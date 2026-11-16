Elecciones generales 29-N, en directo | Encuestas y sondeos, última hora de la campaña del PP, PSOE y Vox
Con las elecciones a la vuelta de la esquina, Pedro Sánchez recibe a los presidentes de Brasil y Uruguay, y Feijóo visita Lleida y Pamplona.
👉🏻 Claves de las elecciones generales del 29-N.
La campaña electoral del 29-N arranca una nueva semana decisiva para las elecciones generales de 2026. Este lunes, la agenda está marcada por la doble ofensiva de los líderes de los principales partidos en España.
Por un lado, Pedro Sánchez combinará su perfil institucional recibiendo en Moncloa a los presidentes de Brasil y Uruguay, Lula da Silva y Yamandú Orsi, a las 11:00 horas y a las 13:45 horas, respectivamente. Y a las 21:00 horas será entrevistado en Informativos Telecinco.
Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo intensificará su presencia territorial con mítines estratégicos en Lleida y Pamplona. En encuestas y sondeos, los electores continúan tramitando activamente sus solicitudes para el voto por correo.
En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ofrece una rueda de prensa para presentar el programa electoral de Frente Amplio a las 11:30 horas. Asimismo, la candidata del partido, Ada Colau, participará en un diálogo sobre la vivienda.
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Sánchez recibe en Moncloa a Lula da Silva, que no participará en el acto de campaña del PSOE por una afonía
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne a las 11:00 horas en Moncloa con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque se ha cancelado un acto de campaña en el que intervenían ambos mandatarios previsto también para esta tarde por un problema vocal del mandatario latinoamericano.
"Cada misión internacional abre oportunidades para fortalecer nuestras relaciones y reafirmar el lugar de Brasil en el mundo", ha señalado Lula en una publicación en redes sociales tras la cumbre de la AESAN, en la que ha anunciado su salida "rumbo a Madrid".
Se trata de la primera visita de Lula a España desde que ganó las elecciones presidenciales brasileñas el pasado 25 de octubre frente a Flávio Bolsonaro. En su encuentro bilateral, ambos mandatarios abordarán las relaciones entre los dos países y la coordinación de iniciativas globales como Democracia Siempre o la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza.
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Yolanda Díaz anuncia que retira su candidatura a la dirección de la OIT
Yolanda Díaz ha anunciado a través de un mensaje en redes sociales que retira su candidatura a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo.
En una larga carta, la vicepresidenta y ministra de Trabajo ha explicado su decisión tras constatar que su candidatura no obtendría en la votación de hoy los votos necesarios.
"La dirección que continuará al frente de la OIT la ha llevado a la peor crisis de su historia. Ha pisoteado el diálogo social y los derechos de sus propios trabajadores y trabajadoras. Ha ofrecido el número dos de la casa del trabajo decente a la Administración Trump y ha sumido a la organización en la mayor crisis financiera de su historia", ha lamentado.
Díaz ha justificado su decisión como "un paso al lado para preservar al sindicalismo en el que siempre me he reconocido, el que aprendí en mi casa desde niña". "Yo no voy a dividir al movimiento sindical, voy a preservar su unidad", ha subrayado.
Sobre la candidatura a la dirección general de la OIT:— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 16 de noviembre de 2026 a las 7:59
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Elecciones generales 29N | Frente Amplio y Podemos aceleran la presentación de programas y propuestas sociales
Las fuerzas a la izquierda del PSOE intensifican el despliegue de sus propuestas programáticas para movilizar al electorado progresista indeciso.
Frente Amplio presentará oficialmente su programa electoral este lunes en Madrid de la mano del ministro Pablo Bustinduy, mientras su candidata, Ada Colau, protagonizará por la tarde un diálogo específico sobre el problema de la vivienda.
En paralelo, Irene Montero (Podemos) trasladará sus reivindicaciones a la Comunidad Valenciana con un acto matinal en Elche.
Este esfuerzo por capitalizar el debate social resulta vital para mantener los números del bloque que invistió a Pedro Sánchez. La disputa por el voto obrero y urbano entre los partidos de izquierda será una de las claves políticas en España durante este histórico 2026.
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Campaña elecciones, en directo | Feijóo redobla su ofensiva territorial buscando apoyos en Cataluña y Navarra
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, centra la jornada de este lunes en una ambiciosa incursión por territorios tradicionalmente complejos para su formación.
El candidato conservador protagonizará un acto de campaña al mediodía en Vallfogona de Balaguer (Lleida), para desplazarse por la tarde hasta Pamplona, donde celebrará un nuevo mitin.
Esta ofensiva periférica demuestra la voluntad de disputar cada escaño frente a la coalición de Pedro Sánchez y las formaciones nacionalistas y regionalistas. La capacidad de tracción territorial determinará el equilibrio entre los diferentes partidos que aspiran a marcar el rumbo de España tras el 29-N en este polarizado 2026.
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Elecciones generales, en directo | Sánchez combina el perfil de Estado con la ofensiva mediática en el 'prime time'
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arranca la semana combinando su agenda institucional internacional con una exposición mediática de máximo nivel.
La Moncloa acogerá este lunes sendos encuentros bilaterales con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Uruguay, Yamandú Orsi, reforzando la imagen de Estado del candidato socialista en plena contienda electoral.
Ya por la noche, Sánchez se someterá al escrutinio del 'prime time' con una entrevista en Informativos Telecinco. Esta doble estrategia busca consolidar su liderazgo frente al resto de partidos que compiten por la presidencia de España en las reñidas elecciones de este 2026.
Mientras los equipos de estrategia calculan el impacto de esta sobreexposición en las próximas encuestas y los futuros sondeos, la ciudadanía mantiene un ritmo imparable en la gestión de sus solicitudes para el voto por correo.