on Echeverría, candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, en un acto en la plaza Easo de San Sebastián. Europa Press

Jon Echeverría vuelve a campaña tras la violencia de los "herederos de ETA": "Hernani no es el final, es el principio"

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LO ESENCIAL Las claves Jon Echeverría (PP) retoma la campaña con un mitin en San Sebastián tras sufrir el lanzamiento de piedras, botellas y petardos por parte de afines a la izquierda abertzale en Hernani. El candidato por Guipúzcoa denuncia una "violencia política de máxima gravedad" y afirma que la libertad en el País Vasco continúa "secuestrada por los herederos de ETA". El PP promete agravar las penas a los violentos y reafirma que continuará recorriendo todos los municipios de la provincia sin miedo. Echeverría presenta al PP como la única alternativa frente al "mismo bloque" que forman el PNV, el PSOE y EH Bildu, llamando a disputarle el último escaño a la formación soberanista.

El cabeza de lista del PP al Congreso por Guipúzcoa, Jon Echeverría, ha vuelto este domingo a campaña electoral después de que ayer fuera recibido en Hernani con una lluvia de piedras, botellas, huevos y petardos lanzada por un centenar de violentos de la izquierda abertzale.

Lo ha hecho con un mitin en la plaza Easo de San Sebastián junto al presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, y el presidente de NNGG de Euskadi, Luis Peña. Allí, ha denunciado la "violencia política de máxima gravedad" que vive el País Vasco.

En su intervención, Echeverría ha descrito un País Vasco con "la libertad secuestrada" por los "herederos de ETA", al tiempo que ha advertido de que con el PP "esto se va a terminar".

"No tenemos miedo y vamos a seguir recorriendo Guipúzcoa le pese a quien le pese y nos apedree quien nos apedree", ha advertido, para asegurar que "solo el PP ofrece un cambio para solucionar los problemas" en el País Vasco.

El candidato del PP ha denunciado "la anomalía democrática que sufre Euskadi, por el secuestro que tienen hecho a la libertad y a la democracia", en alusión al ataque del pasado sábado.

"Los proetarras volvieron a agredirnos y nada más bajar del coche empezaron a tirarnos huevazos, pedradas e incluso petardos", ha denunciado, por lo que tuvieron que salir "escoltados" de Hernani.

Echeverría ha señalado que, además, esta misma semana "un grupo de encapuchados reventaron" la sede del PP en Barakaldo y "agredieron brutalmente a dos jóvenes valientes que salieron a defenderla" y que "acabaron en el hospital por ser del PP".

"Son los fascistas de siempre y no es un caso aislado", ha subrayado, para incidir en que agredir a personas "solo por ser del PP es una constante que se repite en el País Vasco" y que él mismo ha sufrido "hace sólo unos meses en Arrasate por repartir mensajes del Partido Popular".

Además, ha recordado que "hubo un tiempo donde a los del PP no nos tiraban huevazos, nos asesinaban". "Esto no pasa en ningún otro lugar de España, esto sólo pasa aquí, en Euskadi", ha lamentado, para preguntarse, a continuación, "en qué país de Europa te apedrean por defender las siglas del principal partido del país". Es absolutamente inadmisible", ha afirmado.

Tras denunciar la "violencia política de máxima gravedad" que, a su juicio, hay en Euskadi donde "la libertad está secuestrada por esta calaña, por los de siempre, por los herederos de ETA" ha asegurado que "con el PP esto se va a terminar".

"Se va a acabar la violencia en las calles", ha incidido, para explicar que van a "agravar las penas con los violentos, porque "quien agrede a otro por sus ideas no está haciendo política está cometiendo un delito y lo va a pagar". "Ningún guipuzcoano volverá a salir escoltado de un municipio de su propia tierra", ha aseverado.

Dando la cara

En este contexto, ha anunciado que va a seguir "recorriendo toda Guipúzcoa pueblo a pueblo, calle a calle, dando la cara". "No vamos a parar, también ahí donde nos dicen que no hay que ir, que nadie se equivoque", ha insistido.

Así, ha remarcado que "Hernani no ha sido el fin de esta campaña electoral, ha sido el principio" y ha advertido a los "proetarras violentos" que no tienen "miedo" y que van a continuar recorriendo el territorio histórico "le pese a quien le pese, nos apedree quien nos apedree", porque su "compromiso con Guipúzcoa es mucho más fuerte que su odio".

"Vamos a seguir, sin miedo a nada, ni a nadie, para explicar a todos los guipuzcoanos que solo el PP es el cambio para esta tierra" frente a la "decadencia de PNV, PSOE y Bildu", ha sostenido. A su juicio, estas tres formaciones "son lo mismo" y están "en el mismo barco".

Echeverría ha recordado que, en esta legislatura, "el PNV ha votado esta legislatura más con Podemos que con Junts para Cataluña", porque "está más cerca de la extrema izquierda española que del centro-derecha catalanista al que parecía análogo".

El candidato del PP ha incidido en que la formación jeltzale "solamente ha votado en contra del 3% de las leyes" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"PNV, PSOE y Bildu son el mismo bloque, han apoyado el mismo modelo que nos ha llevado a la decadencia", ha insistido, para subrayar que en el País Vasco "solo el PP ofrece una alternativa para cambiar todos los problemas".

Por último, ha precisado en que en estas elecciones generales se vota "entre dos modelos", entre "la decadencia de Pedro Sánchez y de sus leyes que aquí han votado, el PNV, PSOE y Bildu, o se vota por el cambio que encabeza el PP".

"Ha llegado la hora de arrebatarle ese último escaño a Bildu, ha llegado la hora de recuperar la prosperidad, la seguridad y la libertad en Guipúzcoa", ha finalizado.