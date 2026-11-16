Elecciones generales 29-N, en directo | Encuestas y sondeos, última hora de la campaña del PP, PSOE y Vox

La campaña electoral del 29-N arranca una nueva semana decisiva para las elecciones generales de 2026. Este lunes, la agenda está marcada por la doble ofensiva de los líderes de los principales partidos en España.

Por un lado, Pedro Sánchez combinará su perfil institucional recibiendo en Moncloa a los presidentes de Brasil y Uruguay, Lula da Silva y Yamandú Orsi, a las 11:00 horas y a las 13:45 horas, respectivamente. Y a las 21:00 horas será entrevistado en Informativos Telecinco.

Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo intensificará su presencia territorial con mítines estratégicos en Lleida y Pamplona. En encuestas y sondeos, los electores continúan tramitando activamente sus solicitudes para el voto por correo.

En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofrece una rueda de prensa para presentar el programa electoral de Frente Amplio a las 11:30 horas. Asimismo, la candidata del partido, Ada Colau, participará en un diálogo sobre la vivienda.