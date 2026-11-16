De Brandt y Mitterrand a Lula afónico: huérfano de referentes europeos, a Sánchez sólo le queda el populista brasileño

El perfil de Lula, marcado por sus controversias judiciales, su pragmatismo y sus alianzas exteriores, representa un modelo ideológico y político muy alejado de la tradicional izquierda democrática europea.

El retroceso de la socialdemocracia en el continente europeo y las diferencias ideológicas con líderes como la danesa Mette Frederiksen dejan a Sánchez con menos aliados de primer nivel en la UE.

El apoyo del mandatario latinoamericano contrasta con la legitimación internacional que tuvo Felipe González en la Transición por parte de grandes figuras de la socialdemocracia europea como Mitterrand, Willy Brandt u Olof Palme.

Pedro Sánchez busca en el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el respaldo político internacional que no encuentra entre sus socios europeos para la campaña electoral del PSOE.

El 10 de octubre de 1974, en el teatro Jean Vilar de Suresnes, en la periferia de París, François Mitterrand, entonces primer secretario del Partido Socialista francés y futuro presidente de la República entre 1981 y 1995, bendecía a la nueva generación de socialistas españoles que acababa de elegir a Felipe González como secretario general del PSOE.

El dirigente galo se atrevió incluso a pronosticar que aquellos jóvenes llegarían al poder en pocos años. Acertó en su predicción, aunque no en el plazo porque ocho años después, González ganaría las elecciones generales por mayoría absoluta y consagraría al PSOE como uno de los grandes pulmones de la socialdemocracia europea.

Hoy, Pedro Sánchez busca un padrino internacional para su campaña electoral, pero los tiempos han cambiado. Y también los referentes. Ya no tendrán la talla de Willy Brandt, el europeísmo de Mitterrand, el socialismo combativo de Olof Palme o el espíritu democrático de Mário Soares.

Felipe González y François Mitterrand, en 1984. Institut François Mitterrand

El invitado estrella será Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente brasileño que acaba de protagonizar una inesperada remontada electoral frente al bolsonarismo y que este lunes aterriza en Madrid para intentar contagiar a Sánchez algo de su capital político.

Según la agencia EFE, Lula será recibido de manera institucional por Pedro Sánchez en La Moncloa, aunque su participación posterior en un acto electoral de apoyo al partido en Madrid se canceló a última hora debido a una afonía del dirigente brasileño.

El mandatario vuelve a caerse de la fotografía que Sánchez no pudo conseguir durante la reciente XXX Cumbre Iberoamericana, deslucida por la ausencia de varios de los mandatarios a los que Moncloa había invitado, entre ellos el propio Lula y la mexicana Claudia Sheinbaum. Pero, aunque se haya frustrado la imagen del brasileño arropando al PSOE en plena campaña, Lula sí viajará a Madrid para brindar a Sánchez un respaldo político que hoy escasea entre sus socios europeos.

En cualquier caso, esta imagen será muy distinta de aquellas fotografías de Felipe González rodeado de los grandes líderes europeos que contribuyeron a legitimar al PSOE durante la Transición y a encumbrarlo después como uno de los partidos con mayor influencia en la Internacional Socialista.

Y la diferencia no es solo geográfica, sino ideológica. Lula representa a esa izquierda marcada por el pragmatismo económico, el populismo latinoamericano y unos lazos internacionales que han provocado recelos entre sectores de la izquierda democrática europea.

Los 'padrinos' de González

Para entender la dimensión del cambio habría que regresar a los años setenta, cuando el PSOE todavía intentaba recuperar su espacio político después de cuatro décadas de dictadura.

El apoyo de la familia socialista europea supuso un aval político y una fuente de legitimidad democrática que ayudó a construir un partido capaz de competir por los asientos del Gobierno.

Mitterrand desempeñó un papel crucial. En octubre de 1974 acudió al Congreso de Suresnes, donde González fue elegido secretario general.

El entonces líder del partido socialista francés habló de las relaciones privilegiadas entre ambas organizaciones y sentó las bases de una cooperación bilateral que sería clave para los años venideros.

El galo se empeñó en ello a conciencia porque esta relación se fortaleció a lo largo de los años. Mitterrand viajó a Madrid para asistir al XXVII Congreso socialista de diciembre de 1976 y regresó en mayo de 1977, cuando España preparaba sus primeras elecciones democráticas. Y, en esta ocasión, buscó compañía.

