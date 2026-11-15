El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en marzo de 2025, junto al alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio. EFE

Feijóo se compromete a aprobar un pacto nacional del agua y reformar la financiación para corregir "el agravio" a Murcia

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo se compromete a firmar un pacto nacional del agua para garantizar el abastecimiento y la competitividad agrícola en la Región de Murcia. El candidato popular promete reformar el sistema de financiación autonómica para corregir el agravio histórico e infrafinanciación que sufre la comunidad murciana. Feijóo asegura que trabajará para paliar el déficit histórico de infraestructuras en Murcia si es elegido presidente del Gobierno el próximo 29 de noviembre. Las promesas del líder del PP responden a las reiteradas demandas planteadas durante los últimos ocho años por el presidente regional, Fernando López Miras.

El candidato popular Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido con la Región de Murcia a firmar un pacto nacional del agua y a reformar el sistema de financiación autonómica, si el próximo 29 de noviembre resulta elegido presidente del Gobierno.

Tales promesas responden a dos de las reivindicaciones que durante los últimos ocho años, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha solicitado de forma reiterada al actual inquilino de la Moncloa: Pedro Sánchez.

Tales peticiones son fruto de la dependencia hídrica que tiene la comunidad murciana de las aportaciones del Trasvase Tajo-Segura y a una histórica infrafinanciación que la lleva a ocupar cada año alguno de los tres últimos puestos del ranking de autonomías.

"Yo me comprometo con la Región de Murcia a diseñar un sistema de financiación autonómica que corrija el agravio histórico que sufre, a firmar un pacto nacional del agua que garantice el abastecimiento en esta tierra y la competitividad de nuestro sector agrícola", según afirma Feijóo en un vídeo difundido por el PP y que López Miras ha compartido en su cuenta personal de 'X'.

"Tenemos la oportunidad de darle a la Región de Murcia un Gobierno de la nación que la trate con el respeto que merece", según argumenta el candidato del PP a la presidencia del Gobierno.

El presidente de España que necesita la #RegiónDeMurcia. Compromiso y gestión. El cambio necesario. https://t.co/FmM66g6RXj — Fernando López Miras (@LopezMirasF) November 15, 2026

En el mensaje electoral de Alberto Núñez Feijóo no se alude al Trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que Fernando López Miras siempre ha reclamado que se proteja y que su viabilidad se recoja dentro de un hipotético pacto estatal.

"Vamos a hacer que España funcione. Te pido tu apoyo para que la Región de Murcia sea decisiva para lograrlo", tal y como argumenta el candidato popular.

Las infraestructuras

Las infraestructuras son otras de las cuestiones sempiternas que se reclaman como un bucle desde la Región de Murcia, sea quien sea el inquilino de la Moncloa.

Empezando por el Corredor Mediterráneo, siguiendo por la flota de trenes de cercanías o la reapertura de la línea de Chinchilla que está suspendida desde el 1 septiembre de 2022.

Feijóo no concreta nada en su mensaje, pero verbaliza su compromiso con la comunidad murciana en caso de convertirse en presidente, para "trabajar sin descanso por corregir el déficit de infraestructuras que la región lleva padeciendo desde hace demasiado tiempo".

En el vídeo del candidato popular, una vez más, como ya ha ocurrido durante la precampaña, Feijóo también apuesta por una regeneración en el Gobierno frente a los casos de corrupción de Ábalos y Koldo, así como por buscar una solución al problema del sector inmobiliario.

"Vamos a gestionar mejor y limpiar las instituciones. Vamos a bajar los impuestos empezando por quien más lo necesita: trabajadores, familias con hijos, autónomos y jóvenes. Vamos a controlar la inmigración irregular y reforzar la seguridad de nuestras fronteras. Vamos a construir vivienda y apoyar a los jóvenes para que puedan comprarla".