrar" a los jóvenes en conversaciones intervenidas.

Juan Enrique Quintana Ramos, excargo del PSOE y director de los recintos, justificó los tratos afirmando que "las toallas mojadas no dejan marca".

Investigan agresiones a menores en centros de Canarias gestionados por la ONG Quorum Social 77, con uso de táseres, quemaduras y asfixia con toallas.

El director regional de los centros de menores extranjeros no acompañados (menas) de Canarias de la ONG Quorum Social 77, Juan Enrique Quintana Ramos, escribió a una de sus trabajadoras que "las toallas mojadas no dejan marca", en relación a las palizas que se propinaban a los jóvenes en dichos recintos.

Según ha podido conocer en exclusiva EL ESPAÑOL, los menores de los centros gestionados por la oenegé canaria eran agredidos mediante el uso de táseres, quemaduras con mecheros y golpeo y asfixia con toallas.

Además de gestionar estos centros, Quintana Ramos fue el secretario de Acción Social del PSOE en el municipio grancanario de Gáldar.

Junto a Quintana Ramos y una larga lista de investigados, figura Delia García García, presidenta de la entidad, quien hablaba con sus compañeros de "secuestrar" a los jóvenes, a la hora de hablar de los traslados entre centro y centro.

De hecho, en una de las conversaciones telefónicas intervenidas por la Policía Canaria, García pregunta si en estos secuestros se ha hecho "uso de los táser otra vez".

Sótano de los horrores

Una de las extrabajadoras del centro Fortaleza IV comenzó a ver el "trato injusto y arbitrario" que se daba a algunos menores del citado recinto.

De hecho, uno de los educadores, apodado Curro, de acuerdo con el testimonio de la diciente, iba al trabajo "bajo los efectos de alguna sustancia y había salido de prisión".

Los menores de este centro eran "continuamente fotografiados" haciendo cualquier tipo de actividad, ya sea fuera de las instalaciones o cuando eran recogidos de algún lugar.

El pasado 31 de diciembre de 2024, Aridani, el director de este centro, recogió en dependencias policiales a seis menores implicados en una agresión sexual a un menor.

Aridani, como "correctivo", cogió al joven y lo llevó a un sótano a propinarle "un par de bofetones".

Se sospecha que en este cuarto se encerraba a menores "un par de días" y se infligían castigos "que iban más allá de un par de bofetadas".

"No más marroquíes"

El pasado 10 de enero de 2025, varios directores de centros fueron a la oficina de uno de ellos.

En el interior de dicha oficina se encontraba Aridani, el jefe de Fortaleza IV, junto a su subdirector, Franco, y un educador llamado Yeray.

Esta mujer relata que escuchó "muchos gritos" de un joven marroquí llamado Farid, los cuales alertaron a casi una docena de chicos más.

Todos ellos, "alterados y asustados" salieron de sus habitaciones y exigieron a los educadores que les entregaran los teléfonos y les dejaran salir de allí.

Delia García, la presidenta de la ONG canaria Quorum Social 77. E. E.

En un momento dado, Farid intentó agredir a Aridani, quien decide enviarle al centro de corrección Bandana, junto a los otros cuatro jóvenes implicados en la agresión sexual.

Tras este episodio, trasladan a Farid a la Península y Quintana Ramos, el exdirigente socialista, da la orden de "no admitir a más marroquíes".

Es más. Esta mujer sostiene que en este correccional se hacían las denominadas "bienvenidas", lo que consistía en dar palizas a los menores.

A pesar de que Quintana Ramos diera la orden relativa a los marroquíes, se mantuvieron a cuatro menores de esta nacionalidad: uno por tener un hermano en la isla, dos, por estar escolarizados, y el último, por buen comportamiento.

"Cumplen los estándares"

Tanto García como a Quintana Ramos están siendo investigados como presuntos autores de varios delitos, entre los que figuran los de lesiones a menores de 14 años, delitos de odio, contra la integridad moral, amenazas y coacciones.

El origen de la operación Cábila radica en mayo de 2025. El 19 se practicó la entrada y registro en el centro Fortaleza I, en Santa Brígida (Las Palmas) bajo el permiso del Juzgado de Instrucción nº3 de Las Palmas de Gran Canaria.

La propia presidenta de la fundación aseguró en una entrevista que sus centros "cumplen con todos los estándares internacionales y de calidad".

"Son centros específicos para menores con problemas de conducta con una elevada agresividad y presentan un escaso autocontrol que perjudican a terceros", agregó la líder de Quorum Social 77.

Desde su web, se recoge que la oenegé "nace de la iniciativa de tres profesionales con sólida y consistente experiencia en gestión de recursos del Sistema de Protección de Menores".

"Todos/as los/as niños/as tienen derecho a vivir en familia, siendo su crianza responsabilidad primordial de sus padres y madres y, de las Instituciones Públicas, la obligación de brindar la asistencia necesaria en el desempeño de sus funciones", recoge una cita de la propia directora.

Adjudicaciones millonarias

31 centros y 1.925 plazas se sitúan bajo el paraguas de esta oenegé. Además, es la organización que gestiona el 46,5% de los menas tutelados que hay en Canarias.

La Asociación Quorum Social 77, como figura en el registro la entidad, ha recibido más de 20 millones de euros mediante contratos.

Desde el año 2019, la fundación ha ido recibiendo adjudicaciones. La primera, del citado año, asciende a un total de 3,79 millones repartidos en diferentes contratos.

En 2020, en año de la pandemia, Quorum Social 77 recibió 4,9 millones repartidos en 13 contratos mientras que, en 2022, la cuantía asciende a 3,59 millones, proveniente de un único contrato.

En 2023 se registran las mayores adjudicaciones de contratos, con un valor de 9,1 millones.

Todos los contratos han sido adjudicados por el Gobierno de Canarias, durante los mandatos del socialista Ángel Víctor Torres y el representante de Coalición Canaria, Fernando Clavijo.