Willy Brandt y Felipe González en 1985. Bundesregierung

Mário Soares, el socialista que regresó del exilio tras la Revolución de los Claveles y que entonces presidía el Gobierno portugués, estaba invitado a la cita, aunque la inestabilidad económica en su país le obligó a quedarse en Lisboa.

En su lugar acudió su esposa, María Barroso. También participaron Bettino Craxi, el dirigente que encabezaba la renovación del socialismo italiano, y el primer ministro sueco Olof Palme.

Todos compartían el propósito de arropar a González y ayudar al PSOE a consolidarse como la gran alternativa socialista en la España democrática.

Reunidos en multitud en el polideportivo madrileño de San Blas, los dirigentes europeos pidieron el voto para el socialismo español y lo presentaron como parte de una familia política que ya gobernaba o aspiraba a hacerlo en otros países del entorno.

Según recogió en su momento el diario francés Le Monde, esta cita concedió un importante respaldo a un partido que aspiraba a consolidarse como referente frente a otras fuerzas de la izquierda. “La ‘Fiesta de la Humanidad’ del PSOE fue un éxito rotundo”, resumía la crónica de ese día.

La relación entre González y Mitterrand se fortaleció cuando ambos llegaron al poder, en 1982 y 1981, respectivamente, convirtiéndose este último en uno de los grandes interlocutores europeos del presidente español, incluso cuando los intereses de París y Madrid chocaban, como ocurrió con la defensa de los franceses en materia agrícola durante las negociaciones para la entrada de España en la Comunidad Económica Europea.

González y Mitterrand, a comienzos de los 90. Fundación Felipe González

La amistad política sobrevivía a las diferencias nacionales.

El otro gran padrino, Willy Brandt, el excanciller alemán de la Ostpolitik y presidente de la Internacional Socialista, convirtió el respaldo a los socialistas españoles en una causa política.

Y este apoyo traspasaba los mítines: contribuyó a la proyección internacional de González y el SPD alemán, a través de la Fundación Friedrich Ebert, prestó ayuda logística, material y hasta económica a un PSOE en pañales. Brandt llegó a considerar a González un posible sucesor al frente de la Internacional Socialista.

Olof Palme, el primer ministro sueco que hizo de la solidaridad internacional una seña de identidad, fue otro entusiasta defensor del socialismo español. Llegó a recaudar fondos en las calles de Estocolmo, hucha en mano, para apoyar “la libertad de los españoles”, en alusión a los partidos de oposición a la dictadura.

Y, en diciembre de 1976, fue aclamado por los militantes del PSOE durante el famoso congreso en Madrid. La relación continuó años después en un intercambio de apoyos electorales.

Aquella red de apoyos reunía distintas tradiciones socialistas, desde la socialdemocracia reformista alemana hasta el europeísmo francés y el internacionalismo sueco.

Compartían el apoyo a la democratización española y la voluntad de incorporar al PSOE a la gran familia, en un respaldo que se prolongó durante el mandato de González y que acabaría catapultándole como uno de sus dirigentes más influyentes.

De Europa a Lula

Aquella tradición fue perdiendo intensidad con el paso de los años. José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo vínculos con dirigentes como el alemán Gerhard Schröder o el propio Lula da Silva, aunque sus campañas generales estuvieron muy centradas en la política española.

Los apoyos internacionales se centraron en las elecciones europeas. Por ejemplo, el ministro portugués José Sócrates acompañó a Zapatero en un mitin celebrado en Valencia en mayo de 2009. También participaron en actos socialistas dirigentes como Poul Nyrup Rasmussen, expresidente del Gobierno danés.

Y Pedro Sánchez no ha carecido de apoyos europeos, aunque en otra dimensión: el sueco Stefan Löfven participó en actos políticos junto a él y ambos mantuvieron una relación de apoyo mutuo.

Hombro con hombro. E incluso en las campañas de las elecciones comunitarias de 2019 y 2024, figuras como el comisario Frans Timmermans, entonces vicepresidente primero de la Comisión Europea o Nicolas Schmit, comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, se desplazaron hasta Barcelona y Málaga. Pero ni rastro de jefes de gobierno de la misma familia.

