Frente Amplio cuenta con Yolanda Díaz para la campaña tras retirar su candidatura de la OIT: "Es una baza clave"

La medida contempla también un tipo del 75% para las herencias entre 5 y 10 millones, afectando a grandes fortunas e inversiones empresariales.

Frente Amplio propone en su programa electoral limitar las herencias a un máximo de 10 millones de euros por heredero mediante un tipo impositivo del 100% a partir de esa cifra.

Yolanda Díaz retira su candidatura a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) antes de la votación y se sumará activamente a la campaña electoral de Frente Amplio.

Yolanda Díaz ha retirado su candidatura a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) horas antes de una votación que era muy difícil que ganase.

"Hasta ahora, Yolanda tenía limitaciones para la campaña y es una baza clave", según relatan fuentes de la formación.

Aseguran que "va a estar" en campaña, pero reconocen que se retire la candidatura de Díaz "es una pena para la OIT".

Además, a las pocas horas de hacerse público el anuncio, Frente Amplio ha presentado su programa electoral para el 29-N en Madrid.

Uno de los puntos clave de la coalición está centrado en limitar las herencias "de los ultrarricos" a un máximo de 10 millones de euros por heredero.

Según ha relatado el portavoz de campaña, Pablo Bustinduy, esta medida "combatirá la desigualdad". Se implementará un tipo impositivo marginal del 100% sobre el tramo que supere esta cifra en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Además, se pretende introducir nuevos tramos. Para las herencias de entre 5 y 10 millones de euros, los tipos marginales serán altos, del 75%.

"Nadie en España va a heredar más de lo que pueda gastarse en una vida. A partir de los 10 millones, a los erarios públicos", ha sentenciado Bustinduy.

Esta medida afecta a las grandes fortunas y contempla todo tipo de activos como, por ejemplo, las acciones en una empresa. Lo cual afectaría a los herederos de acciones en grandes compañías como el Grupo Inditex o Mercadona.

"Hay 33 personas con más de 1000 millones, 400 con más de 100 y un 1% atesora más de 250.000 millones de patrimonio", explican. Por eso, aseguran que esta "concentración de poder económico y político" alimenta "un círculo vicioso de desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza".

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