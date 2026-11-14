El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados Luis Manuel Tovar junto a Sandra López Cantero, presidenta de la Gestora del PSOE ceutí Ceuta al Día (Cedida)

El PSOE inicia su campaña electoral en Ceuta en el desmantelado campamento del Puerto y pide cautela con Rabat

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LO ESENCIAL Las claves El PSOE de Ceuta arranca la campaña electoral en el Muelle de Poniente defendiendo el desmantelamiento de las carpas de acogida como un paso hacia la normalidad. El candidato socialista Luis Manuel Tovar rechaza las cifras del PP y sitúa en 6.000 las personas que permanecen en recursos de acogida tras la entrada masiva. Tovar pide prudencia sobre la supuesta implicación de Marruecos por acción u omisión a la espera de que concluyan las investigaciones judicializadas.

El PSOE de Ceuta ha elegido el Muelle de Poniente, donde esta semana comenzó el desmantelamiento de uno de los campamentos extraordinarios de acogida habilitados tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, para escenificar el inicio de su campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Esto se produce tras la tradicional pegada de carteles, que dan comienzo a la campaña electoral en Sidi Embarek, lugar donde el candidato de Frente Amplio para el Senado, Abdelah Mustafá, lideró un campamento improvisado durante más de dos meses para atender y dar cobijo a mujeres y niñas que entraron en los días 30 y 31 de julio.

Sin embargo para este acto, el partido quiso dar protagonismo a su candidato al Congreso, Luis Manuel Tovar, en un acto en el que ni Mustafá ni su compañera Nesrin Haddad candidata al Senado, han estado presentes. Este ha presentado la retirada de las carpas como un paso hacia "la recuperación de la normalidad" y ha defendido la gestión del Gobierno central durante los últimos meses.

La elección del escenario no ha sido casual. Los socialistas han querido contraponer la imagen de las instalaciones portuarias en proceso de desmontaje con la de la playa del Trampolín, elegida por el Partido Popular para dar inicio a la campaña pegando ahí los carteles.

Tovar ha reprochado a los populares que sigan poniendo el foco en espacios donde, según ha señalado, ya no quedan personas migrantes, mientras que el PSOE ha preferido mostrar un dispositivo en el que sí se están produciendo avances.

"Se van dando pasos firmes hacia intentar llegar lo antes posible a la normalidad", ha manifestado el candidato, que ha reconocido, no obstante, que el proceso "no avanza tan rápido" como desearían.

Las instalaciones de Poniente, que llegaron a formar parte del dispositivo extraordinario de acogida habilitado para atender a los migrantes llegados durante la crisis de julio, y cuyas instalaciones enfrentaron por enésima vez al gobierno central y local, han quedado vacías tras el traslado de sus últimos ocupantes este lunes.

Ahora, los trabajos se centran en retirar las carpas y el mobiliario para devolver el espacio a su estado anterior.

Las cifras del PSOE

La comparecencia también ha servido para abordar una de las cuestiones que siguen generando controversia en Ceuta: la falta de un balance definitivo sobre el número de personas que entraron en la ciudad durante aquellos dos días, las que han abandonado el territorio y las que todavía permanecen en él, pues más de tres meses después se desconocen las cifras exactas.

Tovar ha reconocido la dificultad de ofrecer cifras exactas y ha justificado la cautela del Gobierno en la polémica que generaron algunos de los datos difundidos durante los primeros días. "Creo que en principio es un acto de prudencia, de no meter la pata en los números totales", ha explicado.

El candidato socialista ha situado entre 80.000 y 100.000 la horquilla de personas que habrían entrado en Ceuta y ha asegurado que más de 17.000 han retornado durante estos tres meses. Asimismo, ha cifrado en unas 6.000 las personas que todavía permanecen en los distintos dispositivos de acogida.

Luis Manuel Tovar en el terreno del Puerto donde se levantaron los campamentos improvisados. Ceuta al Día (Cedida)

Estas cantidades contrastan con las estimaciones del Partido Popular, que ha llegado a situar en 15.000 el número de migrantes que continuarían en la ciudad, tanto en recursos de acogida como en las calles y los montes. Tovar ha rechazado ese cálculo y ha asegurado que "las cifras oficiales no van por ahí".

El candidato ha llamado a la prudencia y a esperar a que concluya el proceso para realizar un recuento definitivo. "Cuando acabe todo, que espero que sea más pronto que tarde, se podrán hacer las cuentas claras y espero que cuadren los números", ha añadido.

La implicación de Marruecos

Otro de los asuntos abordados ha sido la posible implicación de Marruecos en la entrada masiva de finales de julio. Preguntado por las críticas a la falta de contundencia del PSOE a la hora de señalar al país vecino, Tovar ha defendido que no se pueden establecer responsabilidades antes de conocer los resultados de las investigaciones.

El candidato no ha descartado que el país vecino pudiera haber tenido algún grado de participación, por acción u omisión. "Algo posiblemente haya tenido que ver", ha reconocido, aunque ha insistido en que los hechos están judicializados y todavía se está investigando el alcance de esa posible implicación.

"Hay que ser prudente en la responsabilidad o la implicación que pueda tener Marruecos", ha reiterado. A su juicio, lanzar acusaciones concluyentes sobre quién fue el responsable de lo ocurrido supondría aventurarse demasiado.

De esta manera, Tovar ha defendido la posición de su formación frente a quienes reclaman una postura más contundente con Rabat y ha confiado en que, cuando se conozcan las conclusiones de las investigaciones, se determine el papel que pudo desempeñar el país vecino.