El respaldo internacional tuvo una de sus mayores expresiones en 2023, cuando más de 40 dirigentes y exdirigentes progresistas suscribieron un manifiesto para apoyar a Sánchez de cara a las elecciones generales de julio. En él, figuraba la firma del canciller alemán Olaf Scholz, el primer ministro portugués António Costa, la danesa Mette Frederiksen y el propio Lula.

Pero el escenario europeo ha cambiado considerablemente. La socialdemocracia ha retrocedido en buena parte del continente, en medio de las dificultades económicas, la crisis del coste de la vida y el avance de fuerzas políticas situadas a la derecha.

En Francia, antiguo bastión de una poderosa izquierda, el Partido Socialista ha quedado muy lejos de la influencia que ejerció desde la presidencia de Mitterrand.

Y entre quienes conservan el poder, hoy, tampoco existe la misma sintonía política con Sánchez. La danesa Mette Frederiksen, una socialdemócrata de línea dura en inmigración y firme defensora del refuerzo militar europeo, mantiene posiciones alejadas de las del presidente en estas políticas.

La fotografía deja a Sánchez con menos aliados europeos de primer nivel capaces de ofrecerle el respaldo electoral que tanto brilló entre los 70 y 90.

Otro socialismo

En su lugar queda el brasileño Lula da Silva. Aunque nació en el sindicalismo obrero y construyó su liderazgo sobre la defensa de los sectores populares, gobernó mediante pactos con empresarios, banqueros y partidos conservadores bajo la máxima de redistribuir la riqueza sin romper con el capitalismo.

Esa capacidad para entenderse con los diferentes sectores sociales y la mejora en las condiciones de vida para millones de brasileños durante su primer mandato explica en parte su éxito.

Sin embargo, su trayectoria está atravesada por contradicciones difíciles de encajar con la imagen de regeneración política que defendió durante años y complicadas de digerir para la actual izquierda europea.

Lula vendrá a Madrid para respaldar a Sánchez en la campaña electoral REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo

El presidente se comprometió a combatir las prácticas corruptas de la política brasileña y acabó condenado por corrupción y blanqueo de capitales en el marco de la operación Lava Jato, una investigación que terminó destapando una gigantesca trama de sobornos vinculada a Petrobras, la petrolera de control estatal.

Lula pasó 580 días en prisión. Y, aunque en 2021 el Supremo brasileño anuló sus condenas por problemas de competencia del tribunal que lo juzgó (y declaró parcial al juez Sergio Moro), el gesto no supuso la absolución sobre el fondo de todas las cuestiones. No se probaría su inocencia.

Para sus seguidores, Lula fue víctima de una persecución judicial. Para sus detractores, su trayectoria sigue asociada a los grandes escándalos de corrupción del país.

Pese a todo, consiguió regresar al poder en 2022, derrotando a Jair Bolsonaro, y acaba de imponerse nuevamente, esta vez a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.

Su política exterior tampoco está exenta de polémicas. La proximidad política que ha mostrado hacia los regímenes de Cuba y Venezuela o sus relaciones con Rusia y China lo alejan de la tradición atlántica de buena parte de la socialdemocracia europea.

Lula, que se presenta como el presidente de los pobres sin dejar de entenderse con los ricos, ha sobrevivido al paso de la prisión y sigue siendo un referente para buena parte de la izquierda latinoamericana.

Pero su modelo queda lejos del socialismo europeo actual y, todavía más, de aquella generación de Brandt, Palme y Mitterrand.

El acercamiento de Sánchez a este socialismo hispanoamericano va más allá de las propias relaciones y toma forma en la estrategia de comunicación política.

La incorporación de su mujer, Begoña Gómez, a los actos electorales del PSOE, ha abierto una comparación con el kirchnerismo, que se disparó tras el beso público durante el acto socialista de Fuenlabrada el pasado mes de octubre.

La imagen recuerda a la utilización de la relación sentimental y familiar y el componente emocional como recurso político que caracterizó algunas campañas del matrimonio Kirchner.

Sánchez busca una fórmula que le permita movilizar a una izquierda desanimada y presentar las elecciones como una batalla contra el avance de la derecha y la ultraderecha.

Lula encaja en este relato.

Pero de aquellos dirigentes europeos que contribuyeron a construir la identidad internacional del socialismo español, Sánchez recurre ahora a un presidente latinoamericano para intentar salvar una campaña que sus antiguos aliados europeos ya no están en condiciones, o no tienen el mismo interés, de impulsar.